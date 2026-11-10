CANCOM Aktie: Citadel verschärft seine Millionen-Wette! Hedgefonds erhöhen den Druck trotz steigender Kurse

Die CANCOM-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe! Während die Papiere des deutschen IT-Dienstleisters um 0,735 % auf 20,55 Euro steigen, verschärft einer der bekanntesten amerikanischen Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse. Citadel Advisors LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition deutlich erhöht und gehört damit zu den größten bekannten Shortsellern bei CANCOM. Doch Citadel ist keineswegs allein: Auch andere institutionelle Investoren halten erhebliche Positionen gegen den IT-Konzern. Für Anleger entsteht eine brisante Ausgangslage zwischen wachsendem Shortseller-Druck und einer Aktie, die sich bislang gegen die pessimistische Positionierung behauptet.