Amazon.com Aktie: Cloud-Wachstum begeistert, Gewinn enttäuscht - kommt jetzt die große Rally?

Die Amazon.com-Aktie befindet sich am 9. November 2026 in einer besonders interessanten Ausgangslage. Mit einem aktuellen NASDAQ-Kurs von 268,57 USD und einem Tagesgewinn von 3,6 Prozent zeigt das Papier eine deutliche Erholung. Gleichzeitig bleibt die langfristige Bewertung anspruchsvoll. Die vorliegenden Quartalszahlen verdeutlichen die enorme wirtschaftliche Stärke des Konzerns. Ein Umsatz von 201,9 Milliarden USD und ein Nettogewinn von 20,7 Milliarden USD unterstreichen die Größenordnung des Geschäftsmodells. Besonders AWS sorgt mit dem berichteten Umsatzwachstum von 39 Prozent auf 46 Milliarden USD für Aufmerksamkeit. Dennoch sollen die Ergebnisse hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sein. Genau darin liegt die zentrale Herausforderung für Amazon.com: Die Börse erwartet nicht nur Wachstum, sondern zunehmend auch eine überzeugende Rendite auf die enormen Investitionen. Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Goldman Sachs sieht mit Analyst Eric Sheridan ein Kursziel von 370 USD und damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 37,77 Prozent. TD Cowen erwartet 340 USD, während Freedom Broker, Phillip Securities, RBC Capital und Jefferies jeweils 330 USD nennen. Wells Fargo sieht 326 USD, die Bank of America 317 USD und CMB International 300 USD. Der durchschnittliche Zielkurs dieser neun Analysten liegt bei 330,33 USD. Die größten Chancen für die Amazon-Aktie liegen im langfristigen Ausbau von AWS, der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur, dem Wachstum digitaler Werbung und möglichen Effizienzsteigerungen im Handelsgeschäft. Die wichtigsten Risiken bestehen in den hohen Investitionsausgaben, dem intensiven Wettbewerb, regulatorischen Belastungen und einer möglichen Abschwächung der KI-Nachfrage. Besonders der freie Cashflow wird künftig eine entscheidende Rolle spielen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Amazon.com ein außergewöhnlich vielseitiges Technologieunternehmen mit attraktiven Wachstumsmöglichkeiten. Ob die Aktie tatsächlich 300, 330 oder sogar 370 USD erreicht, hängt jedoch davon ab, ob der Konzern seine wirtschaftliche Stärke in nachhaltig steigende Gewinne und attraktive Kapitalrenditen umsetzen kann. Die entscheidende Botschaft dieser Aktienanalyse lautet deshalb: Amazon.com besitzt erhebliche Chancen, doch die hohen Erwartungen verlangen eine überzeugende operative Entwicklung. Wer sich für die Amazon-Aktie interessiert, sollte nicht allein auf die Kursziele der Wall Street schauen, sondern vor allem darauf, wie profitabel der Konzern seine nächste Wachstumsphase gestaltet.