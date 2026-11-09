UniCredit Aktie: Gewinn explodiert um 23,8%! Bank hebt Jahresprognose auf über 11,5 Mrd. EUR

Die Erträge seien im Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr um 11,8% auf EUR 6,90 Mrd. gestiegen. Während die Nettozinserträge (+8,2% auf EUR 3,83 Mrd.) zugelegt hätten, hätten die Provisionserträge (+10,7% auf EUR 2,39 Mrd.) ebenfalls einen kräftigen Anstieg verzeichnet. Die operativen Kosten (-1,3% auf EUR 2,26 Mrd.) hätten leicht abgenommen. Der Gewinn habe im Jahresvergleich um formidable 23,8% auf EUR 3,26 Mrd. gesteigert werden können. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 2,78 Mrd. weit übertroffen worden.