Jefferies bleibt nach den Zahlen zum dritten Quartal optimistisch für die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD). In der AMD-Aktienanalyse vom 03.11.2026 bestätigt Blayne Curtis das Kursziel 650 USD und das Rating "buy". Der Analyst sieht eine solide Geschäftsentwicklung, obwohl Fragen zur Wirtschaftlichkeit der KI-Angebote, zur Finanzierung und zu Lieferengpässen bestehen bleiben. Besonders spannend: Schon im vierten Quartal könnte AMD mit KI-Grafikprozessoren mehr Umsatz erzielen als mit Server-CPUs.
AMD Aktie: Überholen KI-Grafikprozessoren jetzt Server-CPUs?
Jefferies bestätigt für AMD das Kursziel 650 USD und erwartet, dass KI-Grafikprozessoren im vierten Quartal die Server-CPUs beim Umsatz überholen.
AMD-Aktie im Plus: Rund 34% Abstand zum Kursziel
Am 3. November schloss die AMD-Aktie um 16:00 Uhr EST bei 483,90 USD. Das entspricht einem Tagesgewinn von 17,06 USD beziehungsweise 3,65%.
Am 4. November notierte das Papier im vorbörslichen Handel um 08:46 Uhr ET bei 485,30 USD. Gegenüber dem vorherigen Schlusskurs ergibt sich damit ein weiterer, allerdings überschaubarer Aufschlag von 1,40 USD beziehungsweise 0,29%.
Das Kursziel 650 USD von Jefferies liegt rund 33,9% über dieser vorbörslichen Notierung. Bezogen auf den Schlusskurs vom 3. November beträgt der rechnerische Abstand rund 34,3%. Damit verbindet das Rating "buy" eine positive Einschätzung mit einem deutlichen Abstand zwischen Börsenkurs und Analystenziel.
Dieser Abstand stellt allerdings keine garantierte Rendite dar. Ob AMD das Kursziel erreicht, hängt unter anderem davon ab, wie sich Geschäftsergebnisse, Erwartungen und Bewertung entwickeln.
Server-CPUs liefern die Grundlage
Blayne Curtis hebt in seiner Nachbetrachtung hervor, dass AMD trotz der bestehenden Unsicherheiten solide abgeschnitten habe. Das Geschäft mit Server-CPUs habe die Fortsetzung des Aufwärtstrends ermöglicht.
Damit richtet die AMD-Aktienanalyse von Jefferies den Blick zunächst auf einen Bereich, der neben der Aufmerksamkeit für KI-Grafikprozessoren leicht in den Hintergrund geraten kann. Server-CPUs bleiben für die aktuelle Geschäftsentwicklung ein wichtiger Faktor.
Für Anleger ist diese Einordnung relevant: Die positive Einschätzung von Blayne Curtis beruht nicht ausschließlich auf der Hoffnung auf künftige KI-Umsätze. In der vorliegenden Analyse trägt auch das bestehende Servergeschäft zur Zuversicht bei.
Jefferies bestätigt deshalb das Rating "buy" und hält am Kursziel 650 USD fest. Eine Anhebung des Kursziels ist damit ausdrücklich nicht verbunden.
KI-Grafikprozessoren vor einem möglichen Wendepunkt
Die eigentliche Zukunftsbotschaft der Analyse betrifft die wachsende Bedeutung der Grafikprozessoren für KI-Anwendungen. Nach Einschätzung von Blayne Curtis dürfte deren Umsatz im vierten Quartal den Umsatz mit Server-CPUs überholen.
Sollte diese Erwartung eintreffen, wäre dies ein bemerkenswerter Wechsel der Umsatzgewichte innerhalb des Rechenzentrumsgeschäfts. KI-Grafikprozessoren würden dann gegenüber Server-CPUs die größere der beiden genannten Umsatzquellen bilden.
Die Aussage bezieht sich auf diese beiden Produktbereiche. Sie bedeutet nicht, dass KI-Grafikprozessoren bereits den überwiegenden Teil des gesamten Konzernumsatzes ausmachen würden.
Für die AMD-Aktienanalyse ist die erwartete Verschiebung dennoch zentral. Sie verdeutlicht, warum Jefferies trotz der Risiken an einer positiven Einschätzung festhält: Das KI-Geschäft gewinnt nach Ansicht von Blayne Curtis zunehmend wirtschaftliches Gewicht.
