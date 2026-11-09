Daimler Truck Aktie +3,16%: Mehr Auftrags-Marktanteil – Lichtblick im schwachen US-Markt

Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker: DTG) legt kräftig zu: Zum Handelsschluss am 9. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ steht das Papier bei 41,77 Euro, ein Plus von 1,28 Euro beziehungsweise 3,16%. Gleichzeitig fällt die aktuelle Daimler Truck-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research differenziert aus. Nicolai Kempf senkt das Kursziel von 54 auf 50 Euro, bestätigt aber das Rating "buy". Trotz der vorsichtigeren Bewertung sieht der Analyst damit weiteres Potenzial: Zwischen dem angegebenen Schlusskurs und dem neuen Kursziel liegen rechnerisch rund 19,7%.