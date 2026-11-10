Rückblick: Zum Wochenstart rutschte Brent erneut deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Rückfall bahnt Korrekturwelle an - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Zwischenerholung vom Ende der vergangenen Woche sei vollständig aufgegeben worden, sodass die Notierungen auf neue Bewegungstiefs gefallen seien. Dabei sei zuletzt auch die Unterstützung bei 94,37 USD unterschritten worden.
Ausblick
Mit dem erneuten Rückfall könnte sich eine zweite stärkere Korrekturwelle entwickeln. Spielraum wäre auf Sicht der kommenden Handelstage bis in den Bereich von 86,28 USD gegeben. Dort könnte sich erneut die Chance einer Gegenbewegung bieten. Kurzfristig stelle der Abwärtstrend der Vorwoche bei derzeit rund 97,80 USD eine wichtige Hürde dar. Erst ein Ausbruch darüber könnte eine größere Erholung einleiten, was sich bislang jedoch noch nicht andeute.
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