Mehr KI-Umsatz allein beantwortet noch nicht jede Frage
Ein wachsender Umsatzbeitrag ist ein starkes Signal. Für die langfristige Bewertung kommt es aber ebenso darauf an, wie profitabel dieses Wachstum ausfällt und wie verlässlich es sich fortsetzen lässt.
Genau hier setzt einer der Vorbehalte in der Analyse an. Blayne Curtis verweist auf anhaltende Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Angebote rund um Künstliche Intelligenz.
Die kurze Vorlage erläutert nicht, welche konkreten Produkte, Kundenprojekte oder Renditeannahmen dabei im Mittelpunkt stehen. Eine bestimmte Margenentwicklung lässt sich daraus ebenso wenig ableiten wie eine bereits feststehende Ergebnisbelastung.
Für Anleger bleibt die wirtschaftliche Umsetzung dennoch entscheidend. Hohe Nachfrage und steigende Erlöse müssen sich letztlich in tragfähigen Ergebnissen niederschlagen. Das Kursziel 650 USD von Jefferies steht somit für Zuversicht, obwohl diese Fragen noch nicht vollständig beantwortet sind.
Finanzierungsfragen und Lieferengpässe bleiben im Blick
Neben der Wirtschaftlichkeit nennt die AMD-Aktienanalyse Finanzierungsfragen und Lieferengpässe als Unsicherheiten. Beide Aspekte können beeinflussen, wie schnell erwartetes Wachstum tatsächlich realisiert wird.
Dabei lässt sich aus der Vorlage nicht ableiten, dass AMD selbst ein konkretes Finanzierungsproblem habe. Ebenso fehlen Angaben dazu, welche Komponenten oder Produktionsstufen von den genannten Lieferengpässen betroffen sind.
Grundsätzlich können Finanzierungsbedingungen die Umsetzung größerer Investitionsvorhaben beeinflussen. Lieferbeschränkungen wiederum können dazu führen, dass vorhandene Nachfrage erst später in Umsätze übergeht. Das sind mögliche Wirkungszusammenhänge, keine in der Zusammenfassung bezifferten Belastungen für AMD.
Blayne Curtis gewichtet die solide Quartalsleistung offenbar dennoch ausreichend hoch, um das Rating "buy" zu bestätigen. Jefferies sieht die Risiken, zieht daraus aber keine Herabstufung der Aktie.
Was für die positive Einschätzung spricht
Die Chance liegt vor allem im Zusammenspiel der beiden hervorgehobenen Geschäftsbereiche. Server-CPUs stützen laut Blayne Curtis die Entwicklung, während KI-Grafikprozessoren zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Bestätigt sich der erwartete Umsatzwechsel im vierten Quartal, könnte dies die Einschätzung einer breiter abgestützten Wachstumsperspektive im Rechenzentrumsgeschäft stärken. Für Jefferies ist diese Entwicklung ein wichtiger Bestandteil der positiven Bewertung.
Die AMD-Aktienanalyse enthält allerdings keine detaillierten Umsatzprognosen für die beiden Bereiche und keine konkreten Margenerwartungen. Wie groß der mögliche Ergebnisbeitrag ausfällt, bleibt auf Basis der vorliegenden Angaben offen.
Entsprechend wird entscheidend sein, ob AMD die Erwartungen an das Schlussquartal erfüllt und gleichzeitig Fortschritte bei der wirtschaftlichen Umsetzung des KI-Geschäfts zeigt.
Jefferies bleibt bei "buy" – der nächste Beweis muss folgen
Die AMD-Aktienanalyse von Jefferies verbindet eine solide Quartalsbilanz mit einer spannenden Erwartung: KI-Grafikprozessoren könnten schon im vierten Quartal mehr Umsatz liefern als Server-CPUs.
Blayne Curtis bestätigt das Kursziel 650 USD und das Rating "buy", obwohl Wirtschaftlichkeitsfragen, Finanzierungsthemen und Lieferengpässe bestehen bleiben. Seine Einschätzung fällt damit klar positiv aus, ohne die Herausforderungen auszublenden.
Beim angegebenen vorbörslichen Kurs von 485,30 USD liegt die Aktie weiterhin deutlich unter dem Ziel von Jefferies. Ob sich diese Lücke schließt, wird vor allem davon abhängen, wie überzeugend AMD das erwartete Wachstum tatsächlich umsetzt. Die Perspektive ist attraktiv – die nächsten Geschäftszahlen müssen sie untermauern.
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(Analyse vom 03.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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