Vonovia Aktie: Shortseller D. E. Shaw rudert zurück - doch der Immobilienriese kommt nicht vom Fleck!

Bei der Vonovia-Aktie zeichnet sich eine interessante Entwicklung ab! Während der Aktienkurs leicht um 0,23 Prozent auf 17,285 Euro nachgibt, reduziert ein bedeutender institutioneller Investor seine Wette auf fallende Kurse. D. E. Shaw & Co., L.P. hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 9. November 2026 von 0,82 auf 0,79 Prozent des Aktienkapitals gesenkt. Das entspricht einem Rückgang um rund 3,7 Prozent. Doch von einer umfassenden Entwarnung kann keine Rede sein: Weitere institutionelle Investoren halten erhebliche Short-Positionen. Insgesamt summieren sich die vier zuletzt veröffentlichten Netto-Leerverkaufspositionen auf 3,16 Prozent des Vonovia-Aktienkapitals. Besonders spannend ist der Gegensatz zwischen dem vorsichtigen Rückzug von D. E. Shaw und der weiterhin ausgeprägten Positionierung anderer Leerverkäufer. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob sich bei Deutschlands größtem börsennotierten Wohnungskonzern eine allmähliche Stimmungswende anbahnt oder ob die Skepsis institutioneller Investoren weiterhin gerechtfertigt ist.