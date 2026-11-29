Die Aktie von Warehouses De Pauw (ISIN: BE0974349814, WKN: A2PXG1, Handelssymbol: WDP, US-Handelssymbol: WDPSF) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 5,52 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz fünf. Der Schlusskurs am Freitag: 19,70 Euro.
Warehouses-De-Pauw-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 5,5 Prozent auf 19,70 Euro – Logistik-Immobilien im Aufwind
Die Aktie von Warehouses De Pauw legt in der Woche 5,52 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Logistik-Immobilienkonzern mit knapp 12 Prozent im Minus.
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Die Gründe
Zinssensibler Wert profitiert vom Börsenklima
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. Warehouses De Pauw vermietet Logistik- und Lagerimmobilien und gilt als zinssensibler Wert. Der Aufschwung am Aktienmarkt, bei dem der AEX knapp 3 Prozent gewann, kam damit auch dem Immobilienwert zugute. Zuletzt hatte das Unternehmen am 27. Oktober Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die Aktie reagierte damals mit einem kleinen Minus von rund 0,6 Prozent.
Erholung
Auf Monatssicht steht ein Plus von 2,87 Prozent.
Tiefer Ausgangspunkt
Auf Jahressicht liegt die Aktie noch 11,9 Prozent im Minus.
Geschäftsmodell
Das Unternehmen entwickelt und vermietet Lager- und Logistikimmobilien.
Häufige Fragen zur Aktie von Warehouses De Pauw
Warum ist Warehouses De Pauw AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 5,52 Prozent auf 19,70 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Wert folgte dem Börsenaufschwung.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN BE0974349814, WKN A2PXG1, Symbol WDP.
Was macht Warehouses De Pauw?
Das Unternehmen entwickelt und vermietet Logistik- und halbindustrielle Immobilien.
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