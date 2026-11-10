Die Barrick Mining-Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker: B an der NYSE und ABX an der TSX) hat auf die am 9. November veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal 2026 mit einem deutlichen Kursgewinn reagiert. Das Papier schloss an der Wall Street bei 42,27 US-Dollar und legte damit um 1,71 US-Dollar beziehungsweise 4,22% zu. Nachbörslich blieb der Kurs bei 42,27 US-Dollar praktisch unverändert. Der Gold- und Kupferproduzent liefert Anlegern gute Gründe für Zuversicht: Der Umsatz wächst kräftig, der bereinigte Gewinn je Aktie steigt noch schneller, und mehr als eine Milliarde US-Dollar fließen über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Allerdings zeigt der Bericht auch, wie stark höhere Betriebskosten am glänzenden Ergebnis mitarbeiten.
Barrick Mining Q3-Zahlen: 1,04 Milliarden Dollar für Aktionäre – hält der Geldregen an?
Barrick Mining glänzt mit starken Quartalszahlen und milliardenschweren Kapitalrückflüssen, doch steigende Förderkosten stellen die Aktie auf die Probe.
Mehr Umsatz, mehr bereinigter Gewinn – aber ein wichtiger Unterschied
Barrick steigerte den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 22% auf 5,07 Milliarden US-Dollar. Das den Anteilseignern zurechenbare bereinigte EBITDA, also das entsprechend bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wuchs ebenfalls um 22% auf 2,47 Milliarden US-Dollar. Das gesamte EBITDA erhöhte sich um 13% auf 3,22 Milliarden US-Dollar.
Besonders dynamisch entwickelte sich der bereinigte Gewinn je Aktie. Er kletterte von 0,58 auf 0,82 US-Dollar und damit um 41%. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 1,35 Milliarden US-Dollar nach 0,98 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.
Beim ausgewiesenen Ergebnis fällt das Bild zurückhaltender aus: Der Nettogewinn stieg nach Unternehmensangaben um 1% auf 1,32 Milliarden US-Dollar. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie erhöhte sich von 0,76 auf 0,80 US-Dollar, entsprechend einem Plus von rund 5%.
Diese Unterscheidung ist für Anleger entscheidend. Die Schlagzeile vom Gewinnsprung trifft auf das bereinigte Ergebnis je Aktie zu. Der ausgewiesene Konzerngewinn legte deutlich weniger zu. Beide Perspektiven gehören zu einer sachlichen Bewertung der Quartalszahlen.
Vier Quartale verlässliche Umsetzung stärken das Vertrauen
Vorstandschef Mark Hill stellt die Kontinuität der operativen Fortschritte in den Mittelpunkt. "Dieses Quartal markiert ein volles Jahr konstanter Leistung", erklärte der President und CEO in der Mitteilung, hier in deutscher Übersetzung.
Für Barrick ist diese Botschaft besonders relevant. Bei einem Bergbauunternehmen entscheiden nicht allein die Metallpreise über den Erfolg. Minen müssen zuverlässig fördern, Anlagen effizient arbeiten und Ausbauprojekte innerhalb ihrer Zeit- und Kostenpläne bleiben. Wiederholte Fortschritte können deshalb helfen, das Vertrauen in die Planbarkeit des Geschäfts zu festigen.
Im dritten Quartal produzierte Barrick 816.000 Unzen Gold und 50.000 Tonnen Kupfer. Gegenüber dem zweiten Quartal stieg die Goldförderung um 3%. Bereinigt um veräußerte Vermögenswerte betrug das Wachstum gegenüber dem Vorjahr 6%.
Die gesamte zurechenbare Goldproduktion lag dagegen um 2% unter dem Vorjahresniveau. Das ist kein Widerspruch, sondern die Folge unterschiedlicher Vergleichsgrundlagen. Anleger sollten daher weder aus dem bereinigten Plus ein uneingeschränktes Förderwachstum ableiten noch aus dem unbereinigten Rückgang auf eine flächendeckende operative Schwäche schließen.
Nevada und Afrika liefern wichtige Fortschritte
In Nevada profitierte Cortez vom weiteren Hochlauf von Goldrush. Die Röstanlage Gold Quarry am Standort Carlin erreichte beim Durchsatz ein Rekordquartal. Diese Fortschritte sind wichtig, weil eine bessere Auslastung vorhandener Anlagen die Wirtschaftlichkeit unterstützen kann.
Auch Loulo-Gounkoto entwickelte sich positiv. Der Hochlauf verlief weiterhin schneller als geplant, und die Produktion lag 16% über dem zweiten Quartal. Hinzu kamen starke Leistungen von Bulyanhulu und Kibali.
