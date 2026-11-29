In einer Woche, in der Technologie- und Bankaktien die Anleger durchschüttelten, war die Verbund-Aktie (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Wiener-Börse-Kürzel: VER, Xetra-Kürzel: OEWA, US-Handelssymbol: OEZVF) gefragt: Der Stromkonzern legte in der KW 48 um 2,04 Prozent zu und schaffte es damit als Nummer zehn unter die ATX Gewinner der Woche. Der Leitindex ATX gewann im selben Zeitraum 0,35 Prozent. Die Verbund-Aktie bewegte sich dabei deutlich ruhiger als der Gesamtmarkt.
Verbund-Aktie ATX Gewinner der Woche: Der sichere Hafen im Tech-Sturm – obwohl die UBS weiter zum Verkauf rät
Die Verbund-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 2,04 Prozent schaffte es der Wasserkraft-Konzern in der KW 48 auf Platz zehn im ATX. Während Technologie- und Bankwerte heftig schwankten, suchten Anleger Stabilität im Versorger – trotz schwacher Wasserführung und einer bestätigten Verkaufsempfehlung der UBS. Unsere Wochenanalyse wägt ab.
Wochenanalyse
Stabilität als Kaufargument
Am deutlichsten zeigte sich die Rolle als sicherer Hafen am Dienstag: Während der ATX um 1,90 Prozent nachgab und der Halbleiterwert AT&S um mehr als 12 Prozent einbrach, führte die Verbund-Aktie mit einem Plus von 1,1 Prozent die Gewinnerliste im Leitindex an. Auch am Mittwoch, als Bankwerte bis zu 6 Prozent verloren, hielt sich der Versorger vergleichsweise stabil. Am Freitag trat die Aktie bei rund 70 Euro auf der Stelle, nachdem die UBS ihre Verkaufsempfehlung bestätigt hatte.
Die Gründe
Was Anleger am Versorger schätzen – und was nicht
Defensives Geschäftsmodell
Verbund erzeugt den Großteil seines Stroms aus Wasserkraft. Die Erträge hängen von Strompreisen und Wasserführung ab, nicht vom KI-Zyklus – in einer Tech-Korrektur ein Vorteil.
Staatlicher Mehrheitsaktionär
Die Republik Österreich hält die Mehrheit an Verbund. Das sorgt für Stabilität in der Aktionärsstruktur.
Schwache Wasserführung
Im bisherigen Jahresverlauf belastete Niedrigwasser das Ergebnis stark. Das operative Ergebnis sank nach neun Monaten um 39,4 Prozent auf 1.005,6 Millionen Euro.
UBS bleibt skeptisch
Die UBS bestätigte am Freitag ihr „Sell“-Votum und hob das Kursziel nur leicht von 55 auf 56 Euro an. Das Ziel liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs.
Einordnung
Abhängig vom Wetter
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Verbund ein EBITDA von rund 2,12 Milliarden Euro und ein bereinigtes Konzernergebnis von rund 1,05 Milliarden Euro. Wie stark die Zahlen vom Wetter abhängen, zeigt die Sensitivität: Jedes Prozent mehr oder weniger Wasserkrafterzeugung verändert das Konzernergebnis um rund 6,6 Millionen Euro. Am Tag der Quartalszahlen Anfang November war die Aktie um mehr als 5 Prozent eingebrochen. Seitdem hat sie sich stabilisiert und liegt auf Jahressicht 11,57 Prozent im Plus, über fünf Jahre jedoch noch mehr als 20 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Verbund-Aktie
Warum ist die Verbund-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,04 Prozent. In einem schwankungsreichen Markt mit Verlusten bei Technologie- und Bankwerten suchten Anleger Stabilität im Versorger.
Was rät die UBS zur Verbund-Aktie?
Die UBS bestätigte am 27. November 2026 ihre Einstufung „Sell“ und hob das Kursziel leicht von 55 auf 56 Euro an.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Verbund-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000746409, die WKN 877738. An der Wiener Börse lautet das Kürzel VER, auf Xetra OEWA und in den USA außerbörslich OEZVF.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.