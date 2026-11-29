Der Machtkampf um die Commerzbank ging in eine neue Runde. Nach Berichten verlangt UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, Konzernchef Andrea Orcel strebt Einfluss auf den Aufsichtsrat an. Die Commerzbank-Aktie verlor in der Woche 10,12 Prozent und war der größte Verlierer im DAX. Für UniCredit als Großaktionär ist das ein direkter Wertverlust. Dazu kam die Debatte um eine Bankenabgabe von mehr als 5 Milliarden Euro im italienischen Haushalt, und zur Wochenmitte fiel der europäische Bankenindex auf den tiefsten Stand seit Juni.

Am Freitag folgte die Gegenbewegung. Mit plus 4,27 Prozent gehörte UniCredit zu den stärksten Werten im Index.