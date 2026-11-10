Der DAX hat den Kater vom Freitag endgültig abgeschüttelt und nimmt Kurs auf neue Rekorde. Am späten Vormittag notiert der deutsche Leitindex bei rund 26.544 Punkten, gut 1 Prozent über dem Schlussstand vom Montag bei 26.267,19 Punkten. Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 10:55 Uhr bei 26.577 Punkten. Bis zum Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692,90 Punkten fehlen damit nur noch gut 100 Zähler. Den Takt gibt Infineon mit Rekordzahlen und einem Ausblick vor, der die Chipbranche elektrisiert. Dahinter ziehen Rheinmetall, die Commerzbank, Daimler Truck und die Deutsche Bank kräftig an. Nur vier DAX-Werte notieren im Minus. Doch um 14:30 Uhr wartet der Showdown: die US-Inflationsdaten. Unsere DAX Analyse zeigt, was den Markt treibt – und was die Rally noch stoppen kann.
DAX Check am Morgen: Infineon, Rheinmetall, Commerzbank, Daimler Truck und Deutsche Bank jagen den Rekord – DAX greift nach 26.692 Punkten
DAX Check am Morgen am 10. November 2026: Infineon zündet mit Rekordzahlen und einem 20-Milliarden-Ausblick den Chip-Turbo, Rheinmetall, Commerzbank, Daimler Truck und Deutsche Bank ziehen mit. Der DAX steigt um rund 1 Prozent und nimmt das Rekordhoch ins Visier. Nur vier Werte im Minus, angeführt von Symrise und SAP. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern und dem Showdown um die US-Inflation.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Chip-Turbo, Ölpreis-Entspannung, Friedenshoffnung: Warum der DAX den Rekord jagt
Vor einer Woche sprach die Börse noch vom KI-Crash. Heute ist davon wenig zu spüren. Vier Kräfte tragen den DAX in Richtung Allzeithoch – und ein Termin am Nachmittag entscheidet, ob die Rally hält.
Erstens: Infineon beendet die KI-Herbstdepression. Der Halbleiterkonzern hat mit einem Rekordquartal und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2027 den Ton des Tages gesetzt. Die Analysten von Raiffeisen Research sprechen von einem ambitionierten Ausblick, der für positive Stimmung sorgt. „Anleger hoffen, ihre KI-Herbstdepression abschütteln zu können“, brachte es Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl gegenüber Reuters auf den Punkt. Getragen werde die Stimmung von der Erwartung, dass die US-Demokraten den KI-Ausbau doch nicht so stark bremsen wie befürchtet. Stanzl warnt aber auch: Es sei sehr viel Hoffnung im Markt, die enttäuscht werden könne.
Zweitens: Der Ölpreis gibt weiter nach. Fallende Notierungen am Ölmarkt stützen laut Reuters die Börsen bereits den zweiten Tag in Folge. Sie dämpfen die Sorge vor längeren Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten. Im Zentrum steht der Iran-Krieg: Die Hoffnung auf eine Lösung rund um die Straße von Hormus nimmt Risikoprämie aus dem Markt. Billigeres Öl entlastet Industrie und Verbraucher und senkt den Inflationsdruck – genau der Faktor, der die Notenbanken zuletzt zu Zinserhöhungen getrieben hat.
Drittens: Diplomatie auf mehreren Bühnen. In Abu Dhabi kommen Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA zu zweitägigen Beratungen über eine Friedenslösung zusammen. Zudem tagen die Außenminister der G7. Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht, doch schon die Gespräche verbessern die Risikostimmung. Für die DAX Analyse wichtig: Profitieren können zyklische Werte, Banken und Industrie – also genau jene Titel, die heute die Gewinnerliste prägen.
Viertens: Die Rotation geht weiter. Wie schon am Montag fließt Kapital aus defensiven Qualitätswerten in Zykliker, Banken und Technologie. 36 der 40 DAX-Werte notieren im Plus. Unter Druck stehen ausgerechnet Symrise und SAP – zwei Titel, die in unsicheren Phasen als sichere Häfen galten.
