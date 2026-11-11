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US-Inflation treibt Renditen - EZB signalisiert Zinserhöhung und warnt Frankreich

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 11:04 2 Min. Nord LB

Die Inflationssorgen nehmen zu: EZB-Chefvolkswirt Philip Lane signalisiert eine mögliche Zinserhöhung im Dezember und lehnt geldpolitische Hilfen für Frankreich ab. Gleichzeitig treiben überraschend hohe US-Inflationsdaten die Anleiherenditen nach oben. Aktien- und Rentenmärkte geraten damit erneut unter Druck

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Die steigende Inflation im Euroraum erhöht den Handlungsdruck auf die Europäische Zentralbank (EZB), so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen". EZB-Chefvolkswirt Philip Lane habe gestern gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg für Dezember eine weitere Zinserhöhung signalisiert (sofern sich die Datenlage nicht wesentlich verbessere). Mit einer Teuerungsrate von aktuell 4,0% und weiterhin hohen Energiepreisen bleibe der geldpolitische Straffungskurs damit vorerst angezeigt. Viel spannender sei aber eine Aussage Lanes im selben Interview gewesen, dass auf die Haushaltprobleme unseres westlichen Nachbarn Frankreich abgezielt habe. Lane: "Was die Anpassung am Anleihe-markt bei französischen Anleihen signalisiert hat, ist Unsicherheit über den französischen Haushaltsausblick. Das muss in Paris gelöst werden." Damit positioniere sich der Chefökonom klar gegen geldpolitische Hilfemaßnahmen der EZB (für Frankreich). Der heutige Handelstag sei ausnahmsweise etwas ruhiger. Heute würden zwar Inflationsdaten aus Deutschland und für die Eurozone gemeldet, hierbei handele es sich allerdings um die finalen Daten für den Oktober. Die Analysten der NORD/LB würden nicht von signifikanten Änderungen ausgehen, sodass die Preisänderungsrate stabil bleiben sollte. Üblicherweise werde zunächst eine Schnellschätzung veröffentlicht, welche dann zeitnah revalidiert werde. Überraschend hohe US-Inflationsdaten und hawkishe Fed-Kommentare hätten die amerikanischen Zinserwartungen am Dienstag deutlich nach oben getrieben. Die Rendite zweijähriger US-Treasuries sei um 19 Basispunkte auf 4,75% gesprungen, während Aktien und Anleihen unter Druck geraten seien. Die Kapitalmärkte würden nun mit einer stärkeren geldpolitischen Straffung in der größten Volkswirtschaft der Welt rechnen, nachdem die Verbraucherpreise im Oktober mit +0,4% gegenüber dem Vormonat über den Erwartungen gelegen hätten. Im Sog der Treasuries seien auch europäische Staatsanleihen wieder unter Druck geraten. Renditen 10-jähriger deutscher Bunds seien in dieser Gemengelage um 3 Basispunkte auf 3,29% gestiegen.

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