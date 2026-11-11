US-Wahlen und Zinssorgen: Staatsanleihen, Aktien und Rohstoffe vor neuen Herausforderungen

So stünden die zu Jahresbeginn noch unerwarteten Leitzinsanhebungen von EZB und Fed wieder im Zusammenhang mit hohen Energiepreisen, ausgelöst durch einen geopolitischen Konflikt, ähnlich wie es schon im Jahr 2022 der Fall gewesen sei. Obwohl sich bis dato die Auswirkungen auf den privaten Konsum, die Investitionsentscheidungen der Unternehmen und damit auch auf das Wirtschaftswachstum infolge der veränderten Finanzierungsbedingungen in Grenzen halten würden, so habe das nunmehr erhöhte Zinsniveau tiefe Spuren an den Rentenmärkten hinterlassen, mit Renditeanstiegen und entsprechenden Kursabschlägen etwa bei Staatsanleihen.