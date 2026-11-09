Amazon.com Aktie: Cloud-Wachstum begeistert, Gewinn enttäuscht - kommt jetzt die große Rally?

Die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Der amerikanische Technologie- und Handelsgigant hat im dritten Quartal 2026 erneut eindrucksvoll demonstriert, welche wirtschaftliche Schlagkraft hinter seinem Geschäftsmodell steckt. Mit einem Quartalsumsatz von 201,9 Milliarden USD und einem Wachstum von zwölf Prozent gehört Amazon.com weiterhin zu den umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Besonders spektakulär entwickelte sich nach den vorliegenden Quartalsangaben die Cloud-Sparte Amazon Web Services, kurz AWS. Deren Umsatz kletterte um 39 Prozent auf 46 Milliarden USD. Damit hätte AWS das stärkste Wachstum seit fünf Jahren erzielt. Doch die Börse verlangt inzwischen mehr als beeindruckende Wachstumszahlen. Trotz des Umsatzanstiegs und eines Nettogewinns von 20,7 Milliarden USD blieb Amazon.com den vorliegenden Angaben zufolge hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Zusätzlich belastete der allgemeine Ausverkauf von KI-Aktien die Stimmung. Am 9. November 2026 präsentiert sich die Amazon-Aktie allerdings wieder ausgesprochen freundlich: An der NASDAQ steigt das Papier um 3,6 Prozent auf 268,57 USD. Während Anleger über die Bewertung der enormen KI-Investitionen diskutieren, bleiben zahlreiche Wall-Street-Analysten optimistisch. Besonders Goldman Sachs sorgt mit einem Kursziel von 370 USD für Aufmerksamkeit. Analyst Eric Sheridan sieht damit gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,77 Prozent. Auch TD Cowen, RBC Capital, Jefferies, Freedom Broker und weitere Investmenthäuser erwarten höhere Kurse. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum von Amazon.com tatsächlich? Kann AWS zum entscheidenden Gewinnmotor der nächsten Jahre werden? Und wie groß ist die Gefahr, dass milliardenschwere Investitionen in künstliche Intelligenz die Profitabilität vorübergehend belasten? Eine umfassende Aktienanalyse beleuchtet die wichtigsten Chancen, Risiken und Analystenprognosen für die Amazon-Aktie.
Amazon.com Aktie: Cloud-Wachstum begeistert, Gewinn enttäuscht - kommt jetzt die große Rally?
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Amazon-Aktie aktuell: 268,57 USD an der NASDAQ – die Käufer melden sich zurück
Die Amazon.com-Aktie legt am 9. November 2026 an der NASDAQ um 3,6 Prozent auf 268,57 USD zu. Damit zeigt das Papier nach der jüngsten Verunsicherung im Technologiesektor eine bemerkenswerte Erholung. Der Kursanstieg fällt in eine Phase, in der Anleger die langfristigen Chancen künstlicher Intelligenz gegen die kurzfristigen Belastungen hoher Investitionsausgaben abwägen. Amazon.com befindet sich dabei in einer besonders interessanten Position. Einerseits profitiert der Konzern von seiner dominierenden Stellung im Onlinehandel, seinem umfangreichen Logistiknetzwerk und der wachsenden Bedeutung digitaler Werbung. Andererseits gehört Amazon Web Services zu den wichtigsten Infrastrukturunternehmen für Cloud-Computing und künstliche Intelligenz. Gerade diese Kombination macht Amazon.com für viele Investoren attraktiv. Das Unternehmen ist nicht ausschließlich vom Erfolg einzelner KI-Anwendungen abhängig, sondern verfügt über mehrere etablierte Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Wachstumstreibern. Gleichzeitig sind die Erwartungen hoch. Die Anleger verlangen, dass die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren, Spezialchips und neue Technologien langfristig zusätzliche Gewinne erzeugen. Der aktuelle Kursanstieg zeigt, dass die Nachfrage nach Amazon-Aktien wieder zunimmt. Ob daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entsteht, wird jedoch vor allem von der zukünftigen Umsatzentwicklung, den operativen Margen und der Kapitalrendite abhängen.
Amazon.com: 201,9 Milliarden USD Quartalsumsatz – Wachstum allein reicht der Wall Street nicht
Die vorliegenden Angaben zum dritten Quartal 2026 zeichnen zunächst ein beeindruckendes Bild. Amazon.com steigerte seinen Umsatz um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden USD. Damit unterstreicht der Konzern seine enorme wirtschaftliche Reichweite. Nur wenige Unternehmen können innerhalb eines einzigen Quartals Umsätze in dieser Größenordnung erzielen. Besonders bemerkenswert ist, dass Amazon.com trotz seiner Größe weiterhin zweistellig wachsen kann. Die verschiedenen Geschäftsbereiche profitieren von unterschiedlichen strukturellen Entwicklungen. Der Onlinehandel wird durch die Verlagerung von Konsumausgaben ins Internet unterstützt. AWS profitiert von der Digitalisierung und dem Ausbau künstlicher Intelligenz. Das Werbegeschäft gewinnt durch die zunehmende Bedeutung datenbasierter Marketinglösungen. Gleichzeitig versucht Amazon.com, seine Logistik effizienter zu gestalten und die Kosten pro Bestellung zu senken. Dennoch blieben die Quartalszahlen den vorliegenden Angaben zufolge hinter den Markterwartungen zurück. Dies verdeutlicht ein grundlegendes Problem hoch bewerteter Wachstumsunternehmen: Entscheidend ist nicht nur, wie stark Umsatz und Gewinn steigen, sondern auch, ob die tatsächlichen Ergebnisse die bereits eingepreisten Erwartungen übertreffen. Für die Amazon-Aktie ist deshalb die Entwicklung der zukünftigen Gewinnschätzungen mindestens ebenso wichtig wie die absoluten Geschäftszahlen.
Amazon Web Services: 39 Prozent Wachstum – die Cloud-Sparte wird zum Hoffnungsträger
Besonders große Aufmerksamkeit verdient die Entwicklung von Amazon Web Services. Nach den für diese Aktienanalyse bereitgestellten Zahlen steigerte AWS seinen Quartalsumsatz um 39 Prozent auf 46 Milliarden USD. Dies wäre das stärkste Wachstum seit fünf Jahren und ein außergewöhnlich dynamischer Anstieg für einen bereits sehr großen Geschäftsbereich. AWS gehört zu den wichtigsten Plattformen für die Bereitstellung von Rechenleistung, Datenspeicherung und digitalen Unternehmensanwendungen. Immer mehr Unternehmen benötigen leistungsfähige Cloud-Infrastruktur, um künstliche Intelligenz produktiv einzusetzen. Besonders das Training großer KI-Modelle und der anschließende Betrieb solcher Systeme erfordern erhebliche Rechenkapazitäten. Amazon.com versucht, diese Nachfrage mit einem umfangreichen Angebot an Cloud-Diensten, eigenen KI-Chips und spezialisierten Plattformen zu bedienen. Die wirtschaftliche Bedeutung von AWS geht dabei weit über den Umsatzanteil hinaus. Cloud-Dienstleistungen können bei ausreichender Auslastung attraktive operative Margen erzielen. Damit besitzt AWS das Potenzial, einen überproportional großen Beitrag zum Konzerngewinn zu leisten. Allerdings müssen die hohen Investitionen in zusätzliche Rechenzentren langfristig ausreichend Erträge erwirtschaften. Genau darin liegt eine der entscheidenden Fragen für die zukünftige Bewertung der Amazon-Aktie.
