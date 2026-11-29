Die UNIQA-Aktie (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Wiener-Börse-Kürzel: UQA, Xetra-Kürzel: UN9) hat eine bewegte Woche hinter sich: Am Mittwoch rutschte sie nach dem Kapitalmarkt-Update des Versicherers um 4,4 Prozent ab, zum Wochenschluss drehte sie wieder deutlich ins Plus. Unter dem Strich gewann sie in der KW 48 2,93 Prozent und gehört damit zu den ATX Gewinnern der Woche. Allein am Freitag stieg der Kurs um 2,59 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Aktie mehr als 25 Prozent im Plus.
UNIQA-Aktie ATX Gewinner der Woche: Erst abgestraft, dann gefeiert – die neue Rückversicherungs-Strategie im Check
Die UNIQA-Aktie ist einer der ATX Gewinner der Woche: Trotz eines Rückschlags von 4,4 Prozent nach dem Kapitalmarkttag beendete der Versicherer die KW 48 mit einem Plus von 2,93 Prozent. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Rückversicherungstochter UNIQA Re zum dritten Standbein. Unsere Wochenanalyse erklärt, warum Anleger die neuen Ziele erst skeptisch und dann positiv aufnahmen.
Wochenanalyse
Der Kapitalmarkttag als Wendepunkt
Am 25. November präsentierte UNIQA in einem Kapitalmarkt-Update, wohin die Reise bis 2028 gehen soll. Das Wachstum soll stärker über die Rückversicherung und über Osteuropa laufen. Die in Zürich ansässige UNIQA Re wird zum dritten Standbein ausgebaut, ihr Prämienvolumen soll bis 2028 auf rund 900 Millionen Euro steigen und sich damit fast verdreifachen. Zudem definierte UNIQA für die Solvenzquote nach Solvency II einen Zielkorridor von 180 bis 230 Prozent. Die erste Reaktion fiel skeptisch aus: Rückversicherung gilt als schwankungsanfälliger als das klassische Erstversicherungsgeschäft. Der Kurs gab am Mittwoch 4,4 Prozent nach. Bis Freitag hatten Anleger den Rücksetzer jedoch mehr als aufgeholt.
Die Gründe
Warum Investoren wieder zugreifen
Gewinnziel bereits angehoben
Schon in der Vorwoche hatte UNIQA mit den Neunmonatszahlen das Gewinnziel erhöht. Am 20. November war die Aktie der einzige Gewinner im ATX.
Dividendenpolitik
UNIQA hält an einer Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent des Gewinns und an jährlich steigenden Dividenden je Aktie fest.
Wachstum in Osteuropa
Die Märkte in Zentral- und Osteuropa wachsen dynamischer als Österreich und sollen einen größeren Teil des Ergebnisses beisteuern.
Defensive Qualität
In einer Woche mit heftigen Ausschlägen bei Tech- und Bankwerten waren solide Versicherer als stabile Anlage gefragt.
Einordnung
Ein Versicherer im Höhenflug
Im ersten Halbjahr 2026 steigerte UNIQA die verrechneten Prämien um 12,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern wuchs um 10,5 Prozent auf 327 Millionen Euro. Einen wesentlichen Beitrag lieferte bereits damals das externe Geschäft der UNIQA Re. Berenberg bestätigte zuletzt die Kaufempfehlung und hob das Kursziel an; die vorliegenden Analystenziele liegen zwischen 21,70 und 22,40 Euro. Zusätzlich hält UNIQA eine Beteiligung am Baukonzern Strabag von rund 13,6 Prozent – ebenfalls einer der ATX Gewinner der Woche.
Häufige Fragen zur UNIQA-Aktie
Warum ist die UNIQA-Aktie ATX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg in der Woche vom 23. bis 27. November 2026 um 2,93 Prozent. Nach einem Rücksetzer von 4,4 Prozent am Tag des Kapitalmarkt-Updates setzten Anleger zum Wochenende wieder auf die Wachstumsstrategie und die verlässliche Dividende.
Was plant UNIQA mit der UNIQA Re?
Die Rückversicherungstochter in Zürich soll zum dritten Standbein werden. Ihr Prämienvolumen soll bis 2028 auf rund 900 Millionen Euro steigen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der UNIQA-Aktie?
Die ISIN lautet AT0000821103, die WKN 928900. An der Wiener Börse lautet das Kürzel UQA, auf Xetra UN9.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.