In der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt es zu Beginn des neuen Jahres zu einem Führungswechsel, so Dr. Christoph Bruns von LOYS.
Wachwechsel bei der EZB
Christine Lagarde gibt ihr Amt als Präsidentin der EZB im Februar 2027 ab
Christine Lagarde werde ihr Amt als Präsidentin der EZB im Februar 2027 abgeben. Die zentrale Aufgabe der EZB bestehe darin, die Geldwertstabilität zu erhalten. Wie schädlich Inflation sei, erführen die Bürger der EU seit Jahren, wenn sie ihr Geld ausgäben. Kaufkraftverlust sei Wohlstandsverlust.
In der Amtszeit von Frau Lagarde habe der Euro auf der Basis amtlicher Zahlen knapp 25 % seiner Kaufkraft eingebüßt. Hätte die EZB ihr eigenes Inflationsziel von 2 % Geldentwertung pro Jahr erreicht, wären es lediglich knapp 15 % gewesen. Diese deutliche Zielverfehlung dürfte zu einem abschätzigen Urteil über die Arbeit der EZB-Präsidentin führen. Hinzu komme, dass das Wirtschaftswachstum der Eurozone während ihrer Amtszeit äußerst mager gewesen sei. Zudem könne man grundsätzlich darüber debattieren, ob Geldwertstabilität nicht eher ein jährliches Inflationsziel von 0 % anstelle von 2 % voraussetzen sollte. Immerhin scheine das Wort „Geldwertstabilität“ dies nahezulegen. Jedenfalls sei Warren Buffett, der bekannte amerikanische Investor, zeitlebens dieser Ansicht gewesen.
Die zu hohe Inflationsentwicklung der vergangenen Jahre werfe grundsätzliche Fragen auf. So müsse etwa hinterfragt werden, ob die EZB von einer Politikerin, wie Christine Lagarde es gewesen sei, geführt werden sollte. Man müsse sich daran erinnern, dass die Juristin Lagarde ins Amt gekommen sei, um im Gegenzug Ursula von der Leyen den Weg an die Spitze der EU-Kommission zu ebnen. Auch das Thema Frauenquoten müsse angesichts der inzwischen gemachten Erfahrungen auf den Prüfstand gestellt werden. Vieles spreche dafür, dass Kompetenz und Leistung bessere Eignungsmaßstäbe für die Besetzung von Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik seien. Immerhin gehe es um Wohlstand, in dem doch die allermeisten Menschen leben wollten. Die Vernachlässigung dieses Zieles habe bekanntlich dazu geführt, dass Europa in den vergangenen Jahren im Vergleich mit Amerika und China wirtschaftlich zurückgefallen sei.
Ferner müsse kritisch analysiert werden, ob das europäische Zentralbankensystem nicht überdimensioniert und zu teuer sei. Dabei sei zu bedenken, dass jedes Land, das den Euro nutze, über eine eigene Notenbankorganisation verfüge. Notenbanken seien Großbehörden, ähnlich wie die EZB. Auffällig sei, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wesentlich geringere Notenbanksystemkapazitäten vorhielten und wirtschaftlich keineswegs schwächer als die EU dastünden.
Insofern seien die Ausrichtung und die personelle Besetzung der EZB von großer Bedeutung für den Wohlstand der Bevölkerung. Es könnte sich lohnen, einmal eine erfahrene Persönlichkeit aus der europäischen Kreditwirtschaft an die Spitze der EZB zu berufen. Was in Amerika möglich sei, sollte auch in der EU möglich sein. Gewiss gebe es in den als sehr erfolgreich angesehenen Bankenkulturen Spaniens und Italiens geeignete Persönlichkeiten. Auf diese Weise könnte auch der Politisierung der EZB, die ja eigentlich unabhängig von der Politik sein sollte, Einhalt geboten werden. Für die Bürger der EU sei die Geldentwertung von zentraler Bedeutung. Selbst Schüler der Gen Z demonstrierten mittlerweile gegen die zu hohe Teuerung. Die Chance auf eine schlanke, unpolitische und effektive Europäische Zentralbank sollte mit dem Abgang von Christine Lagarde konsequent ergriffen werden. Auch für Kapitalanleger wäre dies eine äußerst willkommene Botschaft. Denn stabile Preise könnten dazu beitragen, die kalte Progression bei Kursgewinnen und Dividendenausschüttungen zu verhindern.
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