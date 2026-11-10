DAX Gewinner Infineon: +3,78 % auf 51,42 Euro – der 20-Milliarden-Ausblick zündet

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 11:14 9 Min.

Infineon ist der DAX Gewinner am Morgen. Rekordquartal, ein Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für 2027 und ein Rechenzentrumsgeschäft, das sich fast verdoppeln soll, holen die Anleger zurück. Nach dem Absturz der Vorwoche hat die Aktie in zwei Tagen rund 12 Prozent aufgeholt. Was hinter der Rally steckt, wo die Analysten stehen und was den DAX Gewinner des Tages noch bremsen kann.

Vor einer Woche galt Infineon noch als Opfer des KI-Ausverkaufs. Heute ist der Chipkonzern wieder der Taktgeber im deutschen Leitindex: Die Aktie steigt am Vormittag um 3,78 Prozent auf 51,42 Euro und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Der DAX legt parallel um gut 1 Prozent auf rund 26.564 Punkte zu und nimmt sein Rekordhoch ins Visier. Auslöser ist ein Zahlenwerk, das an der Börse vor allem wegen einer Zahl elektrisiert: rund 20 Milliarden Euro Umsatz im neuen Geschäftsjahr. Warum der DAX Gewinner Infineon damit die KI-Sorgen der Vorwoche vertreibt, was die Analysten sagen und wo das Kleingedruckte lauert, lesen Sie hier. IFX.DE IFX.DE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bild: Ki-generiert Kursplus am Morgen auf 51,42 Euro +3,78 % Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027, mehr als 20 Prozent Wachstum rund 20 Mrd. € Geplanter Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren 2027 fast 4 Mrd. € Rekordumsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 4,706 Mrd. € Quelle : Infineon, Mitteilung vom 10. November 2026; Kurs Tradegate 11:07 Uhr DAX Gewinner am Morgen Die Zahl des Tages: 20 Milliarden Euro Rekordquartale sind bei Infineon inzwischen keine Überraschung mehr. Was die Anleger heute in die Aktie treibt, ist der Blick nach vorn. Für das Geschäftsjahr 2027, das im Oktober begonnen hat, stellt Infineon bei einem Wechselkurs von 1,15 Dollar je Euro einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht. Das wären mehr als 20 Prozent mehr als die 16,353 Milliarden Euro des abgelaufenen Jahres. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 19,8 Milliarden Euro gerechnet. Gleichzeitig soll die Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen, rund 5 Prozentpunkte mehr als 2026. Für den DAX Gewinner Infineon bedeutet das: Der Konzern wächst nicht nur schneller, er verdient an jedem Euro Umsatz auch deutlich mehr. Schon das vierte Quartal lieferte die Basis dafür. Der Umsatz stieg auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro, leicht über den erwarteten 4,69 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis sprang auf 1,119 Milliarden Euro, die Marge auf 23,8 Prozent. Für das laufende erste Quartal erwartet Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz – kaum weniger als im Rekordquartal und rund 27 Prozent mehr als vor einem Jahr. Üblicherweise ist das Winterquartal saisonal deutlich schwächer. Der Kurstreiber Strom für die KI: Rechenzentren auf dem Weg zu 4 Milliarden Euro Den eigentlichen Treibstoff der Rally liefert ein Geschäft, das vor wenigen Jahren noch eine Randnotiz war: Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von Rechenzentren. Jeder KI-Server braucht hocheffiziente Chips, die den Strom vom Netz bis zum Prozessor wandeln. Genau dort ist Infineon als Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern mit Silizium-, Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Technik stark vertreten. Infineon: Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren Mrd. € Ziel des Managements 0 1 2 3 4 2,2 rund 4 GJ 2026 GJ 2027 Quelle : Infineon, Telefonkonferenz und Mitteilung vom 10. November 2026 Daten als Tabelle Geschäftsjahr Umsatz GJ 2026 2,2 GJ 2027 rund 4 Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Infineon mit Rechenzentren rund 2,2 Milliarden Euro um, davon 1,7 Milliarden Euro mit KI-Rechenzentren. 