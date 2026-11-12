Wacker Neuson Q3-Zahlen: Aktie fällt 6,55% – die Margenprognose enttäuscht

Die Wacker Neuson-Aktie (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker: WAC) gerät nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen am 12. November 2026 deutlich unter Druck. Beim genannten Kursstand von 21,40 EUR verliert das Papier 1,50 EUR beziehungsweise 6,55% und zählt damit aktuell zu den größten Verlierern im MDAX. Dabei präsentiert der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen auf den ersten Blick erfreuliche Fortschritte: Umsatz, operative Marge und Free Cashflow liegen über dem Vorjahr. Doch die Börse richtet ihren Blick nach vorn. Die reduzierte Obergrenze der Margenprognose zeigt, dass die Ertragsaussichten für das Gesamtjahr hinter dem bisher möglichen Bestfall zurückbleiben.