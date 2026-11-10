Aktien des Tages CBK aktien neutral Finanzen

Commerzbank Aktie: Kursgewinne zum Wochenstart - Chartanalyse

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 08:47 2 Min. UBS

Startschuss für die nächste Kursrally? Nach einem kräftigen Kurssprung von 3,9% zeichnet sich im Chart eine mögliche Bodenbildung ab. Jetzt rückt die psychologisch wichtige 40 EUR-Marke in den Fokus

Bild: Commerzbank AG

Nach einem zuletzt volatilen Verlauf ist es für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) gestern deutlich nach oben gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Aktie der Commerzbank sei im Oktober kurzzeitig unter die 200-Tage-Linie gefallen, ehe eine Gegenreaktion auf die vorherige Korrektur eingesetzt habe. Rund um die Berichterstattung zum dritten Quartal (die Zahlen seien am vergangenen Donnerstag veröffentlicht worden) seien zuletzt höhere Kursschwankungen gefolgt, wobei sich gestern mit einem Tagesgewinn von 3,9% eine klar bullishe Tendenz gezeigt habe. Für einen Sprung über die runde 40 EUR-Marke habe die Kraft allerdings noch nicht gereicht. Ausblick: Im Chart der Commerzbank-Aktie lasse sich jetzt eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) erkennen, die auf einen möglichen Boden hindeuten könnte. ▲ Das Long-Szenario: Um nun neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müssten die Kurse neben dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 39,71 EUR) und der 40 EUR-Marke auch das bisherige November-Top vom vergangenen Mittwoch bei 40,39 EUR überbieten. Zudem solle es über das Zwischentief vom 18. September hinausgehen, das bei 40,51 EUR einen Widerstand bilde. Danach würde die September-Abwärtstrendgerade (derzeit bei 41,47 EUR) in den Fokus rücken, bevor sich Platz für einen Anstieg bis zum Top vom 29. September (42,92 EUR) oder bis zum aktuellen Jahreshoch vom 16. September (43,37 EUR) eröffnen könnte. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke hingegen zunächst auf die mittelfristige Trendlinie (39,06 EUR) richten, die gestern überboten worden sei. Darunter solle auf die Nackenlinie der kleinen inversen SKS im Bereich von 38,50 EUR geachtet werden, ehe ein erneuter Rücksetzer an den GD200 (36,82 EUR) denkbar wäre. Gehe dieser Halt per Tagesschluss verloren, wäre die nächste Unterstützung auf dem Niveau des Oktober-Tiefs bei 35,59 EUR zu finden. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.