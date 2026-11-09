DAX: 26.000 Punkte wieder unterboten

Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag noch auf ein neues Rekordhoch gestiegen sei, habe anschließend eine Abwärtsbewegung eingesetzt. Dabei seien die Notierungen am Freitag bereits zur Eröffnung (25.919 Punkte) per Gap-down unter die 26.000er-Schwelle abgesackt, die mit dem Tageshoch bei 26.062 Punkten nur kurzzeitig habe zurückerobert werden können. Im Anschluss seien die Kurse aber wieder nach unten abgedreht und seien auf das Tages- und neue Monatstief bei 25.618 zurückgefallen, ehe die Sitzung bei 25.820 geschlossen worden sei.