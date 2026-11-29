Warum ist Warehouses De Pauw AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 5,52 Prozent auf 19,70 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Wert folgte dem Börsenaufschwung.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN BE0974349814, WKN A2PXG1, Symbol WDP.

Was macht Warehouses De Pauw?

Das Unternehmen entwickelt und vermietet Logistik- und halbindustrielle Immobilien.