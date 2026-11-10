Insofern seien die Ausrichtung und die personelle Besetzung der EZB von großer Bedeutung für den Wohlstand der Bevölkerung. Es könnte sich lohnen, einmal eine erfahrene Persönlichkeit aus der europäischen Kreditwirtschaft an die Spitze der EZB zu berufen. Was in Amerika möglich sei, sollte auch in der EU möglich sein. Gewiss gebe es in den als sehr erfolgreich angesehenen Bankenkulturen Spaniens und Italiens geeignete Persönlichkeiten. Auf diese Weise könnte auch der Politisierung der EZB, die ja eigentlich unabhängig von der Politik sein sollte, Einhalt geboten werden. Für die Bürger der EU sei die Geldentwertung von zentraler Bedeutung. Selbst Schüler der Gen Z demonstrierten mittlerweile gegen die zu hohe Teuerung. Die Chance auf eine schlanke, unpolitische und effektive Europäische Zentralbank sollte mit dem Abgang von Christine Lagarde konsequent ergriffen werden. Auch für Kapitalanleger wäre dies eine äußerst willkommene Botschaft. Denn stabile Preise könnten dazu beitragen, die kalte Progression bei Kursgewinnen und Dividendenausschüttungen zu verhindern.