Bayer Aktie: Deutsche Bank erhöht Kursziel - startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?

Die aktuelle Bayer-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 10. November 2026 liefert ein wichtiges positives Signal. Analystin Virginie Boucher-Ferte erhöht das Kursziel von 60 auf 65 Euro und bestätigt das Rating "buy". Beim Xetra-Kurs von 56,76 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 14,52 Prozent. Ausschlaggebend sind die soliden Quartalszahlen und die verbesserten Gewinnerwartungen für 2027 und 2028. Besonders die Pharmasparte entwickelt sich besser als erwartet und sorgt für zusätzliche Zuversicht. Gleichzeitig bleiben die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die Verschuldung und die Herausforderungen im Agrargeschäft wichtige Risiken. Für die Bayer-Aktie wird entscheidend sein, ob der Konzern seine operative Erholung nachhaltig fortsetzen und gleichzeitig die juristischen Altlasten reduzieren kann. Das Kursziel 65 Euro und das Rating "buy" von Deutsche Bank Research zeigen, dass Virginie Boucher-Ferte weiterhin positiv gestimmt ist. Die große Frage lautet deshalb: Gelingt Bayer nach Jahren der Unsicherheit die nachhaltige Rückkehr zu höherer Profitabilität, oder werden die alten Probleme den nächsten Aufwärtsschub erneut ausbremsen?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.