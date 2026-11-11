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Zinsen, aber richtig: Anleihen verdienen einen professionellen Platz im Portfolio

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 10:06 2 Min. Fürst Fugger Privatbank

Nach den jüngsten Turbulenzen an der Wall Street gewinnen festverzinsliche Anleihen wieder an Attraktivität. Warum bedeuten hohe Renditen nicht automatisch gute Investments und wie können Anleger mit der richtigen Mischung aus Bonität, Laufzeiten und Risikostreuung stabile Erträge erzielen?

Bild: Fürst Fugger Privatbank, Oliver Grass

Der jüngste Kursrutsch an der Wall Street zeigt, wie schnell die Stimmung an den Aktienmärkten drehen kann, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Er liefere ein weiteres Argument für festverzinsliche Anleihen im gemischten Depot. Das heutige Zinsniveau und ihre Planbarkeit würden sie auch unter Ertragsgesichtspunkten wieder attraktiv machen. Wie attraktiv, hänge von der Auswahl der Schuldner, der Verteilung der Risiken und den Laufzeiten ab, sage Oliver Grass, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank: "Inflation, Kosten, Steuern und die Qualität des Portfolios beeinflussen, ob aus Anleiheinvestments auch ein realer Vermögenszuwachs entsteht." Eine auffällig hohe Rendite sehe Grass zunächst als Prüfauftrag. Sie könne auf schwache Bonität, lange Zinsbindung, Nachrangigkeit oder geringe Handelbarkeit hinweisen. Auch ein hoher Kupon sage allein noch wenig über den tatsächlichen Anlageerfolg aus. Maßgeblich sei vielmehr die Rendite unter Berücksichtigung von Kaufpreis, Zinszahlungen, Rückzahlung und Kosten. Wie eng solche Risiken zusammenhängen würden, zeige das Beispiel Frankreichs, sage Grass: "Sorgen um die Staatsfinanzen können auch Bankanleihen belasten, wenn Banken große Bestände heimischer Staatsanleihen halten." Ein belastbares Portfolio verteile Risiken daher über Emittenten, Branchen, Länder und verschiedene Anleihearten. Ebenso wichtig sei die Laufzeitstruktur. Lange Laufzeiten könnten den vereinbarten Kupon länger sichern, ihre Kurse würden aber meist empfindlicher auf Veränderungen des Marktzinses reagieren. Kurzläufer seien in der Regel weniger schwankungsanfällig, müssten jedoch früher wiederangelegt werden. Oliver Grass: "Bei einer steileren Zinskurve bieten längere Laufzeiten meist mehr Rendite. Entscheidend ist aber, ob der Mehrertrag das zusätzliche Zinsrisiko angemessen vergütet." Eine Staffelung der Fälligkeiten könne regelmäßige Rückflüsse schaffen und die Abhängigkeit von einem spezifischen Wiederanlagezeitpunkt verringern. Zinszahlungen und Tilgungen würden deshalb in einen gemeinsamen Zahlungsplan gehören, so Grass: "Wann benötigt der Anleger Liquidität? Welche Rückzahlungen stehen an? Welche Beträge sollen ausgeschüttet, welche wiederangelegt werden? Wer diese Fragen erst bei Fälligkeit stellt, verschenkt Gestaltungsmöglichkeiten." Ein professionell geführtes Portfolio aus Anleihen beginne daher mit klaren Vorgaben für Ertrag, Bonität, Liquidität und zulässige Schwankungen. Deren Einhaltung müsse auch laufend überwacht werden, wobei jede Umschichtung auch ihre Kosten rechtfertigen müsse. Nicht zuletzt gelte es, die Anleihen auf die übrigen Anlagen und die persönlichen Ziele des Anlegers abstimmen. So könnten sie einen planbaren Beitrag zu Ertrag und Liquidität leisten und helfen, die Risiken im Gesamtportfolio breiter zu verteilen.

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