Wacker Neuson Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Atempause nach dem Margenschock, zurück über 19 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:50 2 Min.

Die Wacker Neuson Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,04 Prozent auf 19,02 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Zwei Wochen nach der gesenkten Margenprognose stabilisiert sich der Baumaschinenhersteller. Analysten sind gespalten.

Bild: Wacker Neuson Group (Pressebild, Mobilbagger EW100)

Der Bagger gräbt sich frei: Die Wacker Neuson Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,04 Prozent auf 19,02 Euro und ist zwanzigstgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am 12. November war der Münchner Baumaschinenhersteller nach einer vorsichtigeren Margenprognose um rund zehn Prozent abgestürzt. Kurs der Wacker Neuson Aktie am Morgen 19,02 € Tagesgewinn, Platz 20 der SDAX Gewinner +2,04 % Prognose für die EBIT-Marge 2026 7,0–7,5 % Umsatzprognose 2026 2,3–2,4 Mrd. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Wacker Neuson Group, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Wacker Neuson Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Wacker Neuson Aktie nimmt an der breiten Markterholung teil, die Industrie- und Zyklikerwerte am Donnerstag nach oben zieht. Im Dax gehört der Baukonzern Hochtief mit knapp vier Prozent Plus zu den stärksten Titeln, die Stimmung für Bau und Infrastruktur ist freundlich. Der SDAX Gewinner kommt von niedrigem Niveau. Vor den Quartalszahlen hatte die Aktie noch bei knapp 23 Euro notiert, am 20. November waren es 19,12 Euro. Die Marke von 19 Euro wird nun zum zweiten Mal verteidigt. Der Hintergrund Mehr Umsatz, weniger Marge Im dritten Quartal steigerte Wacker Neuson den Umsatz um 7,2 Prozent auf 589,7 Millionen Euro, nach neun Monaten stand ein Plus von 13,6 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro blieb unverändert, bei der EBIT-Marge rechnet der Vorstand nun mit 7,0 bis 7,5 Prozent. Die Analysten sind uneins: MPCM rät mit Kursziel 29 Euro zum Kauf, Jefferies nennt 23,50 Euro und Berenberg 22 Euro bei „Halten“, Kepler Cheuvreux empfiehlt mit 18 Euro den Verkauf. Was für die Wacker Neuson Aktie spricht Umsatz nach neun Monaten 13,6 Prozent höher

Umsatzprognose bestätigt

Mehrheit der Kursziele über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Margenprognose nach unten präzisiert

Kepler Cheuvreux rät zum Verkauf

Berenberg erwartet gebremstes Wachstum 2027 Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Wacker Neuson Aktie Warum ist die Wacker Neuson Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel erholt sich mit dem Gesamtmarkt von den Verlusten nach den Quartalszahlen. Wie weit liegen die Kursziele auseinander?

Von 18 Euro (Kepler Cheuvreux) bis 29 Euro (MPCM). Wacker Neuson Aktie: ISIN DE000WACK012, WKN WACK01, Börsenkürzel WAC. Fazit zur Wacker Neuson Aktie Die Wacker Neuson Aktie hat den Margenschock noch nicht verdaut, findet aber Halt. Wachstum ist da, die Profitabilität muss nachziehen. Der SDAX Gewinner verteidigt die Marke von 19 Euro, mehr ist es heute nicht.

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