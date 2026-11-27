Wacker Neuson Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Baumaschinenhersteller legt 2 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Wacker Neuson Aktie steigt am Freitag um 2,09 Prozent auf 19,52 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Anleger setzen auf eine Konjunkturerholung im kommenden Jahr.

Bild: Wacker Neuson Group (Pressebild, Mobilbagger EW100)

Ein solides Plus zum Wochenende: Die Wacker Neuson Aktie gewinnt am Freitag 2,09 Prozent auf 19,52 Euro und ist fünfzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 2,08 Millionen Euro lag der Umsatz deutlich über dem, was in dem Titel an gewöhnlichen Tagen gehandelt wird. Schlusskurs der Wacker Neuson Aktie 19,52 € Tagesgewinn, Platz 15 der SDAX Gewinner +2,09 % Kursgewinn zum Vortag +0,40 € Xetra-Tagesumsatz 2,08 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die Wacker Neuson Aktie heute? Eine Meldung aus München gibt es nicht. Die Wacker Neuson Aktie steigt mit den zyklischen Industriewerten. Am Markt wächst die Zuversicht, dass sich die Konjunktur 2027 weiter erholt. Davon würden Hersteller von Baumaschinen früh profitieren, weil Händler und Vermieter ihre Bestände dann wieder aufstocken. Dass der Umsatz mit gut zwei Millionen Euro hoch ausfiel, deutet auf größere Käufer hin. Schon am Donnerstagmorgen hatte der Titel zu den SDAX Gewinnern gehört. Der Hintergrund Kompakte Maschinen für Bau und Landwirtschaft Wacker Neuson baut kompakte Baumaschinen wie Minibagger, Radlader und Dumper sowie handgeführte Geräte zum Verdichten von Boden und Beton. Unter den Marken Kramer und Weidemann liefert der Konzern außerdem Lader für die Landwirtschaft. Wichtigster Markt ist Europa, dazu kommt Nordamerika. Das Geschäft folgt der Baukonjunktur und den Zinsen, weil Händler ihre Lager finanzieren müssen. Nach einem Nachfrageeinbruch hatte Wacker Neuson Kosten gesenkt und Bestände abgebaut. Die Wacker Neuson Aktie reagiert deshalb empfindlich auf jede Änderung der Konjunkturerwartungen. Was für die Wacker Neuson Aktie spricht Hoher Umsatz am Tag des Anstiegs

Früher Profiteur einer Erholung am Bau

Schlankere Kostenbasis nach dem Abschwung Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für das Plus

Die Bauwirtschaft in Europa bleibt schwach

Hohe Zinsen bremsen die Bestellungen der Händler Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Wacker Neuson Aktie Warum ist Wacker Neuson heute SDAX Gewinner?

Zyklische Industriewerte sind gefragt, weil Anleger auf eine Konjunkturerholung setzen. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Was stellt Wacker Neuson her?

Kompakte Baumaschinen, Verdichtungsgeräte und Lader für die Landwirtschaft. Wacker Neuson Aktie: ISIN DE000WACK012, WKN WACK01, Börsenkürzel WAC. Fazit zur Wacker Neuson Aktie Die Wacker Neuson Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner bei auffällig hohem Umsatz. Der Kurs nimmt eine Erholung vorweg, die in den Auftragsbüchern noch ankommen muss.

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