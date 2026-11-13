Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:
Wirtschaftskalender: Fed-Zinsen, NVIDIA-Skandal und Eurozone-Inflation im Fokus
Börse heute im Spannungsfeld von Inflation und Zinssorgen! Der Wirtschaftskalender rückt die US-Erzeugerpreise und neue Konjunkturdaten aus Europa in den Mittelpunkt. Während Anleger auf entscheidende Signale für die Fed-Zinspolitik warten, sorgen KI-Sorgen, geopolitische Spannungen und fallende Bitcoin-Kurse für zusätzliche Nervosität
An der Börse heute dominiere das Thema Inflation den Wirtschaftskalender zum Wochenausklang. Nachdem am Morgen bereits die endgültigen Verbraucherpreisdaten aus Frankreich veröffentlicht worden seien, würden Marktteilnehmer nun auf den Bericht aus Spanien warten, gefolgt vom vorläufigen Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone vor dem Mittag und den US-Erzeugerpreisen (PPI) am Nachmittag. Dabei handle es sich um die letzte wichtige Konjunkturveröffentlichung vor der Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed, für die der Markt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 80% für eine Zinserhöhung einpreise.
Die Berichtssaison sei praktisch beendet und für Freitag stünden keine großen Quartalszahlen mehr im Wirtschaftskalender. Dennoch würden Anleger an der Börse heute weiterhin die Ergebnisse von Cisco und Applied Materials vom Donnerstag verarbeiten, die Aufschluss darüber geben würden, ob sich die Sorgen vor einem Rückgang der Investitionen in KI-Infrastruktur in den Daten widerspiegeln würden.
Wirtschaftskalender: Wichtige Makrodaten für die Börse heute
(alle Angaben in deutscher Zeit)
08:45 Uhr FR: Endgültige Inflationsdaten. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) habe bei 3,7% im Jahresvergleich (Prognose: 3,8%, Vorwert: 3,4%) und bei 0,4% im Monatsvergleich gelegen, was den Erwartungen entsprochen habe. Der Wert liege zwar leicht unter den Prognosen, beschleunige sich aber weiter.
09:00 Uhr ES: Endgültige Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex (VPI) liege bei 4,9% im Jahresvergleich und 0,6% im Monatsvergleich, der HVPI bei 4,9% (y/y) und 0,5% (m/m), zuzüglich der Kerninflation. Spanien weise eine der höchsten Inflationsraten in der Eurozone auf; am 29. November fänden dort vorgezogene Neuwahlen statt.
11:00 Uhr EU: Vorläufige BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Die Prognose liege bei 0,4% im Quartalsvergleich und 1,3% im Jahresvergleich. Gleichzeitig würden die Beschäftigungsdaten (0,1% q/q, 0,4% y/y) sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Ein starkes Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation würde die Argumente der geldpolitischen Falken innerhalb der EZB stärken.
14:30 Uhr US: PPI (Erzeugerpreisindex). Die Prognose liege bei 0,4% im Monatsvergleich und 6,6% im Jahresvergleich, während der Kern-PPI bei 0,3% (m/m) und 5,0% (y/y) erwartet werde. Nach den US-Verbraucherpreisen (CPI) vom Dienstag sei dies ein weiterer Härtetest für die Fed-Zinserwartungen. Ein höherer Wert würde das Szenario einer Zinserhöhung im Dezember untermauern, während ein niedrigeres Ergebnis Anleihen und dem überverkauften Nasdaq an der Börse heute eine Verschnaufpause verschaffen könnte.
14:30 Uhr CA: Großhandelsumsätze (im Monatsvergleich), Prognose: 0,5%.
16:30 Uhr US: EIA-Erdgaslagerbestände; Prognose: 67 Milliarden Kubikfuß.
19:00 Uhr US: Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen. Nach der schwächeren Nachfrage nach Schuldtiteln in dieser Woche werde dies ein weiteres wichtiges Signal für den Zinsmarkt sein.
Im Hintergrund würden weiterhin die diplomatische Lage rund um den Iran sowie der ungelöste Konflikt um die Straße von Hormus für Volatilität bei den Ölpreisen sorgen. Zudem blicke die Börse heute auf den Skandal rund um NVIDIA im Vorfeld der Quartalszahlen am 17. November und der Kongressanhörung von CEO Jensen Huang am 18. November.
Gold führe das Feld heute Morgen an und profitiere von einer leichten Korrektur des US-Dollar. Auf der Verliererseite steche Bitcoin mit einem Minus von rund 4% hervor.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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