Wacker Neuson Aktie: Umsatz plus 14 Prozent, Margenziel gekappt – Aktienanalyse: Überreaktion oder Warnsignal?

Ein Satz im Ausblick reichte, um die Wacker Neuson Aktie auf Talfahrt zu schicken. Am Donnerstag legte der Baumaschinenhersteller solide Quartalszahlen vor – und senkte die Obergrenze seiner Margenprognose. Die Aktie brach daraufhin um bis zu 9,6 Prozent auf rund 20,70 Euro ein. Unter dem Strich steht ein Wochenminus von 7,43 Prozent und ein Platz unter den SDAX-Verlierern. Dabei hat das Unternehmen nach neun Monaten deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Unsere Wacker Neuson Aktienanalyse prüft, ob die Börse überreagiert hat – und was die Wacker Neuson Aktienprognose bestimmt.