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Airbnb Aktie: Schluss mit "sell"! Rothschild hebt den Daumen

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 14:18 1 Min. Rothschild & Co Redburn

Rothschild & Co Redburn stuft Airbnb auf "neutral" hoch und hebt das Kursziel wegen besserer Wachstumsaussichten auf 190 USD an.

Bild: Oberon Copeland / Unsplash

Die Analysten von Rothschild & Co Redburn stufen die Airbnb-Aktie (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker: ABNB) von "sell" auf "neutral" hoch und erhöhen das Kursziel von 135 auf 190 USD. Das Analysehaus räume ein, zu Beginn des Jahres übersehen zu haben, dass die Bemühungen von Airbnb hinter den Kulissen die Grundlage für eine Wachstumsbeschleunigung im Kerngeschäft geschaffen hätten. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals könne Rothschild & Co Redburn nicht länger ignorieren, dass die bisherige negative Einschätzung erheblich entkräftet worden sei. Die verbesserten Wachstumsaussichten würden den Bewertungsaufschlag der Aktie nun besser rechtfertigen. Die Analysten von Rothschild & Co Redburn erhöhen ihr Rating für die Airbnb-Aktie von "sell" auf "neutral" und heben das Kursziel von 135 auf 190 USD an. (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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