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ConocoPhillips Aktie: Neuer CEO bestätigt Strategie - Truist passt Kursziel an!

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 16:03 1 Min. Truist

Der neue CEO Andy O'Brien setzt weiterhin auf hohe Aktionärsrenditen: 45% des operativen Cashflows sollen an die Anteilseigner zurückfließen, während die Dividende kontinuierlich wachsen soll

Bild: ConocoPhillips Company, Andy O'Brien - President and Chief Executive Officer

Die Analysten von Truist raten die Aktie von ConocoPhillips Company (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE-Symbol: COP) nach wie vor zu halten und erhöhen ihr Kursziel von 136 auf 142 USD. Das Analysehaus Truist aktualisiere sein Bewertungsmodell nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal und der anschließenden Telefonkonferenz. Dabei habe der neue Vorstandsvorsitzende Andy O'Brien bekräftigt, dass die zentralen strategischen Ziele unverändert bleiben würden, erkläre Truist in einer Research-Note. Dazu würden die Rückführung von 45% des operativen Cashflows an die Aktionäre, eine wettbewerbsfähige Steigerung der Dividende sowie die Aufrechterhaltung einer äußerst soliden Bilanz gehören. ConocoPhillips Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 142 USD (zuvor: 136 USD)

Rating: 🟡 "hold" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Truist | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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