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Cloudflare Aktie: Rekordprofitabilität – trotzdem sinkt das Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 16:16 1 Min. Cantor Fitzgerald

Cantor Fitzgerald senkt das Cloudflare-Kursziel trotz beschleunigten Wachstums und Rekordprofitabilität auf 310 USD.

Bild: Cloudflare, Inc.

Die Analysten von Cantor Fitzgerald senken das Kursziel für die Cloudflare-Aktie (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker: NET) von 340 auf 310 USD und bestätigen ihre Einstufung "neutral". Cloudflare habe ein starkes drittes Quartal mit einem beschleunigten Umsatzwachstum, einer Rekordprofitabilität und verbesserten Nachfrageindikatoren vorgelegt. Angetrieben worden sei diese Entwicklung durch zunehmende Möglichkeiten, Sicherheitslösungen auf einer Plattform zu bündeln, sowie durch die steigende Nachfrage nach der einheitlichen Plattform des Unternehmens. Dabei profitiere Cloudflare von der zunehmenden Nutzung agentenbasierter künstlicher Intelligenz. Die Analysten von Cantor Fitzgerald belassen ihr Rating für die Cloudflare-Aktie auf "neutral" und reduzieren das Kursziel von 340 auf 310 USD. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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