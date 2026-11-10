BP Aktie: Ist das die unterschätzte Ölperle? RBC sieht gewaltiges Potenzial vor dem Kapitalmarkttag

Die aktuelle BP-Aktienanalyse von RBC liefert eine bemerkenswert optimistische Einschätzung des britischen Energiekonzerns. Analyst Biraj Borkhataria bestätigt am 8. November 2026 das unveränderte Kursziel 720 GBp und hält am Rating "outperform" fest. Bei einem aktuellen Börsenkurs von 546,50 GBp ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 31,75 %. Besonders interessant ist die Begründung von RBC: Während das Vertrauen vieler Anleger in BP zurückgegangen sei, befinde sich der Konzern fundamental in einer außergewöhnlich günstigen Ausgangslage. Das wirtschaftliche Umfeld wird positiv eingeschätzt, während die Bilanzsanierung nach Auffassung von Biraj Borkhataria kurz vor dem Abschluss steht. Bereits Ende Oktober hatte RBC auf die Fortschritte beim Schuldenabbau hingewiesen und das Kursziel von 700 auf 720 GBp angehoben. Nun bestätigt die Investmentbank ihre optimistische Einschätzung. Für die BP-Aktie könnte insbesondere der Kapitalmarkttag im Dezember entscheidend werden. Sollte das Management überzeugende Finanzziele präsentieren und die Fortschritte bei der Bilanzstärkung bestätigen, könnte dies das Vertrauen der Anleger verbessern. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Fallende Ölpreise, geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und mögliche Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung könnten die positive Entwicklung beeinträchtigen. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht nur, ob BP seine Bilanz erfolgreich saniert, sondern ob der Konzern daraus dauerhaft steigende Erträge und attraktive Aktionärsrenditen entwickeln kann. Mit dem Kursziel 720 GBp und dem Rating "outperform" positioniert sich RBC-Analyst Biraj Borkhataria weiterhin klar optimistisch. Ob die BP-Aktie das errechnete Potenzial von fast 32 % ausschöpfen kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob die Unternehmensführung beim Kapitalmarkttag im Dezember das verlorene Vertrauen der Anleger zurückgewinnt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.