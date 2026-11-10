Die Verbraucherpreise in den USA wuchsen im Oktober um 0,4% M/M, so die Analysten der Nord LB.
USA: Die CPIs sind zu hoch für eine geldpolitische Entspannung
Die Nord LB sieht trotz nachlassender Inflationsdynamik gute Gründe für eine weitere Fed-Zinsanhebung im Dezember.
Damit seien sie erwartungsgemäß abgekühlt, allerdings doch dynamischer als von den meisten Marktbeobachtern erhofft. Derzeit sei vor allem die Kerninflation spannend, wozu sich Christopher Waller im Vorfeld geäußert habe. Sollte diese bei 0,3% M/M oder mehr reinlaufen, müsste man die Strategie der Fed überdenken. Mit derzeit 0,3% falle dies also genau in die Bandbreite dieser Äußerung, welche derzeit aber wohl eher als "hawkishes" Erwartungsmanagement bezeichnet werden sollte, als den Pfad der Fed grundsätzlich neu einzuordnen. Für die FOMC-Sitzung im Dezember könnte die heutige Inflationsrate nichtsdestotrotz zementierenden Charakter für eine Zinsanhebung haben – es bleibe allerdings abzuwarten, ob es bei den Energiepreisen noch einmal zu Überraschungen kommen könnte.
Der Blick in die Komponenten bestätige, was sich in den letzten Wochen bereits als relativ stabile Seitwärtsbewegung bei den Energiepreisen angefühlt habe. Mit 0,7% M/M seien diese zwar weiterhin gewachsen, aber längst nicht mehr so stark wie in den beiden Vormonaten. Während die Spritpreise an den Tankstellen im September noch um 9,1% M/M angestiegen seien, seien es im Oktober "nur" noch 1,0% gewesen. In dem Kontext seien die jüngsten Meldungen von Donald Trump wichtig, was den Iran angegangen sei. In der letzten Nacht habe sich der US-Präsident in den sozialen Medien geäußert und ein positives Momentum in Richtung eines Endes des Konflikts mit dem Iran prophezeit. Die Ölpreise hätten daraufhin zu reagieren geschienen, was sich auch positiv auf die Benzinpreise auswirke, welche bereits wieder die Marke von vier USD je Gallone unterschritten hätten. Allzu große Euphorie wäre allerdings wohl noch verfrüht.
Der Nachhall des Shutdowns der US-Bürokratie aus dem letzten Jahr sei heute noch einmal sehr deutlich zu spüren. Es gebe nämlich mangels Daten keine offiziellen Jahresdaten zur Inflation. Im Vergleich zum Vorjahr dürfte diese aber relativ hoch ausfallen und sich vom Ziel der Preisniveaustabilität entfernt haben. Letztlich komme es darauf aber auch nicht an, denn die Preise seien den meisten Mitgliedern des FOMC wohl weiterhin zu hoch. Es gebe guten Grund zu der Annahme, dass in 29 Tagen der Leitzins um weitere 25 Basispunkte angehoben werden könnte. Perspektivisch sollte nun auch der Höchstpunkt in der Preissteigerungsdynamik erreicht sein und ein Disinflationstrend immer stärker offenbar werden, wobei dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Bis Inflationsraten von 2,0% Y/Y oder weniger in den Daten sichtbar würden, werde noch viel Wasser den Potomac River hinabfließen.
Die Inflation sei in den USA im Oktober um 0,4% M/M angestiegen und sei im Vergleich zum September in der Dynamik rückläufig. Die Geldpolitiker in Washington dürften sich aber wohlwollendere Zahlen gewünscht haben, um nicht erneut an der Zinsschraube drehen zu müssen. Sollten nicht grundlegende Entwicklungen in Gang gesetzt werden, welche die Preissteigerungsrate "dramatisch" nach unten ziehen müssten – man denke an einen Frieden im Iran – so würde das FOMC im Dezember wohl noch einen Zinsschritt nach oben vollziehen. Bis dahin sei es aber noch gut ein Monat, in geldpolitischer Zeitrechnung also eine halbe Ewigkeit hin.
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