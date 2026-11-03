AMD: Umsatz im dritten Quartal steigt um 45 Prozent, Data Center plus 97 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 22:46 4 Min. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

AMD hat im dritten Quartal 13,4 Mrd. USD umgesetzt. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) stieg auf 2,09 USD nach 1,20 USD im Vorjahresquartal.

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Umsatz, +45 % 13,4 Mrd. USD Nettoergebnis, +95 % 2,43 Mrd. USD Nettoergebnis (Non-GAAP), +77 % 3,47 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +95 % 1,46 USD Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) hat am 3. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, das am 26. September 2026 endete. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 45 Prozent auf 13,4 Mrd. USD nach 9,25 Mrd. USD. Das Nettoergebnis nach GAAP erhöhte sich um 95 Prozent auf 2,43 Mrd. USD nach 1,24 Mrd. USD, das verwässerte Ergebnis je Aktie ebenfalls um 95 Prozent auf 1,46 USD nach 0,75 USD. Im Nettoergebnis enthalten ist ein Steuerertrag von 555 Mio. USD, nachdem im Vorjahresquartal ein Steueraufwand von 153 Mio. USD angefallen war. Belastet wurde das GAAP-Nettoergebnis dagegen durch die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsscheinverbindlichkeit mit 1.097 Mio. USD beziehungsweise 0,66 USD je Aktie; im Vorjahresquartal gab es nach Unternehmensangaben keinen solchen Posten. Das operative Ergebnis nach GAAP stieg um 123 Prozent auf 2,83 Mrd. USD nach 1,27 Mrd. USD. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern und Beteiligungsergebnis wuchs um 42 Prozent auf 1,87 Mrd. USD nach 1,32 Mrd. USD. Weitere Sondereffekte: Gewinne aus langfristigen Finanzanlagen betrugen netto 67 Mio. USD nach 26 Mio. USD im Vorjahresquartal, die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten beliefen sich auf 7 Mio. USD nach 12 Mio. USD. Im Vorjahresquartal enthielt das Ergebnis zudem eine Erstattung von Lagerverlusten bei einem Auftragsfertiger von 67 Mio. USD sowie ein Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen von 71 Mio. USD; im dritten Quartal 2026 fiel aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nichts an. Bereinigt (Non-GAAP) stieg das operative Ergebnis um 75 Prozent auf 3,92 Mrd. USD nach 2,24 Mrd. USD und das Nettoergebnis um 77 Prozent auf 3,47 Mrd. USD nach 1,97 Mrd. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie legte um 74 Prozent zu. Im Segment Data Center erhöhte sich der Umsatz um 97 Prozent auf 8,55 Mrd. USD nach 4,34 Mrd. USD. AMD führt den Anstieg gegenüber dem Vorjahr auf die Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und den Start der Instinct-MI450-GPUs zurück. Im Segment Client and Gaming ging der Umsatz um 8 Prozent auf 3,72 Mrd. USD zurück, nach 4,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Dabei stieg der Client-Umsatz nach Unternehmensangaben gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent dank Ryzen-Mobilprozessoren, während der Gaming-Umsatz wegen geringerer Semi-Custom- und Grafikumsätze um 40 Prozent fiel. Das Segment Embedded steigerte den Umsatz um 29 Prozent auf 1,11 Mrd. USD nach 857 Mio. USD. Getragen wurde das Plus laut AMD von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Kommunikation und Industrie. Die Bruttomarge nach GAAP lag bei 54 Prozent nach 52 Prozent im Vorjahresquartal, ein Plus von 2,0 Prozentpunkten. Der operative Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank um 33 Prozent auf 1,20 Mrd. USD nach 1,79 Mrd. USD. Der Free Cashflow (Non-GAAP) ging um 64 Prozent auf 554 Mio. USD zurück, nach 1,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Für das vierte Quartal 2026 erwartet AMD einen Umsatz von etwa 17 Mrd. USD, plus oder minus 3 Prozent. Die Mitte dieser Spanne entspricht nach Angaben des Unternehmens einem Wachstum von etwa 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und von etwa 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Non-GAAP-Bruttomarge soll im vierten Quartal 2026 bei etwa 55 Prozent liegen. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2026 Q3 GJ 2025 Veränderung Umsatz 13,4 Mrd. USD 9,25 Mrd. USD +45 % Nettoergebnis 2,43 Mrd. USD 1,24 Mrd. USD +95 % Nettoergebnis (Non-GAAP) 3,47 Mrd. USD 1,97 Mrd. USD +77 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,46 USD 0,75 USD +95 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) 2,09 USD 1,20 USD +74 % Operatives Ergebnis 2,83 Mrd. USD 1,27 Mrd. USD +123 % Operatives Ergebnis (Non-GAAP) 3,92 Mrd. USD 2,24 Mrd. USD +75 % Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern und Beteiligungsergebnis 1,87 Mrd. USD 1,32 Mrd. USD +42,1 % Umsatz Segment Data Center 8,55 Mrd. USD 4,34 Mrd. USD +97 % Umsatz Segment Client and Gaming 3,72 Mrd. USD 4,05 Mrd. USD -8 % Umsatz Segment Embedded 1,11 Mrd. USD 857 Mio. USD +29 % Bruttomarge 54 % 52 % +2,0 Pp. Operativer Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen 1,20 Mrd. USD 1,79 Mrd. USD -32,8 % Free Cashflow (Non-GAAP) 554 Mio. USD 1,53 Mrd. USD -63,8 % Quelle : Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Mitteilung vom 3. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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