Amazon-Aktie: Warum das starke AWS-Wachstum nicht automatisch steigende Kurse garantiert
Ein Umsatzwachstum von 39 Prozent im Cloud-Geschäft klingt zunächst wie eine Einladung an optimistische Anleger. Dennoch reicht selbst eine außergewöhnliche Wachstumsrate nicht aus, um eine dauerhaft positive Aktienkursentwicklung zu garantieren. Entscheidend ist, welche Erwartungen der Kapitalmarkt bereits berücksichtigt hat. Wenn Investoren beispielsweise von noch höheren Wachstumsraten oder besonders starken Margen ausgehen, können selbst beeindruckende Ergebnisse enttäuschen. Hinzu kommt, dass die Cloud-Industrie erhebliche Investitionen erfordert. Amazon.com muss Rechenzentren bauen, leistungsfähige Prozessoren beschaffen, Stromversorgung sichern und Netzwerke ausbauen. Diese Ausgaben belasten zunächst den freien Cashflow. Erst wenn die Infrastruktur ausreichend ausgelastet wird, können die Investitionen ihre volle wirtschaftliche Wirkung entfalten. Für die Amazon-Aktie ist deshalb nicht allein die Wachstumsrate von AWS entscheidend, sondern das Verhältnis zwischen Umsatzentwicklung, operativem Gewinn und eingesetztem Kapital. Ein nachhaltiger Anstieg der Kapitalrendite wäre ein besonders überzeugendes Signal. Umgekehrt könnte eine Situation entstehen, in der die Umsätze kräftig wachsen, während die Investitionsausgaben einen erheblichen Teil der zusätzlichen Mittel binden.
Amazon.com: 20,7 Milliarden USD Nettogewinn – warum Anleger trotzdem enttäuscht reagieren
Amazon.com erzielte nach den vorliegenden Quartalsangaben einen Nettogewinn von 20,7 Milliarden USD. Absolut betrachtet handelt es sich um ein beeindruckendes Ergebnis. Dennoch sollen die Erwartungen der Analysten verfehlt worden sein. Diese Diskrepanz zeigt, wie anspruchsvoll die Bewertung großer Technologieunternehmen geworden ist. Anleger interessieren sich nicht nur für den ausgewiesenen Gewinn, sondern vor allem für dessen Qualität und Nachhaltigkeit. Wichtig ist beispielsweise, welcher Anteil des Ergebnisses aus dem operativen Geschäft stammt und welche Auswirkungen mögliche Sondereffekte haben. Ebenso entscheidend ist die Entwicklung des freien Cashflows. Ein Unternehmen kann hohe Gewinne ausweisen und gleichzeitig erhebliche Mittel für Investitionen benötigen. Bei Amazon.com spielt dieser Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle, weil der Konzern sowohl sein Logistiknetzwerk als auch seine Cloud-Infrastruktur kontinuierlich erweitert. Für eine fundierte Aktienanalyse sollten deshalb Umsatz, operativer Gewinn, Nettogewinn, Investitionsausgaben und freier Cashflow gemeinsam betrachtet werden. Ein isolierter Blick auf den Nettogewinn reicht nicht aus, um die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung zuverlässig zu beurteilen.
Amazon-Aktie: Warum die KI-Korrektur auch den Handelsriesen belastet
Der jüngste Ausverkauf von KI-Aktien hat deutlich gemacht, wie empfindlich die Börse auf Veränderungen der Wachstumserwartungen reagieren kann. Amazon.com gehört zwar nicht ausschließlich zum KI-Sektor, wird aber durch AWS zunehmend als bedeutender Anbieter von KI-Infrastruktur wahrgenommen. Deshalb beeinflusst die Stimmung gegenüber künstlicher Intelligenz auch die Bewertung der Amazon-Aktie. Wenn Anleger befürchten, dass die großen Technologieunternehmen zu viel Geld in Rechenzentren investieren, können die Aktienkurse selbst bei steigenden Umsätzen unter Druck geraten. Besonders problematisch wäre eine Situation, in der die Nachfrage nach KI-Dienstleistungen langsamer wächst als die verfügbaren Kapazitäten. Dann könnten Preisdruck und geringere Auslastung die Profitabilität belasten. Andererseits besitzt Amazon.com gegenüber spezialisierten KI-Unternehmen einen wichtigen Vorteil: Der Konzern verfügt über etablierte Einnahmequellen aus Onlinehandel, Werbung, Abonnements und Cloud-Dienstleistungen. Diese Diversifikation könnte dazu beitragen, einzelne Schwächephasen abzufedern. Dennoch bleibt die Frage entscheidend, ob die hohen KI-Investitionen langfristig eine attraktive Rendite erzielen.
Amazon-Aktie: Goldman Sachs sieht 370 USD – die höchste aktuelle Analystenprognose
Besonders optimistisch zeigt sich Goldman Sachs. Analyst Eric Sheridan bestätigte am 30. Oktober 2026 das Rating „Buy“ für die Amazon.com-Aktie. Gleichzeitig senkte Goldman Sachs das Kursziel leicht von 375 auf 370 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,77 Prozent. Die Kombination aus bestätigter Kaufempfehlung und leicht reduziertem Kursziel ist bemerkenswert. Sie zeigt, dass Goldman Sachs weiterhin erhebliche Chancen sieht, die Bewertungserwartungen jedoch etwas vorsichtiger ansetzt. Die fundamentale Investmentthese wird durch die starke Marktposition von AWS, die langfristigen Chancen künstlicher Intelligenz und die verschiedenen Ertragsquellen des Konzerns unterstützt. Besonders interessant ist das Potenzial einer steigenden Profitabilität im Cloud-Geschäft. Gleichzeitig könnte die zunehmende Bedeutung digitaler Werbung die Ertragsstruktur verbessern. Die vollständige Begründung der aktuellen Studie von Eric Sheridan liegt im vorliegenden Analystenüberblick allerdings nicht vor. Deshalb sind diese Faktoren als fundamentale Einordnung und nicht als wörtliche Aussagen des Analysten zu verstehen. Das Kursziel von 370 USD macht Goldman Sachs dennoch zum optimistischsten der vollständig sichtbaren Analysehäuser.
Amazon-Aktie: Aktuelle Analystenkursziele nach Aufwärtspotenzial sortiert
Die Analystenübersicht zeigt eine bemerkenswert positive Einschätzung der Amazon.com-Aktie. Für einen einheitlichen Vergleich werden sämtliche Kursziele anhand des aktuellen NASDAQ-Kurses von 268,57 USD neu berechnet. Insgesamt werden neun Analysten aufgeführt. Sämtliche neun vergeben eine Kaufempfehlung. Die Kursziele reichen von 300 bis 370 USD. Daraus ergeben sich rechnerische Aufwärtspotenziale zwischen 11,70 und 37,77 Prozent. Der einfache Durchschnitt der neun Kursziele liegt bei 330,33 USD. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs entspricht dies einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von rund 23,00 Prozent. Besonders interessant ist die unterschiedliche Bewertung der zukünftigen Wachstumschancen. Während Goldman Sachs ein besonders optimistisches Szenario verfolgt, fallen die Prognosen anderer Analysehäuser vorsichtiger aus. Die folgende Rangliste erläutert die einzelnen Einschätzungen und ihre wichtigsten fundamentalen Bewertungsfaktoren.
