Warum ist die UNIQA-Aktie ATX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,93 Prozent. Nach einem Rücksetzer von 4,4 Prozent am Tag des Kapitalmarkt-Updates setzten Anleger zum Wochenende wieder auf die Wachstumsstrategie und die verlässliche Dividende.

Was plant UNIQA mit der UNIQA Re?

Die Rückversicherungstochter in Zürich soll zum dritten Standbein werden. Ihr Prämienvolumen soll bis 2028 auf rund 900 Millionen Euro steigen.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der UNIQA-Aktie?

Die ISIN lautet AT0000821103, die WKN 928900. An der Wiener Börse lautet das Kürzel UQA, auf Xetra UN9.