Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Mining Corp. (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ, Ticker-Symbol: ABR0, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: B) unter die Lupe.
Barrick Mining Aktie: Metallpreise treiben Gewinn
Jahresausblick bestätigt
Barrick Mining habe heute die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 22% auf USD 5,07 Mrd. gestiegen, damit jedoch unter den Markterwartungen von USD 5,17 Mrd. geblieben. Auch das EBITDA habe sich um 22% auf USD 2,48 Mrd. erhöht, jedoch die Analystenschätzungen von USD 3,39 Mrd. verfehlt. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe hingegen die Erwartungen von USD 0,78 übertroffen und sei gegenüber dem Vorjahreswert um 41 % auf USD 0,82 gestiegen.
Die Goldproduktion habe sich im dritten Quartal auf 816.000 Unzen belaufen und damit leicht über den Konsensschätzungen von 810.000 Unzen gelegen. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei die Produktion allerdings um 2% zurückgegangen. Der realisierte Goldpreis sei um 23% auf USD 4.243 je Unze gestiegen, während sich die direkten Förderkosten um 22% auf USD 1.386 je Unze erhöht hätten. Die umfassenderen All-in-Förderkosten (AISC) hätten um 24% auf USD 1.911 je Unze zugelegt.
Das Kupfergeschäft habe sich hingegen eher verhalten entwickelt. Die Produktion sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 9% auf 50.000 Tonnen gesunken. Positiv habe sich der realisierte Kupferpreis entwickelt, der um 49% auf USD 6,54 je Pfund gestiegen sei. Die direkten Produktionskosten hätten mit USD 2,76 je Pfund über der Prognose von USD 2,47 je Pfund gelegen. Die All-in-Förderkosten hätten sich um 44% auf USD 4,52 je Pfund erhöht.
Ausblick: Die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 sei bestätigt worden. Barrick Mining erwarte weiterhin eine Goldproduktion von 2,90 Mio. bis 3,25 Mio. Unzen sowie eine Kupferproduktion von 190.000 bis 220.000 Tonnen. Auch die Kostenprognosen würden unverändert bleiben. Für Gold würden All-in-Förderkosten von USD 1.760 bis USD 1.950 je Unze erwartet, während sie bei Kupfer zwischen USD 3,45 und USD 3,75 je Pfund liegen sollten.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Barrick Mining habe "kaufen" gelautet, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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