Platz 1: Eric Sheridan, Goldman Sachs – Kursziel 370 USD, Aufwärtspotenzial 37,77 Prozent
Eric Sheridan von Goldman Sachs führt die aktuelle Analystenrangliste an. Am 30. Oktober 2026 bestätigte der Analyst das Rating „Buy“ und senkte das Kursziel von 375 auf 370 USD. Ausgehend vom aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,77 Prozent. Die positive Einschätzung von Goldman Sachs ist besonders interessant, weil Amazon.com gleichzeitig mit erheblichen Investitionen in künstliche Intelligenz konfrontiert ist. Die langfristigen Chancen liegen vor allem im Ausbau von AWS, in der steigenden Bedeutung digitaler Werbung und in einer möglichen Verbesserung der operativen Effizienz. Besonders AWS könnte bei anhaltend hoher Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen zusätzliche Gewinne erwirtschaften. Gleichzeitig besitzt Amazon.com im Onlinehandel erhebliches Potenzial zur Kostensenkung durch Automatisierung und eine effizientere Logistik. Allerdings bleibt die Frage, wie schnell sich die Investitionen in neue Rechenzentren wirtschaftlich auszahlen. Die leichte Kurszielsenkung zeigt, dass selbst optimistische Analysten ihre Erwartungen anpassen. Goldman Sachs hält dennoch an der Kaufempfehlung fest und erwartet damit eine deutlich positive Entwicklung der Amazon-Aktie.
Platz 2: John Blackledge, TD Cowen – Kursziel 340 USD, Aufwärtspotenzial 26,60 Prozent
John Blackledge von TD Cowen bestätigte am 30. Oktober 2026 das Rating „Buy“ für die Amazon.com-Aktie. Gleichzeitig reduzierte das Analysehaus sein Kursziel von 350 auf 340 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 26,60 Prozent. Die Kombination aus bestätigter Kaufempfehlung und reduziertem Kursziel signalisiert weiterhin positive Erwartungen, aber auch eine vorsichtigere Bewertung. Für die langfristige Entwicklung von Amazon.com sind insbesondere die Profitabilität von AWS, die Investitionsausgaben und die Effizienz des Handelsgeschäfts entscheidend. Ein wichtiger Wachstumstreiber könnte die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz durch Unternehmenskunden sein. Gleichzeitig könnten zusätzliche Automatisierungsmöglichkeiten die Kostenstruktur im Onlinehandel verbessern. Allerdings bleibt offen, wie stark die hohen Investitionen den freien Cashflow beeinflussen werden. Die genannten Faktoren stellen eine redaktionelle Einordnung dar. Das Kursziel von 340 USD zeigt dennoch, dass TD Cowen der Amazon-Aktie weiterhin erhebliches Potenzial zutraut.
Platz 3: Egor Tolmachev, Freedom Broker – Kursziel 330 USD, Aufwärtspotenzial 22,87 Prozent
Egor Tolmachev von Freedom Broker bestätigte am 3. November 2026 das Rating „Buy“ für die Amazon.com-Aktie und erhöhte das Kursziel deutlich von 255 auf 330 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 22,87 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Größenordnung der Kurszielanhebung. Freedom Broker erhöhte seine Prognose um 75 USD beziehungsweise rund 29,4 Prozent. Eine solche Anpassung deutet auf eine wesentlich optimistischere Bewertung der zukünftigen Geschäftsperspektiven hin. Fundamental könnten insbesondere die Entwicklung von AWS, die langfristigen KI-Investitionen und die Profitabilität des Konzerns für eine solche Neubewertung relevant sein. Für Anleger ist vor allem die deutliche Kurszielanhebung interessant. Sie zeigt, dass Freedom Broker die langfristigen Chancen der Amazon-Aktie inzwischen wesentlich positiver bewertet als zuvor.
Platz 3: Helena Wang, Phillip Securities – Kursziel 330 USD, Aufwärtspotenzial 22,87 Prozent
Helena Wang von Phillip Securities bestätigte am 2. November 2026 das Rating „Buy“ und erhöhte das Kursziel für die Amazon.com-Aktie von 320 auf 330 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 22,87 Prozent. Die Kurszielanhebung um zehn USD signalisiert eine moderate Verbesserung der Bewertungserwartungen. Besonders interessant ist dabei die Kombination aus starkem Umsatzwachstum und hohen Investitionsausgaben. Amazon.com verfügt mit AWS über einen wichtigen Wachstumsmotor, muss gleichzeitig aber erhebliche Mittel in neue Infrastruktur investieren. Eine langfristig steigende Auslastung der Rechenzentren könnte die Profitabilität unterstützen. Hinzu kommen mögliche Effizienzgewinne im Onlinehandel und zusätzliche Werbeeinnahmen. Das bestätigte Rating „Buy“ und das erhöhte Kursziel zeigen, dass Phillip Securities weiterhin positive Erwartungen an die Amazon-Aktie hat.
Platz 3: Brad Erickson, RBC Capital – Kursziel 330 USD, Aufwärtspotenzial 22,87 Prozent
Brad Erickson von RBC Capital nahm am 30. Oktober 2026 eine positive Bewertung der Amazon.com-Aktie mit dem Rating „Buy“ und einem Kursziel von 330 USD auf. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 22,87 Prozent. Die Einschätzung von RBC Capital ist besonders interessant, weil Amazon.com über mehrere potenzielle Gewinnmotoren verfügt. Neben AWS gehören dazu der Onlinehandel, digitale Werbung und Abonnementangebote. Besonders die Kombination aus Cloud-Infrastruktur und künstlicher Intelligenz eröffnet langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Gleichzeitig könnten Effizienzsteigerungen in der Logistik die operative Profitabilität verbessern. Allerdings sind die hohen Investitionsausgaben ein wichtiger Risikofaktor. Das Kursziel von 330 USD zeigt, dass RBC Capital erhebliches Potenzial für die Amazon-Aktie sieht.
Platz 3: Brent Thill, Jefferies – Kursziel 330 USD, Aufwärtspotenzial 22,87 Prozent
Brent Thill von Jefferies bestätigte am 30. Oktober 2026 das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 330 USD für die Amazon.com-Aktie. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 22,87 Prozent. Die positive Einschätzung steht im Umfeld einer wichtigen strategischen Entwicklung: Amazon.com investiert massiv in künstliche Intelligenz und versucht gleichzeitig, die Profitabilität seiner etablierten Geschäftsbereiche zu verbessern. AWS könnte langfristig von der steigenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen profitieren. Gleichzeitig eröffnet das Werbegeschäft zusätzliche Ertragsmöglichkeiten. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass hohe Investitionsausgaben die kurzfristige Cashflow-Entwicklung belasten können. Das bestätigte Kursziel signalisiert, dass Jefferies weiterhin von attraktiven langfristigen Perspektiven ausgeht. Besonders wichtig wird sein, ob Amazon.com die steigenden Umsätze in nachhaltiges Gewinnwachstum umsetzen kann.
