Barrick Mining Q3-Zahlen: 1,04 Milliarden Dollar für Aktionäre – hält der Geldregen an?

Die Barrick Mining-Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker: B an der NYSE und ABX an der TSX) hat auf die am 9. November veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal 2026 mit einem deutlichen Kursgewinn reagiert. Das Papier schloss an der Wall Street bei 42,27 US-Dollar und legte damit um 1,71 US-Dollar beziehungsweise 4,22% zu. Nachbörslich blieb der Kurs bei 42,27 US-Dollar praktisch unverändert. Der Gold- und Kupferproduzent liefert Anlegern gute Gründe für Zuversicht: Der Umsatz wächst kräftig, der bereinigte Gewinn je Aktie steigt noch schneller, und mehr als eine Milliarde US-Dollar fließen über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Allerdings zeigt der Bericht auch, wie stark höhere Betriebskosten am glänzenden Ergebnis mitarbeiten.