2027 sollen es annähernd 4 Milliarden Euro werden. Laut Telefonkonferenz summieren sich unterschriebene und in Verhandlung befindliche mehrjährige Lieferverträge auf mehr als 10 Milliarden Euro. Wie sehr das Geschäft die Ertragskraft verändert, zeigt das zuständige Segment Power & Sensor Systems: Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 48 Prozent, die Marge verdoppelte sich auf 30,8 Prozent. Stimmungswende Von der KI-Panik zur Rekordjagd Um den heutigen Kurssprung zu verstehen, lohnt der Blick auf die vergangenen Tage. Selten war die Fallhöhe zwischen Stimmung und Fundament so groß. Do., 5. November KI-Ausverkauf Schwache Qualcomm-Zahlen und Regulierungssorgen nach den US-Wahlen: Infineon fällt um 8,54 Prozent auf 45,95 Euro Fr., 6. November Kater Weiteres Minus von 0,42 Prozent Mo., 9. November Erholung Plus von rund 4,5 Prozent, Infineon führt den DAX an Di., 10. NovemberJetzt Zahlen Rekordquartal und 20-Milliarden-Ausblick: +3,78 Prozent auf 51,42 Euro 3. Februar 2027 Nächste Zahlen Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 Quelle : Xetra und Tradegate; Infineon; dpa-AFX Vom Freitagsschluss aus gerechnet hat die Aktie damit in zwei Handelstagen rund 12 Prozent aufgeholt und den Absturz der Vorwoche mehr als wettgemacht. Der DAX Gewinner des Tages profitiert dabei von einer breiten Stimmungswende. Marktbeobachter sprechen davon, dass Anleger ihre „KI-Herbstdepression“ abschütteln wollen. Getragen wird die Hoffnung von der Erwartung, dass die US-Demokraten den Ausbau von Rechenzentren nicht so stark bremsen wie befürchtet. Infineon liefert dazu die fundamentale Bestätigung: Die Nachfrage nach Stromversorgung für KI-Server ist real, vertraglich unterlegt und wächst. Die Analysten Kursziel 96 Euro: JPMorgan und Jefferies bleiben an Bord Die ersten Analystenreaktionen nach den Zahlen fallen klar positiv aus – und sie enthalten ein Argument, das für die kommenden Monate wichtig werden könnte. 01 Jefferies: Buy, Kursziel 96 Euro Analyst Janardan Menon sieht Ergebnisse und Ausblick weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Wie in früheren Aufschwungphasen geht er davon aus, dass Infineon bei Umsatz- und Margenprognosen konservativ plant. 02 JPMorgan: Overweight, Kursziel 96 Euro Analyst Sandeep Deshpande sieht Umsatz und Marge 2027 weitgehend im Einklang mit dem Markt oder leicht darüber. Er verweist auf die vorsichtige Prognosehaltung und die gewonnene Planbarkeit. 03 Raiffeisen Research: ambitionierter Ausblick Die Analysten sprechen von einem ambitionierten Ausblick, der für Optimismus sorgt. 04 Konsens: rund 86 Euro Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Investing.com bei 86,08 Euro, rund zwei Drittel über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 64 Euro bei UBS bis 102 Euro bei Bernstein. Die Lesart „konservative Prognose“ ist für den DAX Gewinner am Morgen besonders wertvoll. Wenn Infineon wie in früheren Zyklen eher tief stapelt, wären die 20 Milliarden Euro nicht die Obergrenze, sondern eine Basis, die im Jahresverlauf angehoben werden könnte. Bewertung Teuer auf Sicht von 2026 – moderat auf Sicht von 2027 Auf den ersten Blick ist die Aktie kein Schnäppchen: comdirect weist ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36 aus. Der Blick nach vorn relativiert das. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Analysten schon vor dem neuen Ausblick im Schnitt einen Gewinn von 2,84 Euro je Aktie. Gemessen daran liegt das KGV beim heutigen Kurs bei nur noch rund 18. Zum Vergleich: Ihr Rekordhoch markierte die Aktie Anfang Juni bei 88 Euro – sie notiert damit trotz der Erholung noch gut 40 Prozent darunter. Die Dividende soll für 2026 um 3 Cent auf 0,38 Euro je Aktie steigen. Was den DAX Gewinner Infineon noch bremsen kann Gewinnlücke: Der Nettogewinn im vierten Quartal lag mit 532 Millionen Euro deutlich unter den erwarteten 678 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verfehlte mit 0,60 Euro knapp die erwarteten 0,62 Euro.

