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BioNTech Aktie: Krebs-Pipeline und hohe Finanzreserven überzeugen - Kursziel dennoch gesenkt

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 13:15 1 Min. H.C. Wainwright & Co.

Trotz des drastischen Rückgangs der Impfstoffumsätze sieht H.C. Wainwright & Co erhebliches Potenzial in der gut gefüllten Kriegskasse, der wachsenden Krebsmedikamenten-Pipeline und bevorstehenden Studiendaten

Bild: BioNTech SE

Die Analysten von H.C. Wainwright & Co stufen die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals unverändert mit dem Votum "buy" ein und senken ihr Kursziel von 130 auf 110 USD. Trotz des "rasanten Rückgangs" der Umsätze mit COVID-19-Impfstoffen seit dem Abklingen der Pandemie bleibe BioNTech angesichts seiner "umfangreichen finanziellen Reserven, der wachsenden Onkologie-Pipeline und der bevorstehenden Veröffentlichung neuer Studiendaten eine vielversprechende Anlagemöglichkeit", erkläre H.C. Wainwright in einer Research-Note. H.C. Wainwright begründe die Kurszielsenkung mit höheren langfristigen Betriebsausgaben sowie der Streichung der Umsatzprognosen für Autogene Cevumeran. BioNTech Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 110 USD (zuvor: 130 USD)

Rating: 🟢 "buy" (unverändert)

Analyst: 🏛️ H.C. Wainwright & Co | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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