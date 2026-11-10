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Daimler Truck: EBIT steigt um 73% - HSBC-Aktienanleihe lockt mit 14,1% Rendite

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 13:41 2 Min. ZertifikateReport

Trotz anhaltender Risiken im US-Geschäft eröffnen sich für Anleger neue Chancen. Drei Zertifikate-Strategien locken mit attraktiven Renditen, zweistelligen Kupons und Sicherheitspuffern von bis zu 31,2% - selbst bei einer Seitwärtsbewegung der Daimler Truck Aktie

Bild: Daimler Truck Holding AG

Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Anleihe (ISIN DE000HM7GS26/ WKN HM7GS2) der HSBC bezogen auf die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) vor. Daimler Truck habe in Q3 von der Erholung in Nordamerika profitiert. Das bereinigte EBIT sei um 73% auf 1,124 Mrd. Euro gestiegen. Der Umsatz habe um 20% auf 11,6 Mrd. Euro zugelegt, sei aber knapp unter der Analystenerwartung von 11,7 Mrd. Euro geblieben. Beim operativen Ergebnis habe der Konzern dagegen den Konsens von 1,102 Mrd. Euro übertroffen. Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft sei von 6,2 auf 9,1% gestiegen. Treiber sei Trucks North America gewesen: Dort sei der Absatz um 51% gestiegen, die bereinigte Marge habe 12,1% erreicht. Der freie Mittelzufluss habe sich auf 974 Mio. Euro erhöht; dazu habe auch der Teilverkauf der ARCHION-Beteiligung beigetragen. Für das Gesamtjahr habe Daimler Truck die Prognose der Marge von 7% bis 9% bestätigt. Trotz des starken Quartals bleibe Aufholbedarf: Nach neun Monaten habe das bereinigte EBIT 10% unter dem Vorjahreswert gelegen. Discount-Strategie mit 7,8% Puffer (März) Das Discount-Zertifikat (ISIN DE000LB6MHZ7) der LBBW erziele beim Kaufpreis von 37,50 Euro eine maximale Rendite von 2,50 Euro oder 17,9% p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.03.2027 mindestens auf Höhe des Caps von 40 Euro schließe. Ansonsten gebe es eine Aktie. Bonus-Strategie mit 31,2% Puffer (Juni) Sofern die Aktie bis zum 18.06.2027 nie die Barriere bei 28 Euro verletze, würden Anleger beim Bonus-Cap-Zertifikat (ISIN DE000FG8TBV3) der Société Générale den Bonus- und Höchstbetrag von 42 Euro erhalten. Beim Preis von 39,25 Euro (Abgeld 3%) errechne sich eine Renditechance von 2,75 Euro oder 11,2% p.a. Im negativen Szenario erfolge die Lieferung einer Aktie. Einkommensstrategie mit 12% Kupon p.a. (September) Die Aktienanleihe (ISIN DE000HM7GS26) der HSBC zahle einen festen Kupon von 12% p.a. Durch den Einstieg unter pari steige die effektive Rendite auf 14,1% p.a., wenn die Aktie am 17.09.2027 über dem Basispreis von 40 notiere. Andernfalls erfolge die Lieferung von 25 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 40 Euro). ZertifikateReport-Fazit Die Erholung in Nordamerika und steigende Margen würden der Aktie von Daimler Truck weiteres Potenzial eröffnen. Risiken würden die hohe Abhängigkeit vom US-Markt und die konjunkturanfällige Nachfrage bleiben. Mit den Anlageprodukten könnten Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren - inklusive komfortabler Sicherheitspuffer. (Ausgabe vom 09.11.2026) Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler Truck Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

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