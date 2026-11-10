Airbus Aktie im Aufwind: 5 Milliarden Euro für Rückkäufe

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker: AIR) setzt ihren Kursanstieg fort. Beim angegebenen Kurs von 209,00 Euro gewinnt das Papier 3,65 Euro beziehungsweise 1,78%, nachdem es bereits am Vortag um 4,9% zugelegt hatte. Im Mittelpunkt steht ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5 Milliarden Euro. Die erste Tranche sieht Käufe von maximal 800 Millionen Euro bis zum 23. Dezember vor. Das ist ein deutliches Signal an die Aktionäre: Airbus will Kapital zurückgeben und die Zahl seiner Aktien reduzieren. Ob daraus ein nachhaltiger Wertzuwachs entsteht, hängt allerdings auch vom Kaufpreis, der operativen Entwicklung und dem künftigen Finanzierungsbedarf ab.