Am Mittwoch noch auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr, am Freitag unter den ATX Gewinnern der Woche: Die voestalpine-Aktie (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Wiener-Börse-Kürzel: VOE, Xetra-Kürzel: VAS, US-Handelssymbol: VLPNF) beendete die KW 48 mit einem Plus von 3,75 Prozent und belegte Platz fünf im Leitindex. Der ATX selbst kam nur auf 0,35 Prozent. Die Wende kam pünktlich zum Tiefpunkt – und sie hatte Namen: Oddo BHF und Deutsche Bank.
voestalpine-Aktie ATX Gewinner der Woche: Analysten blasen zum Einstieg – Comeback vom 12-Monats-Tief
Die voestalpine-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Nach einem neuen 12-Monats-Tief am Mittwoch drehte der Stahl- und Technologiekonzern kräftig nach oben und beendete die KW 48 mit einem Plus von 3,75 Prozent. Den Anstoß gaben eine Hochstufung durch Oddo BHF und positive Stimmen der Deutschen Bank. Unsere Wochenanalyse zeigt, wie belastbar die Wende ist.
Wochenanalyse
Vom Tief zur Kaufwelle
Zum Wochenstart bezeichnete die Deutsche Bank voestalpine laut Handelsblatt als „Kaufgelegenheit“ und nannte das Bahngeschäft als möglichen Kurstreiber. Zunächst überwog jedoch die Marktschwäche: Am Mittwoch rutschte die Aktie bis auf 32,10 Euro und markierte damit ein neues 12-Monats-Tief. Seit dem 22. Oktober hatte sie zu diesem Zeitpunkt rund 26 Prozent verloren. Am Donnerstag folgte der Umschwung: Oddo BHF stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Outperform“ hoch und hob das Kursziel von 46 auf 50 Euro an. Die voestalpine-Aktie sprang um 5,40 Prozent auf 33,20 Euro und war der meistgehandelte Wert im ATX. Am Freitag legte sie weitere 1,75 Prozent zu.
Die Gründe
Warum Analysten die Stahlwende sehen
Oddo BHF dreht auf Outperform
Analyst Patrick Steiner sieht die Stahlwende positiver und hält die Aktie nach dem Kursrutsch für attraktiv bewertet. Das neue Kursziel von 50 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Kurs.
Jefferies bereits zuvor positiv
Schon am 18. November hatte Jefferies voestalpine von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft, weil die Aktie deutlich schlechter gelaufen war als andere europäische Stahlwerte. Das Kursziel wurde dabei von 52 auf 48 Euro gesenkt.
Bahn und Technologie
Neben Stahl betreibt voestalpine ein starkes Geschäft mit Bahninfrastruktur, Luftfahrt- und Energiekomponenten, das als stabilisierender Faktor gilt.
Grüne Transformation
Der Umstieg auf Elektrolichtbogenöfen schreitet voran; Österreich baut dafür neue Strominfrastruktur auf.
Einordnung
Belastungen bleiben auf dem Tisch
Operativ ist voestalpine nicht ohne Sorgen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 erzielte der Konzern rund 7,7 Milliarden Euro Umsatz, engte aber die EBITDA-Prognose auf 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro ein – zuvor lag die Obergrenze bei 1,85 Milliarden Euro. Als Gründe nannte das Management höhere Energie- und Logistikkosten sowie zusätzliche US-Zölle. Am Standort Kindberg fallen wegen der US-Handelsbarrieren 150 Stellen in der Rohrproduktion weg. Auf Monatssicht liegt die Aktie trotz der Erholung noch gut 20 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur voestalpine-Aktie
Warum ist die voestalpine-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 3,75 Prozent. Auslöser war vor allem die Hochstufung durch Oddo BHF auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 50 Euro am 26. November.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der voestalpine-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000937503, die WKN 897200. An der Wiener Börse lautet das Kürzel VOE, auf Xetra VAS und in den USA außerbörslich VLPNF.
Was belastet voestalpine operativ?
Höhere Energie- und Logistikkosten sowie US-Zölle führten zu einer eingeengten EBITDA-Prognose von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro für 2026/27.
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