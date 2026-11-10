Brent-Ölpreis: Rückfall bahnt Korrekturwelle an - Chartanalyse

Mit dem erneuten Rückfall könnte sich eine zweite stärkere Korrekturwelle entwickeln. Spielraum wäre auf Sicht der kommenden Handelstage bis in den Bereich von 86,28 USD gegeben. Dort könnte sich erneut die Chance einer Gegenbewegung bieten. Kurzfristig stelle der Abwärtstrend der Vorwoche bei derzeit rund 97,80 USD eine wichtige Hürde dar. Erst ein Ausbruch darüber könnte eine größere Erholung einleiten, was sich bislang jedoch noch nicht andeute.