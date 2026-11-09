Barrick Mining Aktie: Metallpreise treiben Gewinn

Barrick Mining habe heute die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 22% auf USD 5,07 Mrd. gestiegen, damit jedoch unter den Markterwartungen von USD 5,17 Mrd. geblieben. Auch das EBITDA habe sich um 22% auf USD 2,48 Mrd. erhöht, jedoch die Analystenschätzungen von USD 3,39 Mrd. verfehlt. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe hingegen die Erwartungen von USD 0,78 übertroffen und sei gegenüber dem Vorjahreswert um 41 % auf USD 0,82 gestiegen.