Insgesamt entfielen 497.000 Unzen Gold auf Nordamerika. Das künftig unter Barrick International zusammengefasste Portfolio der übrigen Regionen produzierte 319.000 Unzen Gold sowie die gesamte ausgewiesene Kupfermenge von 50.000 Tonnen.
Gleichzeitig gab es Belastungen: Extremwetter beeinträchtigte Veladero, während sich bei North Mara der Zugang zu höhergradigem Erz verzögerte. Dieses Material soll im vierten Quartal zugänglich werden. Damit besteht eine konkrete operative Chance für das Schlussquartal. Ihre Realisierung hängt allerdings davon ab, dass der geplante Zugang tatsächlich gelingt.
Der Kostendruck ist die Schattenseite des Goldgeschäfts
So erfreulich die Umsatzentwicklung ausfällt: Die Kosten steigen deutlich. Die Gold-Umsatzkosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 1.562 auf 1.950 US-Dollar je Unze. Die gesamten Cash-Kosten stiegen von 1.137 auf 1.386 US-Dollar.
Die sogenannten All-in Sustaining Costs, kurz AISC, erreichten 1.911 US-Dollar je Unze nach 1.538 US-Dollar im Vorjahr. Diese Kennzahl berücksichtigt neben laufenden Förderkosten unter anderem Investitionen zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Der Anstieg beträgt rund 24%.
Barrick nennt niedrigere verarbeitete Erzgehalte, höhere Abgaben infolge gestiegener realisierter Goldpreise und teureren Diesel als wesentliche Ursachen. Bei den AISC kamen höhere Erhaltungsinvestitionen hinzu. Produktivitätsverbesserungen federten die Belastungen ab, konnten sie jedoch nicht vollständig auffangen.
Für Aktionäre liegt hier ein zentrales Risiko. Ein höherer Goldpreis verbessert zwar grundsätzlich die Erlösmöglichkeiten. Ein Teil des Vorteils wird jedoch durch höhere Abgaben und Betriebsausgaben aufgezehrt. Sollte der Goldpreis nachgeben, während die Kosten hoch bleiben, würde der Druck auf die Profitabilität entsprechend zunehmen.
Auch Kupfer wird teurer produziert
Im Kupfergeschäft erreichten die Umsatzkosten 3,65 US-Dollar je Pfund. Die C1-Cash-Kosten lagen bei 2,76 US-Dollar und die AISC bei 4,52 US-Dollar je Pfund. Als Belastungen nennt Barrick insbesondere höhere Dieselpreise und die Aufwertung lokaler Währungen, die sich unter anderem auf die Personalkosten auswirkte.
Bemerkenswert ist, dass die Kupfer-AISC des dritten Quartals über dem bestätigten Jahreskorridor von 3,45 bis 3,75 US-Dollar je Pfund lagen. Ein einzelnes Quartal entscheidet zwar nicht über den Jahresdurchschnitt. Dennoch erhöht diese Entwicklung die Aufmerksamkeit für die Kostenkontrolle im verbleibenden Geschäftsjahr.
Wie empfindlich das Geschäft auf Energiepreise reagiert, verdeutlicht Barricks eigene Sensitivitätsrechnung: Eine Veränderung des Ölpreises um 10 US-Dollar je Barrel beeinflusst die direkten Dieselkosten im Goldgeschäft um ungefähr 12 US-Dollar je Unze und im Kupfergeschäft um 0,04 US-Dollar je Pfund. Die Richtung hängt davon ab, ob Öl teurer oder günstiger wird.
Starker Mittelzufluss schafft finanziellen Spielraum
Der operative Cashflow erreichte im dritten Quartal 2,49 Milliarden US-Dollar. Der zurechenbare operative Cashflow lag bei 1,80 Milliarden US-Dollar, der zurechenbare freie Cashflow bei 640 Millionen US-Dollar.
Auch diese Größen sollten sauber auseinandergehalten werden. Für die Beurteilung der Mittel, die Barrick wirtschaftlich zurechenbar sind, ist der entsprechende freie Cashflow besonders aufschlussreich. Er ist zugleich die Bezugsgröße der Dividendenpolitik.
Zum Quartalsende verfügte Barrick über eine Nettoliquidität von 900 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 300 Millionen US-Dollar gewesen. Diese stärkere Bilanz bietet einen Puffer für schwankende Metallpreise und unterstützt die Finanzierung der Wachstumsprojekte. Sie beseitigt jedoch weder die hohen Investitionsanforderungen noch die operativen Risiken.
Dividende und Rückkäufe: Aktionäre profitieren direkt
Barrick gab im dritten Quartal insgesamt 1,04 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an seine Anteilseigner zurück. Das waren 23% mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein die Rückkäufe beliefen sich auf 761 Millionen US-Dollar.
