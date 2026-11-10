DAX Check am Morgen: Infineon, Rheinmetall, Commerzbank, Daimler Truck und Deutsche Bank jagen den Rekord – DAX greift nach 26.692 Punkten

Erstens: Infineon beendet die KI-Herbstdepression. Der Halbleiterkonzern hat mit einem Rekordquartal und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2027 den Ton des Tages gesetzt. Die Analysten von Raiffeisen Research sprechen von einem ambitionierten Ausblick, der für positive Stimmung sorgt. „Anleger hoffen, ihre KI-Herbstdepression abschütteln zu können“, brachte es Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl gegenüber Reuters auf den Punkt. Getragen werde die Stimmung von der Erwartung, dass die US-Demokraten den KI-Ausbau doch nicht so stark bremsen wie befürchtet. Stanzl warnt aber auch: Es sei sehr viel Hoffnung im Markt, die enttäuscht werden könne.

Zweitens: Der Ölpreis gibt weiter nach. Fallende Notierungen am Ölmarkt stützen laut Reuters die Börsen bereits den zweiten Tag in Folge. Sie dämpfen die Sorge vor längeren Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten. Im Zentrum steht der Iran-Krieg: Die Hoffnung auf eine Lösung rund um die Straße von Hormus nimmt Risikoprämie aus dem Markt. Billigeres Öl entlastet Industrie und Verbraucher und senkt den Inflationsdruck – genau der Faktor, der die Notenbanken zuletzt zu Zinserhöhungen getrieben hat.

Drittens: Diplomatie auf mehreren Bühnen. In Abu Dhabi kommen Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA zu zweitägigen Beratungen über eine Friedenslösung zusammen. Zudem tagen die Außenminister der G7. Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht, doch schon die Gespräche verbessern die Risikostimmung. Für die DAX Analyse wichtig: Profitieren können zyklische Werte, Banken und Industrie – also genau jene Titel, die heute die Gewinnerliste prägen.

Viertens: Die Rotation geht weiter. Wie schon am Montag fließt Kapital aus defensiven Qualitätswerten in Zykliker, Banken und Technologie. 36 der 40 DAX-Werte notieren im Plus. Unter Druck stehen ausgerechnet Symrise und SAP – zwei Titel, die in unsicheren Phasen als sichere Häfen galten.