Warum ist die Vienna Insurance Group-Aktie ATX Verlierer der Woche?

Die Aktie verlor in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 insgesamt 2,72 Prozent. Trotz starker Neunmonatszahlen nahmen Anleger nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen zwölf Monate Gewinne mit; die höhere Jahresprognose war bereits seit Oktober bekannt.

Wie viel hat die VIG nach neun Monaten verdient?

Das Ergebnis vor Steuern stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 15,4 Prozent auf 1.007,3 Millionen Euro, ohne Berücksichtigung der Nürnberger.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Vienna Insurance Group-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000908504, die WKN A0ET17. An der Wiener Börse lautet das Kürzel VIG, auf Xetra WSV2 und in den USA außerbörslich VNRGF.