Die Quartalsdividende beträgt 0,175 US-Dollar je Aktie. Sie soll am 15. Dezember 2026 an die zum Geschäftsschluss des 30. November registrierten Aktionäre ausgezahlt werden.
Die Dividendenpolitik zielt auf eine jährliche Ausschüttung von insgesamt 50% des zurechenbaren freien Cashflows ab. Vorgesehen sind die feste Quartalsdividende sowie eine vom Jahres-Cashflow abhängige zusätzliche Ausschüttung zum Jahresende. Die tatsächliche Auszahlung kann unter anderem wegen des Kapitalbedarfs und der Bilanzsituation vom Zielwert abweichen.
Die Rückkäufe laufen im Rahmen eines angekündigten Programms über 3 Milliarden US-Dollar. Eine Verpflichtung, diesen Betrag vollständig auszuschöpfen, besteht nicht. Zudem überstiegen die gesamten Kapitalrückflüsse im dritten Quartal den zurechenbaren freien Cashflow dieses Quartals. Das ist bei vorhandener Liquidität möglich, sollte aber nicht automatisch als dauerhaftes Ausschüttungstempo fortgeschrieben werden.
Wachstumsprojekte eröffnen Chancen über das Quartal hinaus
Ein wesentlicher Teil der langfristigen Perspektive liegt im Ausbau bestehender Standorte und in neuen Lagerstätten. Bei Carlin sieht Barrick das Potenzial, die Laufzeit des Tagebaus über 2050 hinaus zu verlängern. Bohrungen und die Optimierung der Verarbeitungskapazitäten sollen zusätzliche Möglichkeiten erschließen.
Fourmile wird weiter auf sein Potenzial als erstklassiges Goldprojekt untersucht. Dafür laufen unter anderem Bohrungen, metallurgische Tests, geotechnische Untersuchungen und Arbeiten an der Minenplanung. Für Anleger ist das eine langfristige Wertchance, deren Umfang und Wirtschaftlichkeit noch weiter konkretisiert werden müssen.
Beim Kupferprojekt Lumwana in Sambia kommt die Erweiterung der Aufbereitungsanlage nach Unternehmensangaben innerhalb des Zeit- und Budgetplans voran. Sie soll die Kupferproduktion verdoppeln. Die erste Produktion aus dem Ausbau ist für Ende des ersten Quartals 2028 vorgesehen. Die Investitionen für 2026 werden am unteren Ende der bisherigen Planung erwartet.
Bei Pueblo Viejo steht der Ausbau der Naranjo-Rückstandslagerstätte im Mittelpunkt. Das vollständige Genehmigungspaket für den Startdamm soll im ersten Quartal 2027 eingereicht werden. Diese Vorhaben bieten Wachstumspotenzial, bringen aber weiterhin Bau-, Genehmigungs- und Umsetzungsrisiken mit sich.
Bestätigte Jahresziele – mit einem wichtigen Vorbehalt
Barrick hält für 2026 an einer Goldproduktion von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen und einer Kupferproduktion von 190.000 bis 220.000 Tonnen fest. Auch die Kostenprognosen bleiben unverändert. Für Gold werden AISC von 1.760 bis 1.950 US-Dollar je Unze erwartet.
Die Planung basiert unter anderem auf einem Goldpreis von 4.500 US-Dollar je Unze, einem Kupferpreis von 5,50 US-Dollar je Pfund und einem WTI-Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel. Diese Annahmen sind Planungsgrundlagen, keine garantierten Verkaufspreise oder Preisprognosen.
Die gesamten zurechenbaren Investitionen waren bereits zuvor von 4,0 bis 4,45 Milliarden auf 3,8 bis 4,2 Milliarden US-Dollar reduziert worden. Dahinter stehen vor allem geringere erwartete Ausgaben für das derzeit überprüfte Projekt Reko Diq. Diese Entlastung sollte deshalb nicht pauschal als Effizienzgewinn interpretiert werden.
Barrick-Aktie: Gute Argumente, aber kein Selbstläufer
Die positive Kursreaktion ist angesichts des Umsatzwachstums, des höheren bereinigten Gewinns und der gestärkten Bilanz nachvollziehbar. Verlässlichere operative Leistungen, umfangreiche Kapitalrückflüsse und das Ausbaupotenzial im Kupfergeschäft stützen eine vorsichtig optimistische Einschätzung.
Dem stehen deutlich gestiegene Kosten, die Abhängigkeit von Metallpreisen und anspruchsvolle Großprojekte gegenüber. Aus dem Kurs von 42,27 US-Dollar allein lässt sich zudem keine günstige Bewertung ableiten. Entscheidend wird sein, ob Barrick seine Förderziele erreicht und starke Erlöse nachhaltig in freien Cashflow verwandelt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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