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BP Aktie: Top-Zahlen, trotzdem Skepsis!

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 11:37 7 Min.

BofA erhöht das BP-Kursziel auf 535 GBp, bleibt aber skeptisch und erwartet Aktienrückkäufe erst 2028.

Bild: KI-generiert

Ein höheres Kursziel klingt nach Rückenwind. Bei BP lohnt jedoch der zweite Blick: BofA hebt in ihrer BP-Aktienanalyse vom 2. November 2026 das Kursziel für die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker: BP., London) von 525 auf 535 GBp an, bestätigt aber das Rating "underperform". Das Analystenhaus würdigt damit die besseren Quartalszahlen, bleibt bei der Bewertung der Aktie jedoch zurückhaltend. Im Mittelpunkt stehen begrenzte positive Überraschungsmöglichkeiten für das vierte Quartal und die weiterhin notwendige Stärkung der Bilanz. Kursziel 535 GBp liegt unter dem aktuellen Aktienkurs Im angegebenen Kursstand notiert die BP-Aktie bei 598,90 GBX, einem Minus von 1,10 Pence beziehungsweise 0,18%. GBX und GBp bezeichnen jeweils britische Pence. Der Aktienkurs entspricht somit 5,989 britischen Pfund, das Kursziel von BofA 5,35 Pfund. Die Anhebung von 525 auf 535 GBp beträgt rund 1,9%. Gegenüber dem genannten Börsenkurs liegt das Kursziel 535 GBp dennoch rund 10,7% niedriger. Genau dieser Abstand macht deutlich, weshalb die Kurszielerhöhung nicht als uneingeschränkt positives Signal verstanden werden sollte. Das Rating "underperform" bleibt die zentrale Aussage der BP-Aktienanalyse. BofA sieht die Aktie weiterhin kritisch, obwohl sich die Einschätzung des angemessenen Kursniveaus leicht verbessert hat. Der rechnerische Abstand zum Kursziel berücksichtigt keine möglichen Dividenden und ist keine garantierte Kursentwicklung. Starkes drittes Quartal – doch was folgt danach? Nach Einschätzung von BofA übertrafen die Ergebnisse des dritten Quartals sogar die bereits starken Hinweise aus den vorangegangenen Handelsmitteilungen von BP. Der Konzern lieferte damit mehr, als die positiven operativen Signale zuvor erwarten ließen. Diese Anerkennung ist ein wichtiger Bestandteil der BP-Aktienanalyse: BofA stellt die Qualität der jüngsten Überraschung nicht grundsätzlich infrage. Die Bank trennt jedoch zwischen einem erfreulichen zurückliegenden Quartal und dem Potenzial für weitere positive Überraschungen. Für das vierte Quartal sieht BofA nur begrenzten Spielraum oberhalb der Konsensschätzungen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein schwaches Quartal bevorsteht. Es bedeutet vielmehr, dass die Erwartungen des Marktes aus Sicht des Analystenhauses bereits vergleichsweise wenig Raum für zusätzliche positive Überraschungen lassen. An der Börse kann dieser Unterschied entscheidend sein. Gute Ergebnisse reichen nicht immer für steigende Kurse, wenn sie bereits erwartet werden. Zusätzlichen Rückenwind liefern häufig erst Zahlen oder Aussagen, die über diese Erwartungen hinausgehen. Bilanz und Portfolio haben Vorrang Der zweite Schwerpunkt betrifft die Verwendung der finanziellen Mittel. BofA erwartet, dass BP beim Kapitalmarkttag, dem Capital Markets Day, die weitere Stärkung der Bilanz und die Überarbeitung des Portfolios in den Vordergrund stellt. Damit richtet sich der Blick auf die finanzielle Belastbarkeit des Konzerns und die Frage, welche Aktivitäten künftig Kapital erhalten sollen. Eine bessere Bilanz kann den Handlungsspielraum erhöhen und die Abhängigkeit von günstigen Marktbedingungen verringern. Ein fokussierteres Portfolio kann wiederum helfen, Mittel auf wirtschaftlich attraktivere Geschäftsfelder zu konzentrieren. Für Aktionäre entsteht daraus allerdings ein zeitlicher Zielkonflikt. Geld, das zunächst zum Abbau finanzieller Verpflichtungen oder für den Konzernumbau verwendet wird, steht nicht gleichzeitig für zusätzliche Aktienrückkäufe zur Verfügung. Die BP-Aktienanalyse von BofA zeigt deshalb eine Perspektive, die Geduld verlangt: Die wirtschaftliche Grundlage soll gestärkt werden, bevor zusätzliche Kapitalrückführungen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Aktienrückkäufe erst 2028? Eine Erwartung von BofA BofA rechnet damit, dass BP vor einer Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe im Jahr 2028 zunächst die Bilanz und das Portfolio weiter in Ordnung bringt. Dabei handelt es sich um die Erwartung des Analystenhauses, nicht um eine in der vorliegenden Kurzmeldung belegte verbindliche Zusage des Unternehmens. Für Anleger ist diese Unterscheidung wesentlich. Der Zeitpunkt hängt davon ab, wie sich Geschäft, Mittelzuflüsse und finanzielle Verpflichtungen entwickeln. Eine Verschiebung bleibt ebenso möglich wie eine günstigere Entwicklung. Aktienrückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien verringern und dadurch bei unverändertem Gesamtgewinn den Gewinn je Aktie erhöhen. Ihr wirtschaftlicher Nutzen hängt allerdings auch davon ab, zu welchen Kursen ein Unternehmen seine eigenen Aktien