Platz 7: Ken Gawrelski, Wells Fargo – Kursziel 326 USD, Aufwärtspotenzial 21,38 Prozent
Ken Gawrelski von Wells Fargo bestätigte am 30. Oktober 2026 das Rating „Buy“ für die Amazon.com-Aktie und senkte das Kursziel leicht von 329 auf 326 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 21,38 Prozent. Die Kurszielsenkung fällt mit drei USD vergleichsweise gering aus. Sie zeigt, dass Wells Fargo seine Bewertungserwartungen zwar angepasst hat, grundsätzlich aber positiv bleibt. Für die zukünftige Entwicklung sind insbesondere die Profitabilität von AWS, die Investitionsausgaben und die Effizienz des Handelsgeschäfts entscheidend. Die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten durch künstliche Intelligenz bleiben attraktiv, müssen jedoch wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden. Gleichzeitig könnte die zunehmende Bedeutung digitaler Werbung die Ertragsstruktur verbessern. Das bestätigte Rating „Buy“ und das Kursziel von 326 USD zeigen, dass Wells Fargo weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial erwartet.
Platz 8: Justin Post, Bank of America – Kursziel 317 USD, Aufwärtspotenzial 18,03 Prozent
Justin Post von der Bank of America bestätigte am 30. Oktober 2026 das Rating „Buy“ und reduzierte das Kursziel für die Amazon.com-Aktie von 320 auf 317 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,03 Prozent. Damit fällt die Prognose der Bank of America etwas zurückhaltender aus als die Einschätzungen von Goldman Sachs, TD Cowen oder RBC Capital. Dennoch erwartet Justin Post weiterhin eine positive Entwicklung. Die fundamentalen Chancen liegen insbesondere in der langfristigen Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen, der zunehmenden Bedeutung künstlicher Intelligenz und möglichen Effizienzsteigerungen im Handelsgeschäft. Gleichzeitig müssen die hohen Investitionsausgaben berücksichtigt werden. Die leichte Kurszielsenkung zeigt, dass das Analysehaus seine Bewertungserwartungen angepasst hat. Das bestätigte Rating „Buy“ signalisiert weiterhin eine positive Einschätzung der Amazon-Aktie.
Platz 9: Saiyi He, CMB International – Kursziel 300 USD, Aufwärtspotenzial 11,70 Prozent
Saiyi He von CMB International bestätigte am 2. November 2026 das Rating „Buy“ für die Amazon.com-Aktie und senkte das Kursziel leicht von 301 auf 300 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 11,70 Prozent. Damit gehört CMB International zu den vergleichsweise vorsichtigen Analysehäusern innerhalb der aktuellen Übersicht. Dennoch liegt das Kursziel weiterhin über dem aktuellen Börsenkurs. Die positive Einschätzung zeigt, dass auch vorsichtigere Analysten langfristige Chancen für Amazon.com sehen. Besonders wichtig sind die Entwicklung von AWS, die Profitabilität des Onlinehandels und die wirtschaftliche Rendite der hohen Investitionen. Das Kursziel von 300 USD verdeutlicht, dass die Analysten zwar überwiegend optimistisch sind, sich aber hinsichtlich der möglichen Kursgewinne erheblich unterscheiden.
Amazon-Aktie: Was die Analystenrangliste wirklich aussagt
Die neun vollständig sichtbaren Analysteneinschätzungen zeichnen ein bemerkenswert positives Bild. Sämtliche Analysehäuser vergeben eine Kaufempfehlung. Die Kursziele reichen von 300 bis 370 USD. Besonders optimistisch ist Goldman Sachs mit 370 USD, während CMB International mit 300 USD das niedrigste Kursziel der berücksichtigten Analysten nennt. Der einfache Durchschnitt liegt bei 330,33 USD. Daraus ergibt sich gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 23,00 Prozent. Allerdings sollten Anleger diese Werte nicht als Garantie für zukünftige Kursgewinne verstehen. Analystenprognosen beruhen auf Annahmen über Wachstum, Profitabilität, Investitionen und Bewertung. Wenn sich diese Annahmen verändern, können auch die Kursziele angepasst werden. Besonders interessant ist, dass mehrere Analysehäuser ihre Kursziele zuletzt leicht reduziert haben, während Freedom Broker und Phillip Securities höhere Bewertungen ansetzen. Diese Unterschiede zeigen, dass die langfristigen Chancen von Amazon.com zwar überwiegend positiv eingeschätzt werden, die Unsicherheit über das angemessene Bewertungsniveau aber bestehen bleibt.
Amazon-Aktie: Chance 1 – AWS könnte zum größten Gewinnmotor werden
Die größte langfristige Chance für Amazon.com liegt im Cloud-Geschäft. AWS profitiert von der zunehmenden Digitalisierung und der wachsenden Nachfrage nach leistungsfähiger IT-Infrastruktur. Besonders künstliche Intelligenz könnte zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Unternehmen benötigen Rechenleistung, Datenspeicherung und spezialisierte Software, um moderne KI-Anwendungen einzusetzen. AWS kann diese Dienstleistungen innerhalb einer etablierten Cloud-Plattform anbieten. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, bestehende Unternehmenskunden mit zusätzlichen KI-Diensten zu versorgen. Dadurch könnten die Umsätze pro Kunde steigen. Gleichzeitig besitzt das Cloud-Geschäft bei hoher Auslastung das Potenzial für attraktive operative Margen. Allerdings erfordert der Ausbau erhebliche Investitionen. Neue Rechenzentren müssen gebaut, Prozessoren beschafft und Stromkapazitäten gesichert werden. Für die Amazon-Aktie ist deshalb entscheidend, ob AWS seine Wachstumsdynamik langfristig in steigende operative Gewinne und einen attraktiven freien Cashflow umsetzen kann.
Amazon-Aktie: Chance 2 – Künstliche Intelligenz eröffnet neue Geschäftsfelder
Amazon.com gehört zu den Unternehmen, die künstliche Intelligenz auf mehreren Ebenen nutzen können. AWS stellt die Infrastruktur für KI-Anwendungen bereit. Im Onlinehandel können intelligente Systeme Produktempfehlungen verbessern, Kundenanfragen automatisieren und Lieferketten effizienter gestalten. Im Werbegeschäft könnte KI die Auswahl und Platzierung von Anzeigen optimieren. Auch bei der Entwicklung neuer Softwaredienste entstehen zusätzliche Möglichkeiten. Besonders interessant ist die Kombination aus eigenen KI-Chips, Cloud-Infrastruktur und Softwareplattformen. Amazon.com kann dadurch versuchen, seinen Kunden integrierte Lösungen anzubieten. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv. Microsoft, Alphabet und zahlreiche spezialisierte Anbieter investieren ebenfalls massiv in künstliche Intelligenz. Für Amazon.com wird deshalb entscheidend sein, ob das Unternehmen seine technologische Position behauptet und neue Anwendungen wirtschaftlich erfolgreich vermarktet.
Amazon-Aktie: Chance 3 – Eigene KI-Chips könnten die Kosten senken
Ein wichtiger Bestandteil der langfristigen KI-Strategie ist die Entwicklung eigener Prozessoren. Amazon.com arbeitet mit Trainium und Inferentia an spezialisierten Chips für das Training und den Betrieb künstlicher Intelligenz. Solche Lösungen könnten helfen, die Abhängigkeit von externen Halbleiterlieferanten zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der eigenen Cloud-Infrastruktur zu verbessern. Besonders bei großen Rechenzentren können Unterschiede beim Energieverbrauch und bei den Kosten pro Recheneinheit erhebliche Auswirkungen haben. Wenn Amazon.com leistungsfähige und wirtschaftlich attraktive eigene Chips anbieten kann, könnte AWS seine Wettbewerbsposition stärken. Allerdings ist die Entwicklung moderner KI-Prozessoren technisch anspruchsvoll. Die Systeme müssen nicht nur leistungsfähig sein, sondern auch von Entwicklern und Unternehmenskunden akzeptiert werden. Zudem benötigt Amazon.com ein überzeugendes Software-Ökosystem. Der langfristige Erfolg eigener KI-Chips ist deshalb eine attraktive Chance, aber keine Garantie.
