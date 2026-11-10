USA: Die CPIs sind zu hoch für eine geldpolitische Entspannung

Der Blick in die Komponenten bestätige, was sich in den letzten Wochen bereits als relativ stabile Seitwärtsbewegung bei den Energiepreisen angefühlt habe. Mit 0,7% M/M seien diese zwar weiterhin gewachsen, aber längst nicht mehr so stark wie in den beiden Vormonaten. Während die Spritpreise an den Tankstellen im September noch um 9,1% M/M angestiegen seien, seien es im Oktober "nur" noch 1,0% gewesen. In dem Kontext seien die jüngsten Meldungen von Donald Trump wichtig, was den Iran angegangen sei. In der letzten Nacht habe sich der US-Präsident in den sozialen Medien geäußert und ein positives Momentum in Richtung eines Endes des Konflikts mit dem Iran prophezeit. Die Ölpreise hätten daraufhin zu reagieren geschienen, was sich auch positiv auf die Benzinpreise auswirke, welche bereits wieder die Marke von vier USD je Gallone unterschritten hätten. Allzu große Euphorie wäre allerdings wohl noch verfrüht.