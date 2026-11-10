Der US-Derivatemarkt weitet seine Grenzen aus, so Laura Corrieras und Michel Bourgon, Fondsmanager von DPAM.
US-Derivatemarkt: Neue Möglichkeiten für aktive Manager
Neue S&P-500-Optionen und längere Handelszeiten erweitern die Möglichkeiten zur gezielten Portfolioabsicherung.
Ab dem 9. November 2026 würden neue S&P-500-Optionen eingeführt, deren Abrechnungswerte auf den Eröffnungskursen basieren würden. Sie würden die bestehenden, auf Schlusskursen basierenden Kontrakte ergänzen.
Dank immer kürzerer Zeithorizonte und immer längerer Handelszeiten könnten Anleger ihre Engagements immer präziser anpassen und Risiken absichern.
So könnten sie die Verfallstermine bei S&P-500-Optionen immer genauer auswählen. Habe es in der Vergangenheit hauptsächlich monatliche oder quartalsweise Verfallstermine gegeben, so seien 2022 tägliche Verfallstermine möglich geworden. Anleger könnten seitdem Absicherungen erwerben, die nur für einen einzigen Handelstag gelten würden. Mit der Einführung neuer Verfallstermine auf Basis der Eröffnungskurse könnten Anleger den Zeitpunkt ihres Risikomanagements noch präziser steuern. Zudem könnten S&P-500-Optionen außerhalb der traditionellen Handelszeiten der Aktienmärkte gehandelt werden; das bedeute zusätzliche Flexibilität und damit weniger Kosten für die Portfolioabsicherung.
Das Handelsvolumen, vor allem bei 0DTE-Optionskontrakten mit sehr kurzer Laufzeit, sei zuletzt stark gestiegen. Im Jahr 2025 seien insgesamt 26% mehr Optionskontrakte gehandelt worden als im Vorjahr, das sei das sechste Rekordjahr in Folge gewesen.
Derivate seien längst kein Nischenmarkt für Spezialisten mehr. Sie seien zu einem zentralen Bestandteil des US-Finanzökosystems geworden, auf den ein erheblicher Teil der Marktaktivität entfalle. Die größere Bandbreite an Absicherungsmöglichkeiten habe sogar dazu geführt, dass die Schwankungen im S&P 500-Index seit Einführung der sehr kurzfristigen Optionen zurückgegangen seien.
Die Tiefe des US-Derivatemarktes, seine Liquidität und die Vielfalt der verfügbaren Instrumente würden Anlegern bei der Risikosteuerung ein Maß an Flexibilität bieten, das in vielen anderen Märkten nur schwer zu erreichen sei. Auch US-Small- und Mid-Caps würden von diesem hoch entwickelten Markt profitieren. Für mehr als 80% der Aktien im Russell 2000 seien börsennotierte Optionen verfügbar.
Aktiven Managern biete sich im Derivatemarkt die Chance, sich mit dem Einsatz von Optionen, Futures und Optionsstrukturen hervorzutun, indem sie
zusätzliche Alphaquellen erschließen würden, indem Fehlbewertungen bei der Volatilität und Streuungen zwischen einzelnen Wertpapieren genutzt oder Risikoprämien einzelner Aktien vereinnahmt würden.
das Risikomanagement optimieren würden, etwa durch maßgeschneiderte Absicherungen, ein dynamisches Beta-Management und eine Verbesserung der Asymmetrie des Risiko-Rendite-Profils eines Portfolios.
Die Weiterentwicklung von S&P-500-Optionen durch ein breiteres Spektrum an Verfallsterminen und längere Handelszeiten biete langfristig orientierten Anlegern und aktiven Managern ein zunehmend breites Instrumentarium, um ihre Portfolios aufzubauen und abzusichern.
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