Cashflow: Für 2027 erwartet Infineon einen freien Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro, bereinigt etwa 2,2 Milliarden Euro. Investitionen von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro in neue Fabriken drücken den Wert unter manche Markterwartung.

Rückenlastiger Ausblick: Nach rund 4,6 Milliarden Euro im ersten Quartal müsste Infineon in den drei Folgequartalen im Schnitt gut 5 Milliarden Euro umsetzen, um 20 Milliarden Euro zu erreichen.

KI-Abhängigkeit: Kühlt der Ausbau der Rechenzentren ab oder bremst die US-Politik neue Projekte, trifft das den wichtigsten Wachstumstreiber direkt.

Makro: Um 14:30 Uhr kommen die US-Inflationsdaten. Eine hohe Zahl würde die Zinssorgen und damit den Druck auf Wachstumswerte zurückbringen. Die Infineon-Aktie auf einen Blick Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,42 Euro, +3,78 Prozent am Morgen des 10. November 2026 (Tradegate) Q4 GJ 2026: Umsatz 4,706 Mrd. Euro (Rekord), Segmentergebnis 1,119 Mrd. Euro, Marge 23,8 Prozent

GJ 2026: Umsatz 16,353 Mrd. Euro (+12 Prozent), Segmentergebnis-Marge 19,7 Prozent

Ausblick Q1 GJ 2027: Umsatz rund 4,6 Mrd. Euro, Marge rund 23 Prozent

Ausblick GJ 2027: Umsatz rund 20 Mrd. Euro, Rechenzentren annähernd 4 Mrd. Euro, Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich

Investitionen GJ 2027: 3,0 bis 3,5 Mrd. Euro, freier Cashflow rund 1,8 Mrd. Euro

Dividendenvorschlag: 0,38 Euro je Aktie

Analysten: JPMorgan und Jefferies je 96 Euro, Konsens rund 86 Euro

Nächste Termine: Update-Call zum Automotive-Geschäft am 7. Dezember, Zahlen zum ersten Quartal am 3. Februar 2027 Häufige Fragen zum DAX Gewinner Infineon Warum steigt die Infineon-Aktie heute?

Infineon hat ein Rekordquartal mit 4,706 Milliarden Euro Umsatz vorgelegt und für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt, mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz mit Stromversorgungen für Rechenzentren soll auf annähernd 4 Milliarden Euro steigen. Wie stark steigt die Infineon-Aktie?

Die Aktie legt am Vormittag um 3,78 Prozent auf 51,42 Euro zu und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Schon am Montag hatte sie rund 4,5 Prozent gewonnen. Was sagen die Analysten zu Infineon?

JPMorgan und Jefferies bestätigten nach den Zahlen ihre Kaufempfehlungen mit einem Kursziel von jeweils 96 Euro. Beide halten die Prognose für eher vorsichtig. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 86 Euro. Was spricht gegen die Infineon-Aktie?

Der Nettogewinn im vierten Quartal blieb mit 532 Millionen Euro unter den Erwartungen, und hohe Investitionen belasten den freien Cashflow. Zudem hängt ein wachsender Teil des Wachstums am Ausbau von KI-Rechenzentren. Fazit: Der DAX Gewinner des Tages hat seine Geschichte zurück Infineon ist heute der DAX Gewinner des Tages, weil der Konzern geliefert hat, was der Markt nach dem KI-Schock der Vorwoche am dringendsten brauchte: einen konkreten, belastbaren Ausblick. Rund 20 Milliarden Euro Umsatz, steigende Margen und ein Rechenzentrumsgeschäft auf dem Weg zu 4 Milliarden Euro zeigen, dass der KI-Boom bei Infineon in harten Zahlen ankommt. Das Kleingedruckte – die Lücke beim Nettogewinn, der hohe Kapitalbedarf und ein rückenlastiger Wachstumspfad – bleibt. Entscheidend wird, ob Infineon wie in früheren Zyklen konservativ geplant hat. Dann wäre der heutige Kurssprung erst der Anfang einer Neubewertung. Der nächste Prüfstein kommt schon heute Nachmittag mit den US-Inflationsdaten.

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