Sehr viel Hoffnung also, die auch enttäuscht werden kann.
DAX Gewinner am Morgen
Infineon, Rheinmetall, Commerzbank, Daimler Truck, Deutsche Bank: die Rekordjäger
1. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,76 Euro, +5,02 Prozent
Der Chipkonzern ist der klare DAX-Favorit des Tages. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres steigerte Infineon den Umsatz auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis sprang auf 1,119 Milliarden Euro bei einer Marge von 23,8 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt der Konzern einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr. Mit Stromversorgungen für Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen, nach rund 2,2 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr. Einen Schönheitsfehler gibt es: Der Nettogewinn im vierten Quartal lag mit 532 Millionen Euro deutlich unter den erwarteten 678 Millionen Euro. Die Börse gewichtet den Ausblick klar stärker. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 96 Euro. Nach dem Absturz von mehr als 8 Prozent am vergangenen Donnerstag notiert die Infineon-Aktie damit wieder über ihrem Schlusskurs von Ende Oktober.
2. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 874,80 Euro, +4,13 Prozent
Der Rüstungskonzern setzt seine Erholung nach dem Absturz der Vorwoche fort. Schon am Montag hatte die Aktie um rund 4 Prozent zugelegt, nachdem MWB Research sie auf „Kaufen“ hochgestuft hatte. Eine neue Unternehmensmeldung vom Dienstag liegt uns nicht vor. Nach unserer Einschätzung setzt sich die technische Gegenbewegung fort: In der Vorwoche hatte die Aktie nach der erneuten Senkung der Umsatzprognose auf rund 13,2 Milliarden Euro fast 21 Prozent verloren und war auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2025 gefallen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Sektor durch den Kapitalmarkttag von Hensoldt, der heute in London stattfindet. Der entscheidende Termin für Rheinmetall bleibt der eigene Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
3. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK) – 41,00 Euro, +3,67 Prozent
Die Commerzbank knackt die Marke von 41 Euro und setzt ihren Lauf fort. Schon am Montag gehörte die Aktie mit mehr als 4 Prozent Plus zu den stärksten DAX-Werten. Den Rückenwind liefert weiter die UniCredit: Die Italiener haben einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro im dritten Quartal gemeldet und einen konkreten Zeitplan genannt. Die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils sollen bis Ende November vorliegen, im ersten Quartal 2027 will UniCredit mit der Umsetzung ihres Konzepts beginnen. Bis zum 16. November läuft zudem die Frist der EU-Kommission zur Übernahme. Eine neue Unternehmensnachricht vom Dienstag haben wir nicht gefunden. Wir sehen die Bewegung als Fortsetzung der Übernahmefantasie im europäischen Bankensektor.
4. Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG) – 42,88 Euro, +3,35 Prozent
Der Lkw-Hersteller baut die Gewinne vom Montag aus, als die Aktie bereits fast 4 Prozent zugelegt hatte. Eine konkrete Unternehmensnachricht vom Dienstag liegt uns nicht vor. Nach unserer Einschätzung profitiert Daimler Truck gleich doppelt von der aktuellen Marktlage: Als Zykliker steht der Konzern im Zentrum der Umschichtung aus defensiven Werten. Zudem sinken mit dem Ölpreis die Dieselkosten der Kunden aus der Logistikbranche. Fundamental stützt die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, die der Konzern im Sommer dank neuer US-Zollregeln angehoben hatte.
5. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Symbol: DBK) – 33,505 Euro, +3,31 Prozent
Das größte deutsche Geldhaus folgt dem Bankensektor nach oben. Eine eigene Meldung vom Dienstag gibt es nicht. Die Deutsche Bank hatte Ende Oktober mit einem Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro im dritten Quartal überzeugt, ein Plus von 8 Prozent. Am 17. November steht nach Berichten ein „Investor Deep Dive“ an, vor dem JPMorgan die Aktie auf die Liste möglicher positiver Kurstreiber gesetzt hat. Hinzu kommt die steigende Risikobereitschaft: Wenn Anleger in Zykliker umschichten, sind Banken meist unter den ersten Profiteuren.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen MTU Aero Engines (+2,96 Prozent), adidas (+2,74 Prozent), Henkel (+2,56 Prozent), Siemens Energy (+2,45 Prozent) und Hochtief (+2,33 Prozent).
