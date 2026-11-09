Colgate-Palmolive Aktie: Es läuft rund

Beim US-Konsumgüterkonzerns laufe es derzeit rund. Die vor kurzem vorgestellten Zahlen für das dritte Quartal seien überzeugend gewesen. Umsatz und Gewinn seien stärker gestiegen als von Analysten erwartet. Die Aktie von Colgate-Palmolive könnte angesichts der jüngsten Sektorrotation auch noch zusätzlich profitieren, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.11.2026)