Warum ist die voestalpine-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 3,75 Prozent. Auslöser war vor allem die Hochstufung durch Oddo BHF auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 50 Euro am 26. November.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der voestalpine-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000937503, die WKN 897200. An der Wiener Börse lautet das Kürzel VOE, auf Xetra VAS und in den USA außerbörslich VLPNF.

Was belastet voestalpine operativ?

Höhere Energie- und Logistikkosten sowie US-Zölle führten zu einer eingeengten EBITDA-Prognose von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro für 2026/27.