Rekordzahlen, aber keine Kursrally: Die Vienna Insurance Group-Aktie (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Wiener-Börse-Kürzel: VIG, Xetra-Kürzel: WSV2, US-Handelssymbol: VNRGF) verlor in der KW 48 2,72 Prozent und gehört damit zu den ATX Verlierern der Woche. Am Freitag gab sie weitere 1,11 Prozent auf 71,50 Euro nach. Dabei hatte der größte Versicherungskonzern Österreichs am Donnerstag erstmals einen Vorsteuergewinn von mehr als einer Milliarde Euro nach neun Monaten gemeldet. Der ATX gewann in der Woche 0,35 Prozent.
Vienna Insurance Group-Aktie ATX Verlierer der Woche: Erstmals über eine Milliarde Gewinn – und trotzdem gehen Anleger von Bord
Die Vienna Insurance Group-Aktie ist einer der ATX Verlierer der Woche: Trotz eines Vorsteuergewinns von mehr als einer Milliarde Euro nach neun Monaten verlor der Versicherer in der KW 48 2,72 Prozent. Nach einem Kursplus von rund 46 Prozent in zwölf Monaten nahmen Anleger Gewinne mit. Unsere Wochenanalyse zeigt, was in den Zahlen steckt und warum die Aktie trotzdem nachgab.
Die Zahlen
Wachstum auf breiter Front
Die Vienna Insurance Group steigerte in den ersten drei Quartalen 2026 das Ergebnis vor Steuern um 15,4 Prozent auf 1.007,3 Millionen Euro. Die verrechneten Prämien wuchsen um 5,3 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro, der versicherungstechnische Ertrag um 6,6 Prozent auf 10,38 Milliarden Euro. Die Combined Ratio verbesserte sich leicht auf 92,0 Prozent, die Solvenzquote stieg von 272 auf 276 Prozent. Diese Zahlen enthalten die kürzlich übernommene Nürnberger noch nicht. CEO Hartwig Löger verwies auf den dynamischen Wachstumskurs in den Kernmärkten Zentral- und Osteuropas.
Treiber Osteuropa
Vor allem das Segment Erweiterte CEE mit Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn trug zum Ergebnisanstieg bei.
Preiserhöhungen wirken
Neben mehr Neugeschäft stützten Tarifanpassungen in mehreren Sparten den versicherungstechnischen Ertrag.
Prognose bereits angehoben
Schon im Oktober hatte die VIG den Ausblick für das Vorsteuerergebnis 2026 einschließlich Nürnberger auf 1,35 bis 1,40 Milliarden Euro erhöht.
Nürnberger als Wachstumsschub
Die größte Übernahme der Firmengeschichte soll erstmals im Konzernabschluss 2026 vollständig berücksichtigt werden.
Analyse
Warum die Aktie trotzdem fiel
Die Reaktion an der Börse fiel verhalten aus: Am Donnerstag gab die Aktie um 0,55 Prozent nach, am Freitag folgten weitere Verluste. Ein Grund liegt auf der Hand: Die wichtigste Botschaft – die höhere Jahresprognose – war bereits seit Mitte Oktober bekannt und im Kurs enthalten. Zudem hat die Aktie auf Jahressicht rund 46 Prozent zugelegt und sich über fünf Jahre fast verdreifacht. In einer Woche, in der Finanzwerte insgesamt unter Druck standen, nutzten Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Auf Monatssicht liegt die VIG-Aktie trotz des Wochenminus leicht im Plus.
Häufige Fragen zur Vienna Insurance Group-Aktie
Warum ist die Vienna Insurance Group-Aktie ATX Verlierer der Woche?
Die Aktie verlor in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 insgesamt 2,72 Prozent. Trotz starker Neunmonatszahlen nahmen Anleger nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen zwölf Monate Gewinne mit; die höhere Jahresprognose war bereits seit Oktober bekannt.
Wie viel hat die VIG nach neun Monaten verdient?
Das Ergebnis vor Steuern stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 15,4 Prozent auf 1.007,3 Millionen Euro, ohne Berücksichtigung der Nürnberger.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Vienna Insurance Group-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000908504, die WKN A0ET17. An der Wiener Börse lautet das Kürzel VIG, auf Xetra WSV2 und in den USA außerbörslich VNRGF.
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