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Walmart Aktie: Konsumdruck spürbar! Wie viel Potenzial bleibt vor den Zahlen?

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 17:59 3 Min.

RBC bestätigt für Walmart das Kursziel von 131 USD, sieht vor den Quartalszahlen aber ein wenig attraktives Chancen-Risiko-Profil.

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Die Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker: WMT) notiert bei 125,94 USD und legt damit um 0,28 USD beziehungsweise 0,22% zu. RBC bestätigt in der Walmart-Aktienanalyse vom 09.11.2026 das Kursziel 131 USD und das Rating "outperform". Analyst Steven Shemesh bleibt vor dem Bericht zum dritten Quartal allerdings vorsichtig. Gegenüber dem genannten Aktienkurs entspricht die Zielmarke einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 4%. Konsumaktien wieder attraktiver – aber kein Freifahrtschein Nach den Zwischenwahlen würden Aktien hochwertiger Konsumunternehmen wieder attraktiver wirken als noch eine Woche zuvor, erläutere Steven Shemesh. Die Ausgangslage für entsprechende Titel habe sich aus Sicht von RBC damit verbessert. Die Messlatte für den bevorstehenden Quartalsbericht liege wohl dennoch nicht sonderlich hoch. In der Walmart-Aktienanalyse verbinde Steven Shemesh diese Einschätzung allerdings nicht mit der Erwartung einer klaren positiven Überraschung. Eine niedrige Erwartungshürde allein reiche offenbar nicht aus, um vor den Zahlen optimistisch zu werden. Entscheidend bleibe, wie stark sich der anhaltende Druck auf die Verbraucher im Geschäft von Walmart bemerkbar mache. Konsumdruck begrenzt die Hoffnung auf Überraschungen Steven Shemesh betone, dass der Konsumdruck weiterhin spürbar sei. Dieser mache positive Überraschungen von Walmart wenig wahrscheinlich. Damit rücke RBC einen zentralen Unsicherheitsfaktor in den Vordergrund: Auch bei einem hochwertigen Konsumunternehmen könne ein schwieriges Umfeld die Möglichkeiten begrenzen, die Erwartungen zu übertreffen. Die Walmart-Aktienanalyse enthalte daher keine Entwarnung für den bevorstehenden Quartalsbericht. Konkrete Umsatz- oder Gewinnschätzungen nenne die vorliegende Zusammenfassung nicht. Ebenso wenig prognostiziere Steven Shemesh ausdrücklich ein Verfehlen der Erwartungen. Seine Zurückhaltung beziehe sich vor allem auf die geringe Wahrscheinlichkeit positiver Überraschungen. Chancen und Risiken vor dem Bericht wenig attraktiv Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei mit Blick auf die Quartalszahlen nicht gerade attraktiv, urteile Steven Shemesh. Damit unterscheide RBC zwischen dem bestätigten Rating "outperform" und der kurzfristigen Ausgangslage vor der Veröffentlichung. Diese Differenzierung sei der Kern der Walmart-Aktienanalyse: Das unveränderte Kursziel 131 USD stehe für eine weiterhin positive grundsätzliche Einschätzung, während Steven Shemesh dem unmittelbar bevorstehenden Zahlenereignis mit Vorsicht begegne. Ein positives Rating bedeute in diesem Fall somit nicht, dass RBC einen starken kurzfristigen Kursimpuls erwarte. Die Zurückhaltung vor dem Bericht bleibe trotz der verbesserten Attraktivität hochwertiger Konsumaktien bestehen. Kursziel 131 USD: Begrenzter Abstand zum aktuellen Kurs Zwischen dem genannten Aktienkurs von 125,94 USD und dem Kursziel 131 USD liegen 5,06 USD. Der rechnerische Abstand von rund 4% zeigt, dass die RBC-Zielmarke nur moderat über dem aktuellen Kurs liegt. Steven Shemesh halte dennoch am Rating "outperform" fest. Für Anleger ergebe sich daraus ein differenziertes Bild: Die grundsätzliche Einschätzung bleibe positiv, die kurzfristige Erwartung an den Quartalsbericht falle jedoch deutlich nüchterner aus. RBC bestätigt in der Walmart-Aktienanalyse das Kursziel 131 USD und das Rating "outperform". Steven Shemesh sieht vor den Zahlen allerdings kein besonders attraktives Chancen-Risiko-Profil und hält positive Überraschungen angesichts des Konsumdrucks für wenig wahrscheinlich. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – ausnahmsweise landet damit etwas im Einkaufswagen des Gruppenwissens, das weder Versandkosten noch ein Abo verursacht! (Analyse vom 09.11.2026) Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 10. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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