Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
UniCredit Aktie: Gewinn explodiert um 23,8%! Bank hebt Jahresprognose auf über 11,5 Mrd. EUR
Gewinnsprung und höhere Jahresziele! Die Großbank steigert ihren Quartalsgewinn um beeindruckende 23,8% auf 3,26 Mrd. EUR und übertrifft die Markterwartungen deutlich
UniCredit habe heute Morgen Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Breites Ertragswachstum bei gleichzeitiger Kostendisziplin führe zu einer äußerst formidablen Ergebnisentwicklung.
Die Erträge seien im Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr um 11,8% auf EUR 6,90 Mrd. gestiegen. Während die Nettozinserträge (+8,2% auf EUR 3,83 Mrd.) zugelegt hätten, hätten die Provisionserträge (+10,7% auf EUR 2,39 Mrd.) ebenfalls einen kräftigen Anstieg verzeichnet. Die operativen Kosten (-1,3% auf EUR 2,26 Mrd.) hätten leicht abgenommen. Der Gewinn habe im Jahresvergleich um formidable 23,8% auf EUR 3,26 Mrd. gesteigert werden können. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 2,78 Mrd. weit übertroffen worden.
Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich mit EUR 210 Mio. (Q3 2025: EUR 113 Mio.) im moderaten Bereich gehalten. Die Risikokosten hätten bei 18 Basispunkten des ausstehenden Kreditvolumens nach 10 Basispunkten im Vorjahresquartal gestanden. Das Volumen der problembehafteten Kredite sei um 4,5% auf EUR 12,1 Mrd. gestiegen. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen habe um 0,1 Prozentpunkte auf 45,3% abgenommen.
Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich auf äußerst solide 15,0% belaufen und habe damit weit über dem Zielwert von mehr als 12,5% gelegen.
Ausblick
Für das Gesamtjahr 2026 sei das Ziel für den Nettogewinn von "deutlich über" EUR 11 Mrd. (2025: EUR 10,6 Mrd.) auf "deutlich über EUR 11,5 Mrd." konkretisiert worden. Bis 2030 solle dieser auf über EUR 15 Mrd. steigen.
Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von UniCredit lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegungen
3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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