US-Derivatemarkt: Neue Möglichkeiten für aktive Manager

So könnten sie die Verfallstermine bei S&P-500-Optionen immer genauer auswählen. Habe es in der Vergangenheit hauptsächlich monatliche oder quartalsweise Verfallstermine gegeben, so seien 2022 tägliche Verfallstermine möglich geworden. Anleger könnten seitdem Absicherungen erwerben, die nur für einen einzigen Handelstag gelten würden. Mit der Einführung neuer Verfallstermine auf Basis der Eröffnungskurse könnten Anleger den Zeitpunkt ihres Risikomanagements noch präziser steuern. Zudem könnten S&P-500-Optionen außerhalb der traditionellen Handelszeiten der Aktienmärkte gehandelt werden; das bedeute zusätzliche Flexibilität und damit weniger Kosten für die Portfolioabsicherung.