Amazon-Aktie: Chance 4 – Digitale Werbung könnte die Profitabilität verbessern
Neben AWS gehört das Werbegeschäft zu den besonders interessanten Wachstumsfeldern von Amazon.com. Der Konzern verfügt über umfangreiche Informationen über das Kaufverhalten seiner Kunden. Diese Daten können Werbetreibenden helfen, ihre Produkte gezielt zu präsentieren. Besonders attraktiv ist die Nähe zwischen Werbung und tatsächlichem Kaufabschluss. Unternehmen können ihre Anzeigen innerhalb der Amazon-Plattform platzieren und dadurch potenzielle Käufer unmittelbar erreichen. Für Amazon.com eröffnet dies zusätzliche Einnahmequellen, ohne dass im gleichen Umfang neue physische Infrastruktur aufgebaut werden muss. Auch Streamingangebote und andere digitale Dienste können zusätzliche Werbemöglichkeiten schaffen. Allerdings nimmt der Wettbewerb im digitalen Werbemarkt zu. Alphabet, Meta und zahlreiche weitere Plattformen kämpfen um die Budgets der Unternehmen. Für die Amazon-Aktie bleibt entscheidend, ob das Werbegeschäft seine Wachstumsdynamik behaupten und einen steigenden Beitrag zur Konzernprofitabilität leisten kann.
Amazon-Aktie: Chance 5 – Effizientere Logistik könnte Milliarden freisetzen
Amazon.com verfügt über eines der umfangreichsten Logistiknetzwerke der Welt. Dieses Netzwerk ermöglicht schnelle Lieferungen, verursacht aber auch erhebliche Kosten. Deshalb investiert der Konzern in Automatisierung, Robotik und eine effizientere Organisation seiner Lager- und Transportprozesse. Besonders interessant ist die Möglichkeit, Waren näher an den jeweiligen Kunden zu lagern und dadurch Transportwege zu verkürzen. Wenn Amazon.com die Kosten pro Bestellung nachhaltig senken kann, könnte dies die Profitabilität des Handelsgeschäfts deutlich verbessern. Auch künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Nachfrageprognosen zu optimieren und Lagerbestände effizienter zu steuern. Allerdings erfordern solche Verbesserungen zunächst Investitionen. Zudem können steigende Löhne, Energiekosten und Transportpreise einen Teil der Effizienzgewinne aufzehren. Für die Amazon-Aktie ist deshalb entscheidend, ob die operative Marge des Handelsgeschäfts langfristig steigt.
Amazon-Aktie: Chance 6 – Prime stärkt die Kundenbindung
Amazon Prime gehört zu den wichtigsten Instrumenten zur langfristigen Kundenbindung. Das Abonnement verbindet verschiedene Dienstleistungen und schafft zusätzliche Anreize, regelmäßig innerhalb des Amazon-Ökosystems einzukaufen. Besonders die Kombination aus Lieferleistungen, Streamingangeboten und weiteren Vorteilen kann die Kundenloyalität stärken. Für Amazon.com entsteht dadurch eine relativ stabile Beziehung zu einem großen Teil seiner Kundschaft. Gleichzeitig eröffnet Prime zusätzliche Möglichkeiten, neue Dienstleistungen anzubieten. Allerdings müssen die Kosten der Mitgliedervorteile sorgfältig kontrolliert werden. Wenn die Ausgaben für Logistik und digitale Inhalte zu stark steigen, könnte die Profitabilität beeinträchtigt werden. Entscheidend ist deshalb, ob Amazon.com den wirtschaftlichen Wert der Kundenbeziehungen langfristig erhöht.
Amazon-Aktie: Chance 7 – Internationale Märkte bieten zusätzliches Wachstum
Amazon.com ist in zahlreichen Ländern aktiv und besitzt weiterhin Möglichkeiten zur internationalen Expansion. Besonders in Märkten mit wachsender digitaler Infrastruktur und zunehmender Verbreitung des Onlinehandels könnten zusätzliche Umsatzpotenziale entstehen. Allerdings unterscheiden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich. Lokale Wettbewerber, regulatorische Anforderungen und unterschiedliche Konsumgewohnheiten können die Expansion erschweren. Zudem erfordert der Aufbau leistungsfähiger Logistiknetzwerke erhebliche Investitionen. Für Amazon.com ist deshalb nicht allein das Umsatzwachstum entscheidend, sondern auch die langfristige Profitabilität der internationalen Aktivitäten. Eine erfolgreiche Expansion könnte zusätzliche Ertragsquellen erschließen. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass einzelne Märkte über längere Zeit hohe Investitionen benötigen.
Amazon-Aktie: Risiko 1 – Die KI-Investitionen könnten den freien Cashflow belasten
Die größte finanzielle Herausforderung für Amazon.com besteht in den enormen Investitionen in neue Infrastruktur. Rechenzentren, KI-Prozessoren, Netzwerke und Energieversorgung erfordern erhebliche Kapitalmittel. Diese Ausgaben können langfristig attraktive Renditen ermöglichen, belasten aber zunächst den freien Cashflow. Besonders kritisch wäre eine Situation, in der die Investitionen schneller steigen als die zusätzlichen operativen Einnahmen. Dann könnte Amazon.com zwar hohe Umsatzzuwächse erzielen, gleichzeitig aber weniger frei verfügbare Mittel erwirtschaften. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die neuen Kapazitäten ausreichend ausgelastet werden. Auch die Abschreibungen auf Rechenzentren und technische Anlagen spielen eine wichtige Rolle. Wenn neue Technologien schneller veralten als erwartet, könnte dies zusätzliche wirtschaftliche Belastungen verursachen. Die langfristige Attraktivität der Amazon-Aktie hängt deshalb wesentlich von der Kapitalrendite der KI-Investitionen ab.
Amazon-Aktie: Risiko 2 – Microsoft und Alphabet erhöhen den Druck auf AWS
AWS gehört zu den wichtigsten Cloud-Plattformen der Welt, steht aber unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Microsoft Azure und Google Cloud investieren massiv in neue Rechenzentren, KI-Dienstleistungen und spezialisierte Hardware. Gleichzeitig versuchen alle großen Anbieter, Unternehmenskunden langfristig an ihre Plattformen zu binden. Für Amazon.com entsteht dadurch ein intensiver Wettbewerb um Marktanteile, Preise und technologische Leistungsfähigkeit. Besonders bei künstlicher Intelligenz können sich die Präferenzen der Kunden schnell verändern. Neue Modelle, Softwareplattformen und Chiparchitekturen könnten die Wettbewerbsposition einzelner Anbieter beeinflussen. AWS muss deshalb kontinuierlich investieren, um seine Marktstellung zu behaupten. Sollte der Preisdruck steigen, könnten die Margen unter Druck geraten. Umgekehrt könnte eine weiterhin starke Nachfrage den gesamten Cloud-Markt vergrößern und mehreren Anbietern gleichzeitig Wachstum ermöglichen.
