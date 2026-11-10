Bayer Aktie: Zulassungserfolg in den USA! Jefferies sieht deutlich weniger Pipeline-Risiken

Das Analysehaus Jefferies sieht dadurch die Risiken in der Pharmapipeline erheblich reduziert. Dennoch bleibt Analyst Michael Leuchten in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 10.11.2026 bei einer zurückhaltenden Einschätzung. Das Kursziel von 48,50 EUR und das Rating "hold" werden bestätigt. Für die Bayer Aktie stellt sich damit eine spannende Frage: Reicht der medizinische Fortschritt aus, um auch an der Börse neue Kursfantasie zu entfachen?