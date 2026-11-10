BASF Aktie: Ist die Rally ausgereizt?

Die aktuelle BASF-Aktienanalyse von Berenberg vom 10. November 2026 liefert eine klare Botschaft. Analyst Sebastian Bray bestätigt das unveränderte Kursziel 51,50 Euro und hält am Rating "hold" fest. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 54,51 Euro liegt das Kursziel rund 5,52 Prozent unter der Börsennotierung. Zwar entwickelt sich das kurzfristige Geschäft robust, und die jüngsten Quartalszahlen zeigen deutliche Verbesserungen. Allerdings bezweifelt Sebastian Bray, dass die durch den Iran-Krieg begünstigte Profitabilität im Geschäft mit Upstream-Chemikalien auch 2027 erreicht werden kann. Hinzu kommen globale Überkapazitäten und die Unsicherheit über einen möglichen Evonik-Deal. Für die BASF-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob der Konzern seine höhere Ertragskraft dauerhaft behaupten kann. Das Kursziel 51,50 Euro und das Rating "hold" von Berenberg zeigen jedenfalls: Die aktuelle Stärke ist erfreulich, doch nach der Kursrally könnte die Luft für weitere Gewinne dünner werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 10. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.