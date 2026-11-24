Die Wacker Neuson Aktie gibt am Dienstagmittag nach: Um 12:45 Uhr kostet das Papier des Baumaschinenherstellers 19,06 Euro, ein Minus von 3,35 Prozent. Die Wacker Neuson Aktie ist damit einer der fünf größten SDAX Verlierer.
Wacker Neuson Aktie: SDAX Verlierer am Mittag – gesenkte Margenprognose lastet weiter auf dem Kurs
Die Wacker Neuson Aktie fällt am Dienstagmittag um 3,35 Prozent auf 19,06 Euro und ist SDAX Verlierer. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Seit den Quartalszahlen vom 12. November belastet die gesenkte Prognose für die EBIT-Marge.
Der Auslöser
Warum die Wacker Neuson Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Am Dienstag gibt es keine frische Meldung zur Wacker Neuson Aktie. Die Ursache für die Schwäche liegt eher in den Zahlen der Vorwoche: Am 12. November legte der Konzern das dritte Quartal vor und senkte dabei die Erwartung an die Ertragskraft. Seitdem tun sich Anleger schwer, den Kurs zu stabilisieren.
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 7,2 Prozent auf 589,7 Millionen Euro, das EBIT stieg um 10 Prozent auf 45,6 Millionen Euro und lag leicht unter den Erwartungen des Marktes. Wichtiger für die Wacker Neuson Aktie: Der Vorstand senkte die Prognose für die EBIT-Marge auf 7,0 bis 7,5 Prozent, zuvor waren bis zu 8,0 Prozent im Plan. Die Umsatzprognose von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro aus dem Sommer blieb Grundlage.
Einordnung
Von der Übernahmefantasie zurück zum Tagesgeschäft
Schon im Januar hatte die Wacker Neuson Aktie einen Rückschlag erlebt, als die Übernahmeüberlegungen endeten und der Kurs um 22 Prozent einbrach. Heute liegt der Titel mit 19,06 Euro in der Mitte seiner Jahresspanne von 16,66 bis 26,05 Euro. Die Dividende lag zuletzt bei 0,70 Euro je Aktie. Entscheidend wird, ob die Nachfrage nach Baumaschinen in Europa anzieht und die Margen stabil bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Wacker Neuson Aktie
Warum fällt die Wacker Neuson Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Die gesenkte Margenprognose vom 12. November und die Marktschwäche belasten.
Ist die Wacker Neuson Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 3,35 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten Verlierern im SDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Wacker Neuson Aktie?
ISIN DE000WACK012, WKN WACK01, Handelssymbol WAC (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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