Alphabet Aktie: Droht jetzt die große KI-Ernüchterung?

JPMorgan habe die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) von ihrer "Analyst Focus List", einer Auswahl besonders aussichtsreicher Aktien, gestrichen. Gleichzeitig halte die US-Großbank jedoch an der positiven Einstufung "overweight" und dem Kursziel von 375 USD fest. JPMorgan bleibe grundsätzlich optimistisch für Google, räume allerdings ein, dass es länger dauern könnte, bis sich die Fortschritte bei der Monetarisierung der KI-gestützten Suchmaschine in steigenden Umsätzen und Gewinnen niederschlagen würden. Darüber hinaus rechne JPMorgan damit, dass die Gewinnmargen von Alphabet in den kommenden beiden Quartalen unter Druck geraten könnten. Als wesentlichen Belastungsfaktor nenne die Bank sogenannte "Bridge Compute Deals" - Vereinbarungen zur vorübergehenden Bereitstellung zusätzlicher Rechenkapazitäten, die mit entsprechenden Kosten verbunden seien. Damit sende JPMorgan ein differenziertes Signal an die Anleger: Die langfristigen Wachstumsperspektiven von Alphabet würden attraktiv bleiben, kurzfristig könnten jedoch steigende KI-Infrastrukturkosten und eine verzögerte Monetarisierung der KI-Suche die Profitabilität belasten.