Amazon-Aktie: Risiko 3 – Der KI-Boom könnte wirtschaftlich enttäuschen
Die Begeisterung für künstliche Intelligenz hat enorme Investitionsprogramme ausgelöst. Unternehmen bauen Rechenzentren aus, entwickeln neue Modelle und integrieren KI in ihre Produkte. Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, welche Anwendungen langfristig besonders profitabel sein werden. Wenn die wirtschaftlichen Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnten Unternehmen ihre Investitionsprogramme überprüfen. Für AWS wäre dies problematisch, weil ein Teil des zukünftigen Wachstums auf der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung beruht. Besonders kritisch wäre eine Situation, in der neue Rechenzentren nicht ausreichend ausgelastet werden. Dann könnten hohe Abschreibungen und laufende Betriebskosten die Profitabilität belasten. Andererseits könnten effizientere KI-Systeme neue Anwendungen ermöglichen und dadurch zusätzliche Nachfrage erzeugen. Die langfristige Entwicklung bleibt deshalb mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.
Amazon-Aktie: Risiko 4 – Hohe Erwartungen erhöhen die Enttäuschungsgefahr
Die Quartalszahlen verdeutlichen, wie anspruchsvoll die Erwartungen an Amazon.com geworden sind. Trotz eines Umsatzes von 201,9 Milliarden USD und eines Nettogewinns von 20,7 Milliarden USD sollen die Prognosen der Analysten verfehlt worden sein. Dies zeigt, dass starke absolute Ergebnisse nicht automatisch zu steigenden Aktienkursen führen. Entscheidend ist, welche Erwartungen bereits in der Bewertung berücksichtigt wurden. Wenn Anleger von besonders hohen Wachstumsraten ausgehen, können selbst solide Geschäftszahlen enttäuschen. Besonders bei AWS wird der Kapitalmarkt die Entwicklung genau verfolgen. Eine Abschwächung des Wachstums oder eine unerwartete Margenbelastung könnte die Gewinnschätzungen beeinflussen. Für die Amazon-Aktie ist deshalb nicht nur die tatsächliche Geschäftsentwicklung wichtig, sondern auch die Veränderung der Markterwartungen.
Amazon-Aktie: Risiko 5 – Regulierung und Kartellrecht bleiben Belastungsfaktoren
Amazon.com gehört zu den größten Technologieunternehmen der Welt und steht deshalb unter besonderer regulatorischer Beobachtung. Wettbewerbsbehörden beschäftigen sich mit der Marktmacht großer digitaler Plattformen, dem Umgang mit Händlern und der Gestaltung von Geschäftsbedingungen. Auch Datenschutz und Verbraucherschutz spielen eine wichtige Rolle. Für Amazon.com könnten zusätzliche regulatorische Anforderungen höhere Kosten verursachen oder Veränderungen am Geschäftsmodell erforderlich machen. Besonders relevant ist die Beziehung zwischen dem eigenen Handelsgeschäft und unabhängigen Verkäufern auf der Plattform. Sollten Behörden strengere Vorgaben durchsetzen, könnte dies die wirtschaftliche Flexibilität des Unternehmens einschränken. Allerdings lassen sich die konkreten Auswirkungen möglicher Verfahren nicht pauschal vorhersagen. Für Anleger bleibt das regulatorische Umfeld dennoch ein wichtiger langfristiger Risikofaktor.
Amazon-Aktie: Risiko 6 – Der Konsum könnte unter wirtschaftlichem Druck leiden
Ein erheblicher Teil des Amazon-Geschäfts hängt direkt oder indirekt von der Konsumnachfrage ab. Wenn Verbraucher aufgrund steigender Lebenshaltungskosten, schwächerer Einkommen oder wirtschaftlicher Unsicherheit weniger ausgeben, könnte dies das Wachstum des Onlinehandels beeinträchtigen. Besonders bei nicht lebensnotwendigen Produkten können sich Veränderungen der Konsumstimmung schnell bemerkbar machen. Gleichzeitig können steigende Transport- und Personalkosten die Profitabilität belasten. Amazon.com versucht, diesen Risiken durch Effizienzsteigerungen und ein breites Produktsortiment zu begegnen. Dennoch bleibt das Handelsgeschäft von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Für die Amazon-Aktie ist deshalb auch die Konsumkonjunktur ein wichtiger Faktor.
Amazon-Aktie: Risiko 7 – Energieversorgung wird zum Engpass für neue Rechenzentren
Der Ausbau moderner Cloud- und KI-Infrastruktur erfordert erhebliche Mengen Strom. Neue Rechenzentren benötigen leistungsfähige Netzanschlüsse, Kühlung und zuverlässige Energieversorgung. In zahlreichen Regionen können diese Anforderungen den Ausbau verzögern. Für Amazon.com entsteht dadurch das Risiko, dass geplante Kapazitäten später als erwartet verfügbar werden. Gleichzeitig könnten steigende Energiepreise die Betriebskosten erhöhen. Besonders problematisch wäre eine Situation, in der hohe Investitionen bereits getätigt wurden, die entsprechenden Rechenzentren aber nicht rechtzeitig vollständig genutzt werden können. Andererseits könnte eine besonders effiziente Infrastruktur langfristig Wettbewerbsvorteile schaffen. Für AWS wird deshalb die Fähigkeit, neue Kapazitäten wirtschaftlich und zuverlässig bereitzustellen, zunehmend wichtig.
Amazon-Aktie: Risiko 8 – Die Entwicklung eigener Chips ist teuer und anspruchsvoll
Mit eigenen KI-Prozessoren versucht Amazon.com, seine Cloud-Infrastruktur unabhängiger und wirtschaftlicher zu gestalten. Allerdings ist die Entwicklung leistungsfähiger Halbleiter mit erheblichen technischen und finanziellen Risiken verbunden. Neue Chips müssen hohe Leistungsanforderungen erfüllen und gleichzeitig von Softwareentwicklern akzeptiert werden. Besonders wichtig ist die Kompatibilität mit etablierten KI-Anwendungen. Sollte Amazon.com die erwarteten Effizienzvorteile nicht erreichen, könnten zusätzliche Kosten entstehen. Gleichzeitig investieren Wettbewerber ebenfalls in eigene Chiparchitekturen. Die langfristige Entwicklung hängt deshalb davon ab, ob Amazon.com mit seinen Prozessoren tatsächlich überzeugende wirtschaftliche Vorteile erzielen kann.
Amazon-Aktie: Warum der freie Cashflow wichtiger werden könnte als das Umsatzwachstum
Für viele Anleger steht bei Amazon.com traditionell das Umsatzwachstum im Mittelpunkt. Mit zunehmender Größe des Unternehmens gewinnt jedoch die Entwicklung des freien Cashflows an Bedeutung. Der freie Cashflow zeigt, welche Mittel nach den erforderlichen Investitionen grundsätzlich zur Verfügung stehen. Diese Mittel können für weitere Expansion, Schuldentilgung oder andere Unternehmenszwecke genutzt werden. Besonders bei hohen Investitionen in KI-Infrastruktur kann der freie Cashflow kurzfristig erheblich schwanken. Ein starkes Umsatzwachstum ist deshalb nicht automatisch gleichbedeutend mit einer verbesserten finanziellen Position. Für die langfristige Bewertung der Amazon-Aktie ist entscheidend, ob die Investitionen zusätzliche operative Mittel erwirtschaften und die Kapitalrendite erhöhen. Eine nachhaltige Verbesserung des freien Cashflows könnte die Investmentthese deutlich stärken.
