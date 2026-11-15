Ein Satz im Ausblick reichte, um die Wacker Neuson Aktie auf Talfahrt zu schicken. Am Donnerstag legte der Baumaschinenhersteller solide Quartalszahlen vor – und senkte die Obergrenze seiner Margenprognose. Die Aktie brach daraufhin um bis zu 9,6 Prozent auf rund 20,70 Euro ein. Unter dem Strich steht ein Wochenminus von 7,43 Prozent und ein Platz unter den SDAX-Verlierern. Dabei hat das Unternehmen nach neun Monaten deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Unsere Wacker Neuson Aktienanalyse prüft, ob die Börse überreagiert hat – und was die Wacker Neuson Aktienprognose bestimmt.
Wacker Neuson Aktie: Umsatz plus 14 Prozent, Margenziel gekappt – Aktienanalyse: Überreaktion oder Warnsignal?
Minus 7,43 Prozent in einer Woche, fast 10 Prozent allein am Donnerstag: Die Wacker Neuson Aktie gehört zu den Verlierern im SDAX. Der Münchner Baumaschinenhersteller wächst kräftig und verdient deutlich mehr, kappt aber die Obergrenze seines Margenziels. Unsere Wacker Neuson Aktienanalyse zeigt, ob die Börse überreagiert hat und was die Wacker Neuson Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wacker Neuson SE
- Sitz
- München
- Ticker
- WAC (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 20,65 Euro
- Börsenwert
- rund 1,45 Milliarden Euro
- KGV 2026e
- rund 11
- Vorstandschef
- Karl Tragl
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Quartalszahlen
Wachstum mit leichter Verfehlung: was am Donnerstag passierte
Für die Wacker Neuson Aktienanalyse lohnt der Blick auf die Details – denn die Zahlen waren besser als die Kursreaktion.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,2 Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Das EBIT legte um gut 10 Prozent auf 45,6 Millionen Euro zu, blieb damit aber knapp unter der Markterwartung von 46,0 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich leicht auf 7,7 Prozent, der Nettogewinn stieg auf 29,0 Millionen Euro. Im Quartal wirkten positive und negative Sondereffekte: Aufwendungen für Kostensenkungsmaßnahmen auf der einen, Rückerstattungen von US-Zöllen auf der anderen Seite. Nach einer schwächeren Sommerperiode zog der Auftragseingang im September wieder an.
Nach neun Monaten fällt die Bilanz deutlich besser aus: Der Umsatz wuchs um 13,6 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro, das EBIT um 54 Prozent auf 150,3 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,82 auf 1,45 Euro. Der Free Cashflow erreichte 127,0 Millionen Euro, die Net-Working-Capital-Quote sank mit 28,2 Prozent unter das strategische Ziel von 30 Prozent. Die Nettoverschuldung liegt nur noch beim 0,4-Fachen des EBITDA.
Wacker Neuson: EBIT nach neun Monaten
Millionen Euro
Quelle: Wacker Neuson, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|EBIT
|9M 2025
|97,4
|9M 2026
|150,3
Der Auslöser
Obergrenze gekappt: warum die Börse verkauft
Der Konzern hält am Umsatzziel von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro fest, erwartet aber nur noch eine EBIT-Marge von 7,0 bis 7,5 Prozent statt bisher bis zu 8,0 Prozent. Weil die Marge nach neun Monaten bei 8,1 Prozent liegt, bedeutet das rechnerisch ein deutlich schwächeres viertes Quartal. Anleger lesen daraus, dass die Nachfrage zum Jahresende nachlässt und Restrukturierungskosten anfallen. Für die Wacker Neuson Aktienprognose ist entscheidend, ob die Delle auf das Schlussquartal begrenzt bleibt.
Die Stärken
Amerika und Kompaktmaschinen: wo Wacker Neuson wächst
Trotz der vorsichtigeren Prognose wächst Wacker Neuson in den wichtigsten Märkten kräftig. In Amerika stieg der Umsatz nach neun Monaten um 16,8 Prozent, in Europa um 13,3 Prozent. Alle Geschäftsbereiche legten zu, angeführt von Kompaktmaschinen wie Minibaggern und Radladern mit plus 18,3 Prozent. Auf Basis des hochgerechneten Jahresgewinns kommt die Aktie nach dem Kursrutsch auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11.
Die Szenarien
Wacker Neuson Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Delle bleibt kurz
Das vierte Quartal fällt besser aus als befürchtet, der Ausblick auf 2027 überzeugt. Dann könnte die Aktie die Verluste dieser Woche wieder aufholen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Prognose wird erreicht, ohne Überraschung. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 20 und 23 Euro.
Szenario 3: Die Baukonjunktur kippt
Schwächere Aufträge im Winter und Restrukturierungskosten drücken auch den Ausblick 2027. Dann droht ein weiterer Rückfall.
Häufige Fragen zur Wacker Neuson Aktienanalyse
Warum ist die Wacker Neuson Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Wacker Neuson senkte am 12. November die Obergrenze seiner EBIT-Margenprognose von 8,0 auf 7,5 Prozent. Die Aktie brach daraufhin ein und verlor in der Woche 7,43 Prozent.
Was erwartet Wacker Neuson für 2026?
Einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 7,0 bis 7,5 Prozent.
Wo wächst Wacker Neuson am stärksten?
In Amerika mit plus 16,8 Prozent und bei Kompaktmaschinen mit plus 18,3 Prozent nach neun Monaten.
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