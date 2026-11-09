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Axon Enterprise Aktie: Hardwaregeschäft sorgt für Unsicherheit – Margen im Fokus!

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:24 1 Min. Raymond James

Raymond James senkt das Axon-Kursziel auf 475 USD, da Schwankungen im Hardwaregeschäft und Margenfragen die Einschätzung belasten.

Bild: Axon Enterprise

Die Analysten von Raymond James senken das Kursziel für die Axon Enterprise-Aktie (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker: AXON) von 675 auf 475 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "outperform". Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten zunehmende Schwankungen beim Einsatz von Drohnenabwehrsystemen durch US-Bundesbehörden aufgezeigt. Zudem hätten sie Fragen zu den Auswirkungen des wachsenden Hardware-Ökosystems auf die Margen aufgeworfen. Die Analysten hätten ihre Schätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 gesenkt, um stärkeren Schwankungen im Hardwaregeschäft und einer vorsichtiger eingeschätzten Margenentwicklung Rechnung zu tragen. Ihre Prognosen für das Softwaregeschäft hätten sie hingegen unverändert beibehalten. Die Analysten von Raymond James halten am Rating "outperform" für die Axon Enterprise-Aktie fest, reduzieren das Kursziel jedoch von 675 auf 475 USD. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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