DAX Verlierer am Morgen
Symrise, SAP, BMW, Brenntag: nur vier Werte im Minus
Die Liste der DAX Verlierer ist heute kurz. Nur vier Aktien notieren am späten Vormittag im Minus. Der fünfte Platz am Indexende gehört einem Gewinner: der Deutschen Börse mit einem hauchdünnen Plus.
1. Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1) – 92,44 Euro, -2,12 Prozent
Der Duft- und Aromenhersteller ist das Schlusslicht im DAX, und das schon am zweiten Tag in Folge. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Symrise leidet unter der Rotation: Die Aktie gilt als defensiver Qualitätswert mit hoher Bewertung und wird in Phasen steigender Risikobereitschaft gern als Geldquelle genutzt. Hinzu kommt die Erinnerung an den 28. Oktober, als die Aktie nach einem schwächeren Margenausblick um rund 10 Prozent eingebrochen war. Symrise erwartet für 2026 nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge in der unteren Hälfte der Spanne von 21,5 bis 22,5 Prozent.
2. SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Symbol: SAP) – 209,00 Euro, -1,04 Prozent
Der Softwarekonzern gibt nach. Am Montag war SAP nach der Hochstufung durch JPMorgan auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 275 Euro noch an die DAX-Spitze gesprungen. Heute überwiegen nach unserer Einschätzung Gewinnmitnahmen. Zudem fließt das Geld im Technologiesektor heute bevorzugt in Halbleiterwerte wie Infineon, die in der Vorwoche besonders stark gefallen waren. SAP hatte sich dagegen seit dem Sommer bereits um rund 72 Prozent erholt.
3. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW) – 58,82 Euro, -0,78 Prozent
Der Autobauer kann vom freundlichen Gesamtmarkt nicht profitieren, während Volkswagen (+1,26 Prozent) und Mercedes-Benz (+0,37 Prozent) zulegen. Eine neue Meldung liegt nicht vor. BMW hatte Anfang November die Prognose für die Automarge auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent gesenkt und damit die Ertragsschwäche im Kerngeschäft offengelegt. Die anschließende Erholungsrally scheint nach unserer Einschätzung vorerst ausgereizt.
4. Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 61,18 Euro, -0,07 Prozent
Der Chemiehändler tritt vor zwei wichtigen Terminen auf der Stelle. Am Mittwoch, 11. November, legt Brenntag die Zahlen zum dritten Quartal vor, am Donnerstag folgt der Kapitalmarkttag. Dort dürfte das Management die neue Strategie mit stärkerem Fokus auf margenstarke Spezialchemikalien konkretisieren. Für 2026 peilt Brenntag ein operatives EBITDA von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Vor solchen Terminen halten sich Anleger erfahrungsgemäß zurück.
5. Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Symbol: DB1) – 315,40 Euro, +0,03 Prozent
Der Börsenbetreiber ist der schwächste Gewinner im DAX und kommt kaum vom Fleck. Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Die Deutsche Börse zählt zu den Profiteuren hoher Schwankungen, weil diese den Handel antreiben. Mit der Beruhigung der Märkte schwindet dieser Rückenwind. Bereits am Montag hatte die Aktie zu den DAX-Verlierern gezählt.
Kursangaben: DAX-Indikation Société Générale und Einzelwerte laut comdirect, 10. November 2026, gegen 10:56 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten heute
US-Inflation um 14:30 Uhr: der Showdown des Tages
USA: Der wichtigste Termin des Tages kommt um 14:30 Uhr. Dann veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Verbraucherpreise für Oktober. Erwartet wird ein Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 0,6 Prozent im September. Die Zahl ist für die Märkte entscheidend: Laut CME FedWatch rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent damit, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei ihrer letzten Sitzung des Jahres um weitere 25 Basispunkte anhebt. Fällt die Inflation schwächer aus als erwartet, könnte diese Erwartung bröckeln – Rückenwind für Aktien. Eine positive Überraschung bei den Preisen würde dagegen die Zinsangst zurückbringen. Zeitgleich erscheinen die Realeinkommen für Oktober, bereits um 14:15 Uhr die wöchentlichen ADP-Arbeitsmarktdaten. Am Abend sprechen mit Lorie Logan (Dallas Fed, 16:50 Uhr) und Jeffrey Schmid (Kansas City Fed, 19:30 Uhr) zwei weitere Fed-Vertreter.
