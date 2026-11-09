Der DAX hat seine Korrektur am Freitag intensiviert und ist mit einem Tagesminus von 1,9% wieder unter die 26.000er-Marke gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: 26.000 Punkte wieder unterboten
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Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag noch auf ein neues Rekordhoch gestiegen sei, habe anschließend eine Abwärtsbewegung eingesetzt. Dabei seien die Notierungen am Freitag bereits zur Eröffnung (25.919 Punkte) per Gap-down unter die 26.000er-Schwelle abgesackt, die mit dem Tageshoch bei 26.062 Punkten nur kurzzeitig habe zurückerobert werden können. Im Anschluss seien die Kurse aber wieder nach unten abgedreht und seien auf das Tages- und neue Monatstief bei 25.618 zurückgefallen, ehe die Sitzung bei 25.820 geschlossen worden sei.
Ausblick: Nachdem der DAX die gesamten Gewinne der ersten Novemberwoche wieder aus der Hand gegeben habe, müsse der Ausflug auf das neue Allzeithoch zunächst als Fehlausbruch gewertet werden.
▼ Das Short-Szenario: Gehe die Korrektur zum Wochenauftakt in die nächste Runde, könnte es jetzt zu einem Test des mittelfristigen GD100 (aktuell bei 25.569 Punkten) kommen, der zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie (25.556) und dem Januar-Top (25.508) eine wichtige Auffangzone bilde. Würden die Kurse diesen Halt verlieren, wären weitere Abgaben bis in den Bereich des September-Tiefs (25.164) möglich. Darunter würde die 25.000er-Marke mit dem langfristigen GD200 (24.925) in den Fokus rücken.
▲ Das Long-Szenario: Würden die Notierungen indes zu einer Gegenreaktion ansetzen, würden sich die Blicke zuerst auf das Top vom 6. Juli (25.900 Punkte) und auf die 26.000er-Barriere richten. Darüber wären die nächsten Hürden am Oktober-Top (26.106) bzw. am Hoch vom 4. September (26.168) zu finden, ehe es über die 26.400er-Marke gehen müsste. Danach könnte es zu einer Erholung bis zum Top vom 28. August (26.619) bzw. bis zum neuen Allzeithoch kommen
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