Amazon-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Entwicklung
Für eine fundierte Aktienanalyse bietet sich die Betrachtung unterschiedlicher Zukunftsszenarien an. In einem optimistischen Szenario bleibt das Wachstum von AWS außergewöhnlich stark. Die Nachfrage nach KI-Dienstleistungen steigt weiter, neue Rechenzentren werden erfolgreich ausgelastet und das Handelsgeschäft verbessert seine Profitabilität. Gleichzeitig entwickelt sich das Werbegeschäft dynamisch. Unter solchen Voraussetzungen könnten die höheren Analystenkursziele an Bedeutung gewinnen. In einem mittleren Szenario wächst Amazon.com weiterhin solide, allerdings mit geringerer Dynamik. Die hohen Investitionen begrenzen vorübergehend den freien Cashflow, während sich die operativen Margen schrittweise verbessern. In einem pessimistischen Szenario schwächt sich die Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen ab. Gleichzeitig steigen die Kosten für Infrastruktur und Logistik. Der Wettbewerb nimmt zu, und regulatorische Belastungen erschweren die Geschäftsentwicklung. Diese Szenarien sind redaktionelle Überlegungen und keine zusätzlichen Analystenprognosen. Sie verdeutlichen, wie unterschiedlich sich die wirtschaftliche Entwicklung von Amazon.com gestalten könnte.
Amazon-Aktie: Was für einen Anstieg auf 300 USD erforderlich wäre
Das niedrigste Kursziel innerhalb der aktuellen Analystenübersicht liegt bei 300 USD. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 11,70 Prozent. Eine solche Entwicklung könnte durch weiterhin solides Umsatzwachstum, eine stabile Profitabilität und eine positive Marktstimmung unterstützt werden. Besonders wichtig wäre, dass AWS seine starke Position behauptet und die Investitionsausgaben langfristig wirtschaftlich gerechtfertigt erscheinen. Gleichzeitig müsste das Handelsgeschäft seine Effizienz verbessern. Allerdings ist auch dieses vergleichsweise moderate Kursziel nicht garantiert. Veränderungen der Gewinnschätzungen oder eine allgemeine Neubewertung des Technologiesektors könnten die Kursentwicklung beeinflussen.
Amazon-Aktie: Was für 330 USD sprechen könnte
Gleich vier Analysten nennen ein Kursziel von 330 USD. Freedom Broker, Phillip Securities, RBC Capital und Jefferies erwarten damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 22,87 Prozent. Diese Übereinstimmung ist bemerkenswert, bedeutet aber nicht, dass die Analysten identische Bewertungsmodelle verwenden. Für einen Kursanstieg auf 330 USD müsste Amazon.com die Erwartungen an das zukünftige Wachstum und die Profitabilität erfüllen. Besonders AWS könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig wären Fortschritte bei der operativen Effizienz und eine überzeugende Entwicklung des freien Cashflows wichtige positive Faktoren. Die Risiken bleiben jedoch erheblich. Hohe Investitionsausgaben, zunehmender Wettbewerb und eine mögliche Abschwächung der KI-Nachfrage könnten die Bewertung belasten.
Amazon-Aktie: Warum Goldman Sachs sogar 370 USD erwartet
Das Kursziel von 370 USD von Goldman Sachs ist die optimistischste vollständig sichtbare Prognose. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD wäre ein Kursanstieg um 101,43 USD erforderlich. Dies entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 37,77 Prozent. Eine solche Entwicklung würde voraussetzen, dass Amazon.com seine langfristigen Wachstumsmöglichkeiten überzeugend nutzt. Besonders wichtig wären eine starke Entwicklung von AWS, steigende operative Gewinne und eine attraktive Kapitalrendite. Auch das Werbegeschäft und mögliche Effizienzsteigerungen im Onlinehandel könnten zusätzliche Impulse liefern. Allerdings dürfen Anleger nicht übersehen, dass selbst ein hervorragendes Unternehmen keine Garantie für entsprechend hohe Aktienkurse bietet. Entscheidend ist immer auch die Bewertung der zukünftigen Gewinne. Das Kursziel von Goldman Sachs bleibt deshalb eine ambitionierte Prognose und kein verlässlicher Hinweis auf den tatsächlich erreichbaren Aktienkurs.
Amazon-Aktie: Warum das Geschäftsmodell widerstandsfähiger sein könnte als reine KI-Aktien
Ein wichtiger Vorteil von Amazon.com liegt in der Diversifikation seiner Geschäftsbereiche. Während spezialisierte KI-Unternehmen häufig stark von einzelnen Technologien oder Kunden abhängig sind, verfügt Amazon.com über mehrere etablierte Einnahmequellen. Der Onlinehandel generiert enorme Umsätze. AWS bietet Cloud- und KI-Dienstleistungen. Das Werbegeschäft eröffnet zusätzliche Ertragsmöglichkeiten. Prime stärkt die Kundenbindung. Diese Kombination könnte dazu beitragen, Schwächephasen einzelner Geschäftsbereiche abzufedern. Allerdings bedeutet Diversifikation nicht, dass Amazon.com gegen wirtschaftliche Risiken immun ist. Eine schwächere Konsumkonjunktur könnte den Handel belasten, während geringere IT-Investitionen das Cloud-Geschäft beeinträchtigen könnten. Dennoch besitzt der Konzern eine breite wirtschaftliche Grundlage, die für langfristig orientierte Anleger attraktiv sein kann.
Amazon-Aktie: Welche Kennzahlen Anleger jetzt besonders beobachten sollten
Für die weitere Bewertung der Amazon.com-Aktie sind mehrere Kennzahlen entscheidend. An erster Stelle steht die Entwicklung des AWS-Umsatzes. Sie zeigt, wie stark die Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen tatsächlich bleibt. Zweitens ist die operative Marge von AWS wichtig, weil sie Hinweise auf die Profitabilität des Infrastrukturgeschäfts liefert. Drittens sollten Anleger die Investitionsausgaben beobachten. Sie zeigen, wie viel Kapital Amazon.com für zukünftiges Wachstum einsetzt. Viertens ist der freie Cashflow entscheidend, weil er die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen sichtbar macht. Fünftens verdient die Entwicklung des Werbegeschäfts besondere Aufmerksamkeit. Sechstens sind die operativen Margen des Handelsgeschäfts wichtig. Schließlich sollten Anleger die Prognosen des Managements und die Veränderungen der Analystenerwartungen berücksichtigen. Eine fundierte Aktienanalyse sollte diese Faktoren gemeinsam betrachten.
Amazon-Aktie: Ist der aktuelle Kurs von 268,57 USD attraktiv?
Die Frage nach der Attraktivität des aktuellen Aktienkurses lässt sich nicht allein anhand der Analystenkursziele beantworten. Einerseits besitzt Amazon.com mehrere überzeugende langfristige Wachstumstreiber. AWS profitiert von der Digitalisierung und dem Ausbau künstlicher Intelligenz. Das Werbegeschäft könnte zusätzliche Gewinne ermöglichen. Im Onlinehandel bestehen Chancen durch Automatisierung und Effizienzsteigerungen. Andererseits sind die Investitionsausgaben hoch, der Wettbewerb intensiv und die Erwartungen anspruchsvoll. Besonders die Entwicklung des freien Cashflows verdient Aufmerksamkeit. Eine Aktie kann trotz hervorragender operativer Perspektiven enttäuschende Renditen erzielen, wenn der Kaufpreis bereits ein sehr optimistisches Szenario berücksichtigt. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die erwarteten zukünftigen Gewinne und Cashflows die aktuelle Bewertung rechtfertigen. Der Kursanstieg von 3,6 Prozent zeigt eine positive Tagesentwicklung, liefert aber für sich genommen keine ausreichende Grundlage für eine langfristige Investmententscheidung.
