Der November steht unter dem Eindruck des klaren Ausgangs der US-Zwischenwahlen, für die schon im Vorfeld eine deutliche Veränderung der politischen Landschaft prognostiziert wurde, so Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management.
US-Wahlen und Zinssorgen: Staatsanleihen, Aktien und Rohstoffe vor neuen Herausforderungen
Politische Unsicherheit, steigende Zinsen und geopolitische Spannungen sorgen für Turbulenzen an den Finanzmärkten. Raiffeisen Capital Management bleibt deshalb bei einer neutralen Aktiengewichtung und bevorzugt bonitätsstarke Unternehmensanleihen. Trotz erhöhter Volatilität stützen solide Unternehmensgewinne die Börsen
Anders als bei sonstigen "Midterms", die kaum Niederschlag am Kapitalmarkt gefunden hätten, sei diesmal mit einer temporär erhöhten Volatilität gerechnet worden - auch infolge von Sektorrotationen, die sich bereits im Oktober abgezeichnet hätten. Grundsätzlich müsse wohl davon ausgegangen werden, dass aufgrund der geopolitisch stark angespannten Lage und den damit zusammenhängenden Implikationen - etwa auf das (Energie)Preisniveau - politische Wahlen und Veränderungen aktuell mehr Einfluss auf das Kapitalmarktgeschehen hätten als früher.
So stünden die zu Jahresbeginn noch unerwarteten Leitzinsanhebungen von EZB und Fed wieder im Zusammenhang mit hohen Energiepreisen, ausgelöst durch einen geopolitischen Konflikt, ähnlich wie es schon im Jahr 2022 der Fall gewesen sei. Obwohl sich bis dato die Auswirkungen auf den privaten Konsum, die Investitionsentscheidungen der Unternehmen und damit auch auf das Wirtschaftswachstum infolge der veränderten Finanzierungsbedingungen in Grenzen halten würden, so habe das nunmehr erhöhte Zinsniveau tiefe Spuren an den Rentenmärkten hinterlassen, mit Renditeanstiegen und entsprechenden Kursabschlägen etwa bei Staatsanleihen.
In der Euro-Zone sei insbesondere in Frankreich, wo im Frühjahr 2027 eine richtungsweisende Präsidentschaftswahl anstehe, mit den jüngsten Auseinandersetzungen rund um Sparmaßnahmen und Strukturreformen angesichts der Staatsverschuldung und des Haushaltsdefizits ein zusätzlicher, politischer Belastungsfaktor im Länderspread eingepreist worden. Ende Oktober sei dann die Börse in Brasilien nach einem unerwarteten Wahlausgang stark eingebrochen. Zuletzt habe nun auch in den USA der Aktienmarkt mit einer Korrektur auf veränderte politische Rahmenbedingungen nach den Wahlen reagiert.
Es bleibe zu hoffen, dass trotz gehäufter politischer Ereignisse die alte Weisheit "Politische Börsen hätten kurze Beine" weiter Bestand habe und der Kapitalmarkt nach kurzfristig erhöhter Volatilität, wie auch meist in der Vergangenheit, relativ schnell wieder auf die Fundamentaldaten fokussieren könne. Die im Vormonat angepasste taktische Positionierung bleibe angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen neutral.
Staatsanleihen: Moderat niedrigere Renditen
Am Markt für risikoarme Staatsanleihen habe man im Oktober eine leichte Entspannung und moderat niedrigere Renditen beobachten können. Französische Staatsanleihen seien am Euro-Staatsanleihemarkt weiterhin im Fokus der Aufmerksamkeit geblieben, nachdem deren Risikoprämien gegenüber deutschen Staatsanleihen in den Vormonaten deutlich angestiegen seien. Die Experten von Raiffeisen Capital Management seien in ihrer taktischen Anleihen-Asset-Allokation bei französischen Staatsanleihen auf Kosten von italienischen Staatsanleihen stärker positioniert.
Unternehmensanleihen: Kräftige Spread-Anstiege
Unternehmensanleihen hätten zuletzt kräftige Credit-Spread-Anstiege hinnehmen müssen. Wir waren und bleiben in dieser Anlageklasse vorsichtig positioniert und favorisieren das bonitätsstärkere Investmentgrade Segment gegenüber dem bonitätsschwächeren High-Yield-Segment, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. EUR-Unternehmensanleihen seien indirekt von den Verwerfungen am französischen Staatsanleihemarkt betroffen gewesen, zumal sowohl im Investmentgrade- als auch im High-Yield-Segment französische Emittenten die größte Emittentengruppe bilden würden.
Emerging-Markets-Anleihen: Anstieg bei den Risikoprämien
Die allgemeine Verunsicherung an den Anleihemärkten habe abermals auch Schwellenländer-Anleihen in Mitleidenschaft gezogen. Deren Renditen hätten sich nun stabilisiert, die Risikoprämien seien hier allerdings angestiegen. An diesem Markt habe es sehr lange Zeit kaum eine Reaktionswirkung auf makroökonomische oder geopolitische Events gegeben. Die Experten von Raiffeisen Capital Management seien bei Emerging-Markets-Anleihen im Rahmen ihrer taktischen Anleihen-Asset-Allokation nicht exponiert.
Entwickelte Aktienmärkte: Weiterhin positive Gewinnentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte hätten in den letzten Monaten seitwärts tendiert. Stärkster Unterstützungsfaktor bleibe die sehr gute Gewinnentwicklung der Unternehmen. Gleichzeitig seien die Erwartungen in den letzten Monaten aber deutlich angehoben worden. Positive Überraschungen würden daher zunehmend schwierig. Die Stimmungsindikatoren würden aktuell ein neutrales Bild zeigen. Im Rahmen der taktischen Asset-Allokation würden die Experten von Raiffeisen Capital Management daher bei ihrer neutralen Aktiengewichtung bleiben.
Emerging-Markets-Aktien: Bewertungen würden leicht zurückgehen
Weiterhin könnten sich Emerging-Markets-Aktienmärkte dieses Jahr besser behaupten als entwickelte Märkte. Stark getrieben werde das vom Technologiesektor, der performanceseitig heraussteche. Interessant sei, dass die Bewertung trotz guter Wertentwicklung leicht zurückgehe. Dies sei auf die starke Gewinnentwicklung zurückzuführen, insbesondere im asiatischen Raum, der die gesamte Emerging-Markets-Region dominiere.
Rohstoffe: Energierohstoffe würden sehr volatil bleiben
Die internationalen Rohstoffmärkte hätten sich zuletzt etwas schwächer präsentiert. Edelmetalle hätten nach einer zwischenzeitlich stärkeren Phase zuletzt wieder etwas schwächer notiert. Gleiches gelte für die Industriemetalle. Energierohstoffe würden weiter sehr volatil bleiben, hätten aber zuletzt aufgrund der Ergebnisse der US-Midterms an Momentum verloren. Aktuell würden die Experten von Raiffeisen Capital Management in der taktischen Asset-Allokation keine Rohstoffposition halten.
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