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Wacker Neuson Aktie: Umsatz plus 14 Prozent, Margenziel gekappt – Aktienanalyse: Überreaktion oder Warnsignal?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Minus 7,43 Prozent in einer Woche, fast 10 Prozent allein am Donnerstag: Die Wacker Neuson Aktie gehört zu den Verlierern im SDAX. Der Münchner Baumaschinenhersteller wächst kräftig und verdient deutlich mehr, kappt aber die Obergrenze seines Margenziels. Unsere Wacker Neuson Aktienanalyse zeigt, ob die Börse überreagiert hat und was die Wacker Neuson Aktienprognose bestimmt.

Titelgrafik im aktiencheck-Design: goldener Bagger als Linienzeichnung auf dunkelblauem Grund, aktiencheck.de-Logo, Kicker SDAX-Verlierer der Woche und die Überschrift der Wacker Neuson Aktienanalyse
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Ein Satz im Ausblick reichte, um die Wacker Neuson Aktie auf Talfahrt zu schicken. Am Donnerstag legte der Baumaschinenhersteller solide Quartalszahlen vor – und senkte die Obergrenze seiner Margenprognose. Die Aktie brach daraufhin um bis zu 9,6 Prozent auf rund 20,70 Euro ein. Unter dem Strich steht ein Wochenminus von 7,43 Prozent und ein Platz unter den SDAX-Verlierern. Dabei hat das Unternehmen nach neun Monaten deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Unsere Wacker Neuson Aktienanalyse prüft, ob die Börse überreagiert hat – und was die Wacker Neuson Aktienprognose bestimmt.

Umsatz nach neun Monaten, plus 13,6 Prozent
1,85 Mrd. €
EBIT-Marge nach neun Monaten, Vorjahr 6,0 Prozent
8,1 %
Neue EBIT-Margenprognose 2026, zuvor 7,0 bis 8,0 Prozent
7,0–7,5 %
Free Cashflow nach neun Monaten
127,0 Mio. €
Wochenminus im SDAX
−7,43 %
Quelle: Wacker Neuson, Mitteilung vom 12. November 2026; Wochenperformance laut Kursliste

Steckbrief

Unternehmen
Wacker Neuson SE
Sitz
München
Ticker
WAC (Xetra)
Index
SDAX
Kurs
rund 20,65 Euro
Börsenwert
rund 1,45 Milliarden Euro
KGV 2026e
rund 11
Vorstandschef
Karl Tragl

Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung

Die Quartalszahlen

Wachstum mit leichter Verfehlung: was am Donnerstag passierte

Für die Wacker Neuson Aktienanalyse lohnt der Blick auf die Details – denn die Zahlen waren besser als die Kursreaktion.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,2 Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Das EBIT legte um gut 10 Prozent auf 45,6 Millionen Euro zu, blieb damit aber knapp unter der Markterwartung von 46,0 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich leicht auf 7,7 Prozent, der Nettogewinn stieg auf 29,0 Millionen Euro. Im Quartal wirkten positive und negative Sondereffekte: Aufwendungen für Kostensenkungsmaßnahmen auf der einen, Rückerstattungen von US-Zöllen auf der anderen Seite. Nach einer schwächeren Sommerperiode zog der Auftragseingang im September wieder an.

Nach neun Monaten fällt die Bilanz deutlich besser aus: Der Umsatz wuchs um 13,6 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro, das EBIT um 54 Prozent auf 150,3 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,82 auf 1,45 Euro. Der Free Cashflow erreichte 127,0 Millionen Euro, die Net-Working-Capital-Quote sank mit 28,2 Prozent unter das strategische Ziel von 30 Prozent. Die Nettoverschuldung liegt nur noch beim 0,4-Fachen des EBITDA.

Wacker Neuson: EBIT nach neun Monaten

Millionen Euro

Quelle: Wacker Neuson, Mitteilung vom 12. November 2026

Daten als Tabelle
ZeitraumEBIT
9M 202597,4
9M 2026150,3

Der Auslöser

Obergrenze gekappt: warum die Börse verkauft

Der Konzern hält am Umsatzziel von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro fest, erwartet aber nur noch eine EBIT-Marge von 7,0 bis 7,5 Prozent statt bisher bis zu 8,0 Prozent. Weil die Marge nach neun Monaten bei 8,1 Prozent liegt, bedeutet das rechnerisch ein deutlich schwächeres viertes Quartal. Anleger lesen daraus, dass die Nachfrage zum Jahresende nachlässt und Restrukturierungskosten anfallen. Für die Wacker Neuson Aktienprognose ist entscheidend, ob die Delle auf das Schlussquartal begrenzt bleibt.

Die Stärken

Amerika und Kompaktmaschinen: wo Wacker Neuson wächst

Trotz der vorsichtigeren Prognose wächst Wacker Neuson in den wichtigsten Märkten kräftig. In Amerika stieg der Umsatz nach neun Monaten um 16,8 Prozent, in Europa um 13,3 Prozent. Alle Geschäftsbereiche legten zu, angeführt von Kompaktmaschinen wie Minibaggern und Radladern mit plus 18,3 Prozent. Auf Basis des hochgerechneten Jahresgewinns kommt die Aktie nach dem Kursrutsch auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11.

Die Szenarien

Wacker Neuson Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Die Delle bleibt kurz

    Das vierte Quartal fällt besser aus als befürchtet, der Ausblick auf 2027 überzeugt. Dann könnte die Aktie die Verluste dieser Woche wieder aufholen.

  2. Szenario 2: Bodenbildung

    Die Prognose wird erreicht, ohne Überraschung. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 20 und 23 Euro.

  3. Szenario 3: Die Baukonjunktur kippt

    Schwächere Aufträge im Winter und Restrukturierungskosten drücken auch den Ausblick 2027. Dann droht ein weiterer Rückfall.

Häufige Fragen zur Wacker Neuson Aktienanalyse

Warum ist die Wacker Neuson Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Wacker Neuson senkte am 12. November die Obergrenze seiner EBIT-Margenprognose von 8,0 auf 7,5 Prozent. Die Aktie brach daraufhin ein und verlor in der Woche 7,43 Prozent.

Was erwartet Wacker Neuson für 2026?
Einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 7,0 bis 7,5 Prozent.

Wo wächst Wacker Neuson am stärksten?
In Amerika mit plus 16,8 Prozent und bei Kompaktmaschinen mit plus 18,3 Prozent nach neun Monaten.

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