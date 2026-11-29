Warum ist die Verbund-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,04 Prozent. In einem schwankungsreichen Markt mit Verlusten bei Technologie- und Bankwerten suchten Anleger Stabilität im Versorger.

Was rät die UBS zur Verbund-Aktie?

Die UBS bestätigte am 27. November 2026 ihre Einstufung „Sell“ und hob das Kursziel leicht von 55 auf 56 Euro an.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Verbund-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000746409, die WKN 877738. An der Wiener Börse lautet das Kürzel VER, auf Xetra OEWA und in den USA außerbörslich OEZVF.