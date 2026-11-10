JPMorgan habe die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) von ihrer "Analyst Focus List", einer Auswahl besonders aussichtsreicher Aktien, gestrichen. Gleichzeitig halte die US-Großbank jedoch an der positiven Einstufung "overweight" und dem Kursziel von 375 USD fest. JPMorgan bleibe grundsätzlich optimistisch für Google, räume allerdings ein, dass es länger dauern könnte, bis sich die Fortschritte bei der Monetarisierung der KI-gestützten Suchmaschine in steigenden Umsätzen und Gewinnen niederschlagen würden. Darüber hinaus rechne JPMorgan damit, dass die Gewinnmargen von Alphabet in den kommenden beiden Quartalen unter Druck geraten könnten. Als wesentlichen Belastungsfaktor nenne die Bank sogenannte "Bridge Compute Deals" - Vereinbarungen zur vorübergehenden Bereitstellung zusätzlicher Rechenkapazitäten, die mit entsprechenden Kosten verbunden seien. Damit sende JPMorgan ein differenziertes Signal an die Anleger: Die langfristigen Wachstumsperspektiven von Alphabet würden attraktiv bleiben, kurzfristig könnten jedoch steigende KI-Infrastrukturkosten und eine verzögerte Monetarisierung der KI-Suche die Profitabilität belasten.
Alphabet Aktie: Droht jetzt die große KI-Ernüchterung?
JPMorgan streicht Alphabet von der Favoritenliste
Die Streichung von der Favoritenliste sei daher keine grundsätzliche Abkehr von Alphabet. Das bestätigte "overweight"-Rating und das Kursziel von 375 USD würden zeigen, dass JPMorgan weiterhin Potenzial für die Google-Muttergesellschaft sehe - allerdings mit größeren kurzfristigen Herausforderungen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.