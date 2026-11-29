Ein Wochenverlust, der am Freitag fast noch verschwunden wäre. Die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, deutsches Handelssymbol: CRIN, US-Handelssymbol: UNCRY) verlor bis zum 27. November 1,64 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche. Am Freitag sprang sie um 4,27 Prozent nach oben. Auf Sicht von fünf Jahren steht ein Plus von 633,75 Prozent.
UniCredit-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: Orcels Commerzbank-Poker kostet Kurs – dann kommt am Freitag der Konter
Die UniCredit-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 1,64 Prozent, trotz eines Kurssprungs von 4,27 Prozent am Freitag. Der Machtkampf um die Commerzbank und Italiens Bankenabgabe belasten. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die UniCredit-Aktie in der Woche verlor
Der Machtkampf um die Commerzbank ging in eine neue Runde. Nach Berichten verlangt UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, Konzernchef Andrea Orcel strebt Einfluss auf den Aufsichtsrat an. Die Commerzbank-Aktie verlor in der Woche 10,12 Prozent und war der größte Verlierer im DAX. Für UniCredit als Großaktionär ist das ein direkter Wertverlust. Dazu kam die Debatte um eine Bankenabgabe von mehr als 5 Milliarden Euro im italienischen Haushalt, und zur Wochenmitte fiel der europäische Bankenindex auf den tiefsten Stand seit Juni.
Am Freitag folgte die Gegenbewegung. Mit plus 4,27 Prozent gehörte UniCredit zu den stärksten Werten im Index.
Commerzbank
Der Kursrutsch der Beteiligung trifft UniCredit direkt.
Bankenabgabe
Rom diskutiert eine Milliardenbelastung für den Sektor.
Schwankung
Die Aktie bewegte sich in der Woche stark in beide Richtungen.
Häufige Fragen zur UniCredit-Aktie
Warum ist die UniCredit-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Der Streit um die Commerzbank und die Debatte um eine Bankenabgabe belasteten. Trotz plus 4,27 Prozent am Freitag verlor die UniCredit-Aktie in der Woche 1,64 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der UniCredit-Aktie?
Die ISIN lautet IT0005239360, die WKN A2DJV6.
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