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Cloudflare Aktie: Starkes Quartal - KI und Sicherheit treiben die Nachfrage!

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 13:49 1 Min. BTIG

Cloudflare überzeugt mit beschleunigtem Wachstum und starker KI- und Sicherheitsnachfrage, doch BTIG senkt das Kursziel auf 335 USD.

Bild: Cloudflare, Inc.

Die Analysten von BTIG senken das Kursziel für die Cloudflare-Aktie (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker: NET) von 413 auf 335 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "buy". Das Unternehmen habe erneut ein außergewöhnlich starkes Quartal vorgelegt. Das Wachstum habe sich zum dritten Mal in Folge beschleunigt. Zugleich hätten sich der Zuwachs an Großkunden, die Nettoumsatzbindungsrate, das Buchungsvolumen bei Neukunden und die Nutzung durch Entwickler stark entwickelt. Die Nachfrage erscheine breit abgestützt. Das Management habe sowohl auf KI-Anwendungen und Arbeitslasten von KI-Agenten auf der Plattform Workers als auch auf einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Sicherheitslösungen angesichts der rasch zunehmenden Sicherheitslücken verwiesen. Die Analysten von BTIG halten an ihrem Rating "buy" für die Cloudflare-Aktie fest, reduzieren das Kursziel jedoch von 413 auf 335 USD. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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