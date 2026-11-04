AMD Aktie: Überholen KI-Grafikprozessoren jetzt Server-CPUs?

Jefferies bleibt nach den Zahlen zum dritten Quartal optimistisch für die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD). In der AMD-Aktienanalyse vom 03.11.2026 bestätigt Blayne Curtis das Kursziel 650 USD und das Rating "buy". Der Analyst sieht eine solide Geschäftsentwicklung, obwohl Fragen zur Wirtschaftlichkeit der KI-Angebote, zur Finanzierung und zu Lieferengpässen bestehen bleiben. Besonders spannend: Schon im vierten Quartal könnte AMD mit KI-Grafikprozessoren mehr Umsatz erzielen als mit Server-CPUs.