Amazon-Aktie: Die entscheidende Frage lautet nicht Wachstum, sondern Rentabilität
Amazon.com hat über viele Jahre hinweg bewiesen, dass der Konzern neue Märkte erschließen und bestehende Geschäftsbereiche ausbauen kann. Inzwischen rückt jedoch zunehmend die Qualität des Wachstums in den Mittelpunkt. Anleger wollen wissen, ob zusätzliche Umsätze auch zu steigenden Gewinnen und einem höheren freien Cashflow führen. Besonders im Cloud-Geschäft ist diese Frage entscheidend. Neue Rechenzentren können enorme Einnahmen ermöglichen, erfordern aber zunächst erhebliche Investitionen. Gleichzeitig müssen die Systeme regelmäßig modernisiert werden. Für Amazon.com besteht deshalb die Herausforderung, die richtige Balance zwischen Expansion und Rentabilität zu finden. Eine überzeugende Entwicklung der Kapitalrendite könnte die langfristige Investmentthese stärken. Sollten die Investitionen dagegen dauerhaft schneller wachsen als die wirtschaftlichen Erträge, könnte dies die Bewertung belasten.
Amazon-Aktie: Warum die Analysten trotz verfehlter Erwartungen optimistisch bleiben
Die aktuelle Analystenübersicht zeigt, dass die Wall Street weiterhin erhebliche Chancen für Amazon.com sieht. Goldman Sachs nennt 370 USD, TD Cowen erwartet 340 USD und vier weitere Analysehäuser setzen ihre Kursziele bei 330 USD an. Wells Fargo sieht 326 USD, die Bank of America 317 USD und CMB International 300 USD. Sämtliche neun vollständig sichtbaren Analysten vergeben eine Kaufempfehlung. Diese positive Einschätzung ist bemerkenswert, weil Amazon.com nach den vorliegenden Quartalsangaben die Markterwartungen verfehlt hat. Offenbar überwiegt bei den aufgeführten Analysten weiterhin die Erwartung, dass AWS, digitale Werbung und operative Effizienzsteigerungen langfristig attraktive Gewinne ermöglichen können. Allerdings sind die Kurszielanpassungen unterschiedlich. Während Freedom Broker und Phillip Securities ihre Ziele angehoben haben, reduzierten Goldman Sachs, TD Cowen, Wells Fargo, die Bank of America und CMB International ihre Prognosen. Dies zeigt, dass die Analysten trotz überwiegend positiver Ratings nicht sämtliche Risiken ignorieren.
Amazon-Aktie: Fazit – Cloud-Boom, KI-Fantasie und 370 USD Kursziel
Die Amazon.com-Aktie befindet sich am 9. November 2026 in einer besonders interessanten Ausgangslage. Mit einem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD und einem Tagesgewinn von 3,6 Prozent zeigt das Papier eine deutliche Erholung. Gleichzeitig bleibt die langfristige Bewertung anspruchsvoll. Die vorliegenden Quartalszahlen verdeutlichen die enorme wirtschaftliche Stärke des Konzerns. Ein Umsatz von 201,9 Milliarden USD und ein Nettogewinn von 20,7 Milliarden USD unterstreichen die Größenordnung des Geschäftsmodells. Besonders AWS sorgt mit dem berichteten Umsatzwachstum von 39 Prozent auf 46 Milliarden USD für Aufmerksamkeit. Dennoch sollen die Ergebnisse hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sein. Genau darin liegt die zentrale Herausforderung für Amazon.com: Die Börse erwartet nicht nur Wachstum, sondern zunehmend auch eine überzeugende Rendite auf die enormen Investitionen. Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Goldman Sachs sieht mit Analyst Eric Sheridan ein Kursziel von 370 USD und damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,77 Prozent. TD Cowen erwartet 340 USD, während Freedom Broker, Phillip Securities, RBC Capital und Jefferies jeweils 330 USD nennen. Wells Fargo sieht 326 USD, die Bank of America 317 USD und CMB International 300 USD. Der durchschnittliche Zielkurs dieser neun Analysten liegt bei 330,33 USD. Die größten Chancen für die Amazon-Aktie liegen im langfristigen Ausbau von AWS, der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur, dem Wachstum digitaler Werbung und möglichen Effizienzsteigerungen im Handelsgeschäft. Die wichtigsten Risiken bestehen in den hohen Investitionsausgaben, dem intensiven Wettbewerb, regulatorischen Belastungen und einer möglichen Abschwächung der KI-Nachfrage. Besonders der freie Cashflow wird künftig eine entscheidende Rolle spielen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Amazon.com ein außergewöhnlich vielseitiges Technologieunternehmen mit attraktiven Wachstumsmöglichkeiten. Ob die Aktie tatsächlich 300, 330 oder sogar 370 USD erreicht, hängt jedoch davon ab, ob der Konzern seine wirtschaftliche Stärke in nachhaltig steigende Gewinne und attraktive Kapitalrenditen umsetzen kann. Die entscheidende Botschaft dieser Aktienanalyse lautet deshalb: Amazon.com besitzt erhebliche Chancen, doch die hohen Erwartungen verlangen eine überzeugende operative Entwicklung. Wer sich für die Amazon-Aktie interessiert, sollte nicht allein auf die Kursziele der Wall Street schauen, sondern vor allem darauf, wie profitabel der Konzern seine nächste Wachstumsphase gestaltet.
Amazon-Aktie: Die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst
Die Amazon.com-Aktie notiert am 9. November 2026 bei 268,57 USD an der NASDAQ und steigt aktuell um 3,6 Prozent. Nach den vorliegenden Quartalsangaben erzielte Amazon.com im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 201,9 Milliarden USD, ein Wachstum von zwölf Prozent. AWS steigerte seinen Umsatz demnach um 39 Prozent auf 46 Milliarden USD. Der Nettogewinn erreichte 20,7 Milliarden USD. Trotz dieser Ergebnisse sollen die Markterwartungen verfehlt worden sein. Die aktuellen Analysteneinschätzungen bleiben überwiegend positiv. Eric Sheridan von Goldman Sachs sieht ein Kursziel von 370 USD. John Blackledge von TD Cowen erwartet 340 USD. Egor Tolmachev von Freedom Broker, Helena Wang von Phillip Securities, Brad Erickson von RBC Capital und Brent Thill von Jefferies nennen jeweils 330 USD. Ken Gawrelski von Wells Fargo erwartet 326 USD, Justin Post von der Bank of America 317 USD und Saiyi He von CMB International 300 USD. Die größten Chancen liegen im Cloud-Geschäft, in künstlicher Intelligenz, digitaler Werbung und einer effizienteren Logistik. Die wichtigsten Risiken bestehen in hohen Investitionsausgaben, wachsendem Wettbewerb, regulatorischen Belastungen und einer möglichen Abschwächung der KI-Nachfrage. Entscheidend für die langfristige Entwicklung der Amazon-Aktie wird sein, ob das Unternehmen seine steigenden Umsätze in nachhaltig höhere Gewinne und einen attraktiven freien Cashflow umsetzen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 9. November 2026
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