Für die DAX Analyse ist der Zusammenhang eindeutig: Der Ölpreis-Rückgang der vergangenen Tage ist in den Oktober-Daten noch nicht enthalten. Eine hohe Zahl würde daher die Frage aufwerfen, ob sich die Inflation auch ohne Energiepreise festgesetzt hat. Genau davor fürchten sich die Anleger.
Deutschland: Auf der Konjunkturseite ist der Kalender heute leer. Im Fokus steht die Berichtssaison: Neben Infineon und Henkel haben K+S, TAG Immobilien, Elmos Semiconductor, Jenoptik und Jungheinrich Zahlen vorgelegt, dazu kommt die Porsche SE. Hensoldt lädt in London zum Kapitalmarkttag. Die nächsten großen deutschen Konjunkturdaten folgen in der kommenden Woche mit den ZEW-Konjunkturerwartungen am 17. November.
Eurozone: Auch in der Eurozone stehen keine Top-Daten im Kalender. Beachtung finden die Zuteilung eines EZB-Refinanzierungsgeschäfts und mehrere Reden von EZB-Vertretern. Die Anleger achten dabei auf jeden Hinweis, ob der fallende Ölpreis den Zinserhöhungsdruck auch in Europa mindert.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,76 Euro, +5,02 Prozent: Rekordquartal und 20-Milliarden-Ausblick.
Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 874,80 Euro, +4,13 Prozent: Erholung nach dem Absturz der Vorwoche.
Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK) – 41,00 Euro, +3,67 Prozent: Übernahmefantasie durch UniCredit.
Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Symbol: DTG) – 42,88 Euro, +3,35 Prozent: Zykliker profitiert von der Rotation.
Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Symbol: DBK) – 33,505 Euro, +3,31 Prozent: Bankenwerte gefragt.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1) – 92,44 Euro, -2,12 Prozent: Defensivwert unter Verkaufsdruck.
SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Symbol: SAP) – 209,00 Euro, -1,04 Prozent: Gewinnmitnahmen nach dem Vortagesplus.
BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Symbol: BMW) – 58,82 Euro, -0,78 Prozent: Margenschwäche lastet.
Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 61,18 Euro, -0,07 Prozent: Warten auf Zahlen und Kapitalmarkttag.
Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Symbol: DB1) – 315,40 Euro, +0,03 Prozent: Schwächster Gewinner, nur vier DAX-Werte im Minus.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie steht der DAX am Dienstagmorgen?
Der DAX notiert am späten Vormittag bei rund 26.544 Punkten und damit gut 1 Prozent über dem Schlussstand vom Montag von 26.267,19 Punkten. Das Rekordhoch liegt bei 26.692,90 Punkten.
Warum steigt die Infineon-Aktie?
Infineon hat ein Rekordquartal mit 4,706 Milliarden Euro Umsatz gemeldet und für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt. Das Geschäft mit Rechenzentren soll auf knapp 4 Milliarden Euro wachsen.
Wer sind die DAX Gewinner und Verlierer?
Die größten DAX Gewinner sind Infineon, Rheinmetall, Commerzbank, Daimler Truck und Deutsche Bank. Im Minus notieren nur Symrise, SAP, BMW und Brenntag.
Welche Wirtschaftsdaten sind heute wichtig?
Der wichtigste Termin sind die US-Verbraucherpreise für Oktober um 14:30 Uhr. Erwartet wird ein Anstieg um 0,3 Prozent zum Vormonat. Die Daten entscheiden mit darüber, ob die Fed im Dezember die Zinsen erneut anhebt.
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