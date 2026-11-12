Für den ungarischen Forint (HUF) bleiben die Inflationsdaten aus Ungarn belastend, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Ungarn: Dienstleistungen und Energie heizen Inflation erneut an
Inflationsdaten belasten den Forint
Zwar sei die Gesamtinflation im Oktober gegenüber dem Vorjahr nur auf 2,0% gestiegen, während die Kerninflation 2,1% erreicht habe. Diese Jahresraten würden jedoch ein verzerrtes Bild zeichnen, da Basiseffekte den Vergleich mit dem Vorjahr prägen würden. Aussagekräftiger seien saisonbereinigte Monatsdaten und die zugrunde liegenden Kernindikatoren der MNB: Sie hätten sich erneut beschleunigt und lägen inzwischen über dem neuen Inflationsziel von 2,5%. Besonders auffällig seien die Kraftstoffpreise gewesen, die gegenüber dem Vormonat um 3% und gegenüber dem Vorjahr um 11,3% zugelegt hätten. Zugleich sei die Dienstleistungsinflation auf 5,2% im Jahresvergleich gestiegen. Während der Energiepreisschock nachlassen könnte, spreche wenig dafür, dass der Preisdruck bei Dienstleistungen rasch verschwindet. Zusätzlich könnten das Ende der Margenbeschränkungen für Lebensmittel und anhaltend hohe Energiepreise die Inflation im kommenden Jahr weiter erhöhen. Dies erhöhe die geldpolitische Herausforderung spürbar.
Die MNB halte den Leitzins trotz dieser Entwicklung bei 5,50%. Weil die monatliche Inflation zunehme, sinke damit der reale Zinspuffer Ungarns. Dennoch deute die Zentralbank bislang keine Bereitschaft zu baldigen Zinserhöhungen an. Für den Forint bedeute dies voraussichtlich anhaltenden, wenn auch nur leichten Druck. Entscheidend bleibe, ob die MNB auf den wieder zunehmenden zugrunde liegenden Preisdruck reagiere und damit die Attraktivität ungarischer Anlagen nachhaltig sichere.
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