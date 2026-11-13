Wirtschaftskalender: Fed-Zinsen, NVIDIA-Skandal und Eurozone-Inflation im Fokus

08:45 Uhr FR: Endgültige Inflationsdaten. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) habe bei 3,7% im Jahresvergleich (Prognose: 3,8%, Vorwert: 3,4%) und bei 0,4% im Monatsvergleich gelegen, was den Erwartungen entsprochen habe. Der Wert liege zwar leicht unter den Prognosen, beschleunige sich aber weiter.

09:00 Uhr ES: Endgültige Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex (VPI) liege bei 4,9% im Jahresvergleich und 0,6% im Monatsvergleich, der HVPI bei 4,9% (y/y) und 0,5% (m/m), zuzüglich der Kerninflation. Spanien weise eine der höchsten Inflationsraten in der Eurozone auf; am 29. November fänden dort vorgezogene Neuwahlen statt.

11:00 Uhr EU: Vorläufige BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Die Prognose liege bei 0,4% im Quartalsvergleich und 1,3% im Jahresvergleich. Gleichzeitig würden die Beschäftigungsdaten (0,1% q/q, 0,4% y/y) sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Ein starkes Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation würde die Argumente der geldpolitischen Falken innerhalb der EZB stärken.

14:30 Uhr US: PPI (Erzeugerpreisindex). Die Prognose liege bei 0,4% im Monatsvergleich und 6,6% im Jahresvergleich, während der Kern-PPI bei 0,3% (m/m) und 5,0% (y/y) erwartet werde. Nach den US-Verbraucherpreisen (CPI) vom Dienstag sei dies ein weiterer Härtetest für die Fed-Zinserwartungen. Ein höherer Wert würde das Szenario einer Zinserhöhung im Dezember untermauern, während ein niedrigeres Ergebnis Anleihen und dem überverkauften Nasdaq an der Börse heute eine Verschnaufpause verschaffen könnte.

14:30 Uhr CA: Großhandelsumsätze (im Monatsvergleich), Prognose: 0,5%.

16:30 Uhr US: EIA-Erdgaslagerbestände; Prognose: 67 Milliarden Kubikfuß.