Alphabet Aktie: KI-Milliarden und Börsendruck - kommt jetzt die große Google-Rally?

Die Alphabet-Aktie notiert am 9. November 2026 bei 291,17 USD an der NASDAQ und steigt aktuell um 2,2 Prozent. Nach den bereitgestellten Informationen konnten die jüngsten Quartalszahlen und der Ausblick die hohen Erwartungen der Anleger nicht vollständig erfüllen. Gleichzeitig konkretisierte Alphabet Pläne für ein Rechenzentrum in Wyoming mit einem Investitionsvolumen von 17 Milliarden USD. Zusätzlich platzierte der Konzern demnach eine Euro-Anleihe im Volumen von sechs Milliarden Euro, für die Zeichnungsaufträge von mehr als 17 Milliarden Euro eingegangen sein sollen. Die aktuellen Analysteneinschätzungen bleiben überwiegend positiv. Brian Pitz von BMO Capital sieht ein Kursziel von 425 USD. Sachin Mittal von DBS und Brent Thill von Jefferies erwarten jeweils 400 USD. Justin Post von der Bank of America nennt 380 USD. Serena Lim von Phillip Securities erwartet 375 USD. Ken Gawrelski von Wells Fargo sieht 365 USD. Deepak Mathivanan von Cantor Fitzgerald nennt 350 USD. Mark Shmulik von Bernstein bleibt mit einem Kursziel von 325 USD und dem Rating „Hold“ vorsichtiger. Die größten Chancen liegen im Cloud-Geschäft, in künstlicher Intelligenz, im Suchgeschäft und bei YouTube. Die wichtigsten Risiken bestehen in hohen Investitionsausgaben, wachsendem Wettbewerb, regulatorischen Belastungen und einer möglichen Veränderung des traditionellen Suchverhaltens. Entscheidend für die langfristige Entwicklung der Alphabet-Aktie wird sein, ob das Unternehmen seine technologische Stärke in nachhaltig höhere Gewinne und einen attraktiven freien Cashflow umsetzen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 9. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.