erwirbt und welche anderen Verwendungsmöglichkeiten für das Geld bestehen. Ein vorübergehender Vorrang für die Bilanz muss daher langfristig kein Nachteil sein. Kurzfristig fehlt jedoch ein möglicher zusätzlicher Nachfragefaktor für die Aktie. Wer auf rasch steigende Kapitalrückführungen setzt, findet in der Einschätzung von BofA entsprechend wenig Unterstützung. Die Chance: Starke Ergebnisse schaffen finanziellen Spielraum Das positive Szenario beginnt bei der operativen Leistung. Wenn BP die Stärke des dritten Quartals in verlässliche Mittelzuflüsse überführen kann, könnte die finanzielle Stabilisierung schneller oder nachhaltiger vorankommen. Eine belastbarere Bilanz würde dem Konzern mehr Flexibilität geben. Sie könnte helfen, auch in einem schwächeren Marktumfeld wichtige Investitionen zu finanzieren und finanzielle Verpflichtungen zu bedienen. Auch eine erfolgreiche Neuordnung des Portfolios könnte Wert schaffen. Entscheidend ist dabei nicht allein, Aktivitäten zu verkaufen oder die Struktur zu vereinfachen. Es kommt darauf an, ob sich die verbleibenden Geschäfte durch überzeugende Erträge und einen disziplinierten Kapitaleinsatz auszeichnen. In diesem Szenario wäre die Zurückhaltung bei Aktienrückkäufen Teil einer wirtschaftlich sinnvollen Vorbereitung auf spätere Ausschüttungsspielräume. Dass BofA das Kursziel 535 GBp nun etwas höher ansetzt, zeigt zumindest eine leicht verbesserte Bewertung. Einen Wechsel zu einer positiven Empfehlung vollzieht die Bank jedoch ausdrücklich nicht. Die Risiken: Begrenzte Überraschungen und ein anspruchsvoller Umbau Das erste Risiko liegt in den Erwartungen. Wenn der Markt nach dem starken dritten Quartal bereits mit einer guten Fortsetzung rechnet, können selbst ordentliche Ergebnisse zu wenig sein. BofA sieht für das vierte Quartal gerade hier nur begrenzten positiven Spielraum. Das zweite Risiko betrifft die Umsetzung des Umbaus. Portfoliomaßnahmen müssen zu wirtschaftlich sinnvollen Bedingungen erfolgen. Verkäufe können zwar Mittel freisetzen, zugleich aber künftige Ergebnisbeiträge reduzieren. Der Nutzen hängt deshalb vom Verhältnis zwischen Verkaufserlös, entfallenden Erträgen und der anschließenden Mittelverwendung ab. Hinzu kommen die grundsätzlichen Schwankungen des Energiegeschäfts. Veränderungen bei Öl- und Gaspreisen, Raffineriemargen und Nachfrage können die Ertragskraft beeinflussen. Ein besonders gutes Quartal lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres auf die folgenden Perioden übertragen. Für die Aktie kommt schließlich das Bewertungsrisiko hinzu: Bei 598,90 GBX liegt der genannte Kurs bereits deutlich über dem Kursziel 535 GBp. Aus Sicht von BofA ist damit trotz der jüngsten operativen Stärke Vorsicht angebracht. Was Anleger beim Kapitalmarkttag beobachten sollten Der Kapitalmarkttag dürfte vor allem daran gemessen werden, wie konkret BP die nächsten Schritte beschreibt. Aussagekräftig wären nachvollziehbare Prioritäten für die Bilanz, klare Kriterien für das Portfolio und Bedingungen, unter denen zusätzliche Kapitalrückführungen wieder möglich werden. Für eine freundlichere Bewertung müsste der Konzern zeigen, dass aus dem starken Quartal eine dauerhaft tragfähige Entwicklung entsteht. Einzelne Ergebnisüberraschungen helfen; entscheidend sind jedoch die Wiederholbarkeit der Mittelzuflüsse und die wirtschaftliche Qualität der strategischen Maßnahmen. Die BP-Aktienanalyse von BofA legt damit einen nüchternen Maßstab an: Fortschritte müssen sich nicht nur in besseren Quartalszahlen, sondern auch in einer stärkeren finanziellen Grundlage und einer überzeugenden Perspektive für die Aktionäre niederschlagen. Fazit: Kleine Kurszielerhöhung, unverändert vorsichtige Haltung BofA erkennt die Stärke des dritten Quartals an und erhöht das Kursziel auf 535 GBp. Das Rating "underperform" bleibt jedoch bestehen. Für das vierte Quartal sieht die Bank begrenztes Potenzial für positive Überraschungen gegenüber dem Konsens; bei der Kapitalverwendung erwartet sie zunächst Vorrang für Bilanz und Portfolio. Die Botschaft ist damit klar: BP macht operative Fortschritte, doch nach Einschätzung von BofA reicht das beim angegebenen Kurs von 598,90 GBX noch nicht für ein positives Anlageurteil. Rund 10,7% Abstand nach unten zum Kursziel unterstreichen diese Zurückhaltung. Die Chance liegt in einer erfolgreichen finanziellen Stabilisierung und einem wirtschaftlich überzeugenden Umbau. Das Risiko besteht darin, dass Anleger auf zusätzliche Ertragsimpulse und Aktienrückkäufe länger warten müssen. Die BP-Aktienanalyse von BofA bleibt deshalb trotz höherem Kursziel bärisch. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – damit beim nächsten Börsenabend wenigstens einer weiß, dass 535 GBp kein neuer Superkraftstoff ist. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 3. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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